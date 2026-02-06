009817集資50億上市 東京證交所、大和資產管理社長來台祝賀！

全台唯一日本不動產ETF：國泰日本不動產（009817），受到不少投資人青睞，募集了新台幣50億元，成為全台規模第二大的日股ETF，也成為國人投資日本不動產市場的捷徑。009817今天正式掛牌上市，東京證券交易所社長岩永守幸（上圖右四，記者李錦奇攝影）、大和資產管理社長佐野径（上圖右三），都特別搭機來台觀禮祝賀，國泰金控總經理李長庚也出席力挺，場面熱鬧。

證交所董事長林修銘致詞時指出，009817不僅是國泰投信在臺灣推出的第一檔臺日跨境連結式ETF，更是臺灣市場第一檔投資日本不動產的ETF，為臺灣投資人開啟參與日本不動產市場的新管道，也讓上市ETF產品更加多元，進一步豐富國人長期資產配置的選擇。

林修銘指出，回顧去年9月，大和資產管理公司率先於日本市場，發行第一檔連結臺灣ETF的跨境產品，將臺灣證交所上市的「國泰台灣科技龍頭ETF」（00881），以連結式基金的方式，帶進東京證交所。自掛牌以來，資產規模已成長超過6倍，不僅反映日本投資人對臺灣產業實力的高度肯定，也具體呈現臺日資本市場合作所累積的成果。

林修銘說，今天，國泰投信與大和資產管理公司攜手合作，將日本優質資產引進臺灣市場，讓雙向跨境合作形成良性循環，這正是國際資本市場交流非常值得肯定的正向成果。

林修銘說，除了日本市場，交易所也持續了解業者對於發行其他國家跨境ETF的興趣和意願，協助拓展其他國家ETF跨境掛牌的可能性。

國泰投信董事長李偉正指出，009817今日掛牌，讓台日ETF市場交流向前邁進一大步。台灣在AI浪潮扮演全球供應鏈核心角色，去年國泰台灣科技龍頭（00881）的連結式ETF「iFree ETF國泰台灣科技龍頭指數」首登東京證交所；今年與大和資產管理再度攜手，將日本最具代表性的J-REITs投資機會帶回台灣，補足市場空白，未來將持續串聯集團資源，提供前瞻性資產管理解決方案。

大和資產管理社長佐野径表示，日本市場自高市早苗新政府上任以來，日經平均指數與J-REITs指數持續展現成長動能，海外資金加速流入，其中來自台灣的投資占比尤為突出，顯示台灣投資人對日本不動產市場的關注度持續升溫。但赴日買房門檻高，透過ETF即可小額參與多元不動產類型，並兼具專業管理效率。佐野径表示，009817作為台灣首檔以J-REITs為投資標的之ETF，具高度市場意義，他也對台灣市場ETF的快速發展表示肯定，此次掛牌可望成為台日金融市場彼此激勵的新起點。

009817追蹤標的為「iFreeETF東証REIT指數」，成分股涵蓋所有在東京證交所掛牌的不動產投資信託（REITs），類型橫跨商辦大樓、住宅、物流園區、零售商場與飯店等多元不動產，基金具備小額參與、成分股透明與市場交易便利等特性，並採半年配息制度，適合小資或退休族群進行布局。

009817基金經理人游凱卉分享，日本商用不動產在近年展現明顯回升力道，尤其東京辦公室空置率逐步下降、租金上揚，核心商辦搶手。同時，日本觀光需求持續強勁，旅客人潮帶動多類不動產租金與使用率同步受惠。日本不動產價格相較全球主要城市具吸引力，海外資金持續流入也充分反映市場認可度；從資產配置角度來看，J-REITs與全球股債連動性較低，能發揮分散風險的功能。目前日圓匯率仍在歷史低檔，未來若隨日本經濟政策回升，更有機會同步掌握資產增值與匯兌收益的雙重紅利。

