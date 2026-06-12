00981A確定每單位配發0.63元、單季息率逾2% 6/15日為最後買進

主動式ETF「主動統一台股增長」（00981A）確定每單位配 0.63 元，將於 6 月 16 日進行除息，下週一（15 日）為最後買進日。

[Newtalk新聞] 統一投信官網公告，高人氣的主動式ETF——主動統一台股增長（00981A）第二季配息確定每單位配發 0.63 元，將於 6 月 16 日進行除息，下週一（15 日）為最後買進日，配息收益估於 7 月 9 日入帳。以今日收盤價 30.6 元估算，單季殖利率約 2.06%。

值得留意的是，本次 00981A 配息來源全來自「已實現資本利得」，因此投資人本季領到的息，不需要繳納補充保費，也不會納入綜合所得稅計算。而 00981A 的保管銀行為彰化銀行。統一投信表示，若將配息帳戶設定為彰銀，還可免除 10 元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。若要變更ETF收益分配銀行，可直接透過統一投信官網線上申請變更。

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近期，受到地緣政治風險、美國通膨高於預期等因素，全球股市拉回，連帶台股難免陷入震盪。統一投信投研團隊表示，四、五月連續大漲後，獲利了結賣壓及其他非基本面因素，使台股短線出現評價面修正。但在經濟成長及企業獲利依舊強勁下，股價整理至合理區間，反而是長線逢低布局的佳機。

統一投信投研團隊表示，輝達已將今年下半年供應量提升至原先兩倍，「Vera Rubin」平台亦已進入量產階段，預期 2027 年產業規模進一步擴大。新晶片將帶動材料規格與用量升級，有利相關零組件成長動能，加上台灣龍頭廠商與客戶關係，已從過去的單純代工，轉變為從初期研發就緊密綁定的共同開發模式，使供應鏈訂單能見度直通 2027 甚至 2030 年，營收及獲利前景強勁。預期台股科技業今年獲利年增率上看 40%；受惠科技出口成長，近期主計處也將台灣全年 GDP 成長率上修至 16 年來新高的 9.67%。

不過，統一投信提醒，投資人仍須留意國際政經局勢或市場對聯準會（Fed）利率預期干擾，可能使台股短線波動較大，建議利用定期定額或分批的方式來參與台股長線牛市行情；且主、被動式ETF之間並無絕對優劣，主動式ETF不保證超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，過去績效也不代表未來績效的保證。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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