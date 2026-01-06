00981A成分股納ETF 背後原因竟是「它」

▲主動統一台股增長（00981A）在台積電成分比重來到10.24%之後，選擇再買進0050、0052等高含積量的ETF。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台股多頭馬車攔不住！今（6）日尾盤在台積電創新天價1705元的帶動下，終場上漲471.26點或1.57%，收在30579.3點，創下新高點。隨著權值股飆升，主動式ETF也迎來績效期考，其中主動統一台股增長（00981A）在台積電成分比重來到10.24%之後，選擇再買進0050、0052等高含積量的ETF，這項操作策略，也引發投資人關注。

根據最新公告持股資料，00981A最新前十大成份股包含台積電、緯穎、台光電、奇鋐、智邦、台達電、金像電、貿聯-KY、台燿、旺矽。

00981A直接持有台積電的比重已於1月5日達到10.24%。由於現行法規對主動式ETF設有單一持股不得超過10%的限制，經理人選擇再買進元大台灣50（0050）與富邦科技（0052）兩檔高含「積」量的被動式ETF，持股比例分別為1.46%與0.72%。

這項操作等同於透過「持有ETF」的方式，間接疊加台積電的權重，讓整體含「積」量突破傳統主動式基金的束縛。

這項「ETF買ETF」的特殊操作，也引起投資人熱烈討論，許多投資人在網路上對於經理人的應變表示讚賞，認為主動式ETF的精髓就在於「爭取超額報酬」，在規則限制下尋求最大曝險是專業表現，「這經理人真聰明，懂玩」、「不輸大盤的關鍵就在這，買滿上限是尊重行情」。

不過另一派投資人則認為，這樣不就重複扣管理費了嗎，「花錢請主動經理人，結果他去買被動ETF？管理費扣兩次」、「那我自己買0050就好，何必給主動基金抽成？」更有人表示，主動式ETF若淪為買進既有指標，將失去其選股價值。

