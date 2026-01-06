009817萬元卡位首檔日本不動產 ETF！ 國泰投信董座：今年台幣匯率有望平穩

台股示意圖。資料照



台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF來了! 國泰投信攜手日本大和資產管理推出國泰日本不動產（009817），預計1月19至21日展開募集，發行價新台幣10元，並具備配息機制，讓小資族以低門檻參與日本房市。市場關注匯率影響，國泰投信董事長李偉正表示，美國經濟有利貨幣支撐 ，聯準會降息會對貨幣有影響，兩相權衡下，預期美元兌台比匯率會是平穩的一年。

李偉正也說明，國壽資產人才已有配置，股票部位已到投信，債券也會陸續過來。

009817追蹤大和資產管理旗下ETF「iFreeETF東証REIT指數」，投資標的涵蓋辦公室、物流、零售、住宅及飯店等多元不動產類型，兼顧成長潛力與對抗通膨特性，主要成分股包括日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，包括台灣民眾熟悉的新宿三井大樓、飯田橋Grand Bloom、三菱UFJ信託銀行總行、Bic Camera立川、六本木之丘、永旺集團之購物中心AEON等建築皆涵蓋在內。

國泰投信董事長李偉正表示，響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，2024年9月率先在東京證交所上市追蹤科技市值型ETF國泰台灣科技龍頭（00881）的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，看好台灣投資人對日本市場的高度興趣，這次將日本不動產投資機會帶回台灣，進一步拓展跨境ETF雙向掛牌布局，目標提升台灣資本市場的深度與國際競爭力。

日本大和資產管理執行董事永島俊太郎表示，日本經濟與政治去年是重要轉折年，高市早苗就任首相後，日經平均指數突破5萬點，企業獲利屢創新高，活絡不動產市場，辦公室與商業設施租金隨通膨上升，幅度大於日本央行升息影響，東京核心區空置率降至2.44%，東証REIT指數回升至2,000點以上，顯示市場需求強勁。日圓升息美國降息有所利差，但以長期時間來看，預期日圓會走強至146日圓

