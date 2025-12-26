00981A改為季配息！明年3月首次除息 時間表出爐

主動統一台股增長（00981A）改為季配息囉！收益分配頻率由原本的年配息改為季配息，除息月份也將改為每年的3、6、9、12月，調整後的首次收益分配時程，預計於明（2026）年3月2日公布預估配息金額、3月13日公布實際配息金額，並於3月17日除息。

屆時，想參與00981A首次配息的投資人，最後買進日為明年3月16日，配息收益預估於明年4月10日到帳。

統一投信強調，主動統一台股增長（00981A）投資策略並未改變，仍聚焦追求成長型股票資本增值，非以高股息為投資主軸，竭力為投資人爭取超額報酬。00981A收益分配機制旨在提供投資人ETF淨值增長的分紅機會。00981A收益分配機制調整僅為配息頻率改變，將原本的年配息收益分為四個季度發放，提供投資人更靈活的現金流規劃，也可滿足讓想賣出手上部位卻又希望較快獲得部分收益的投資人。

統一投信表示，00981A改為季配息後，將縮短投資人等待參與配息的時間。對於不需要現金流或追求資本增值最大化的投資人，建議善用各大券商的股息再投入機制，將獲得的配息收益再滾入投資資本中，有機會加速資產累積。

統一投信表示，00981A保管銀行為彰化銀行，若將配息帳戶設定為彰銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。透過統一投(https://www.ezmoney.com.tw/ETF/Ebill/ProfitDistributionBankIndex)官網，投資人可直接線上申請變更ETF收益分配銀行。

主動統一台股增長（00981A）為規模最大、受益人數最多的主動式ETF。統一投信官網統計至12月24日，00981A規模達到487.07億元，為唯一規模超過400億元的主動式ETF。 根據集保12/19資料，00981A受益人數已達到21.01萬人。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。

