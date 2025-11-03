00981B十一月配息0.069元！連3月不變 經理人這樣說

第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息出爐，初估配息0.069元，維持連3個月不變。此次除息交易日為11月20日，想參與配息的投資人，最晚要在19日買進且持有，即可在12月12日入帳領錢。

聯準會於9月、10月連續兩度降息，目前基準利率來到3.75%至4%，同時也宣布12月起，停止自2022年起實施的縮表計畫，第一金優選非投債ETF經理王心妤表示，中止縮表可視為預防性措施，有助維持市場資金穩定性，研判聯準會政策方向，由預防通膨，轉向維持金融穩定、經濟成長、流動性提升。

儘管，聯準會主席鮑爾對利率前瞻指引態度保留，但明年寬鬆環境仍是市場共識，進一步降息空間仍可期待，有助企業融資成本下降。王心妤指出，利率政策展望與市場預期有落差，長天期債券受美債殖利率彈升影響較大，不過，以短天期配置為主的非投資等級債券，仍持續受惠相對利差優勢，利率敏感度較低，加上美國經濟仍有強勁韌性，信用品質展望良好下，非投資等級債券仍持續穩健表現。

