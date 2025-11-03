00981B十一月配息0.069元！連3月不變 經理人這樣說
第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息出爐，初估配息0.069元，維持連3個月不變。此次除息交易日為11月20日，想參與配息的投資人，最晚要在19日買進且持有，即可在12月12日入帳領錢。
聯準會於9月、10月連續兩度降息，目前基準利率來到3.75%至4%，同時也宣布12月起，停止自2022年起實施的縮表計畫，第一金優選非投債ETF經理王心妤表示，中止縮表可視為預防性措施，有助維持市場資金穩定性，研判聯準會政策方向，由預防通膨，轉向維持金融穩定、經濟成長、流動性提升。
儘管，聯準會主席鮑爾對利率前瞻指引態度保留，但明年寬鬆環境仍是市場共識，進一步降息空間仍可期待，有助企業融資成本下降。王心妤指出，利率政策展望與市場預期有落差，長天期債券受美債殖利率彈升影響較大，不過，以短天期配置為主的非投資等級債券，仍持續受惠相對利差優勢，利率敏感度較低，加上美國經濟仍有強勁韌性，信用品質展望良好下，非投資等級債券仍持續穩健表現。
更多品觀點報導
國泰4檔債券ETF分紅囉！00933B、00780B這樣配息 同日入帳
00929十一月除息拉高至0.09元！1年來新高 這天入帳
其他人也在看
《匯市》賣超台股＋新台幣貶值 外資10月小幅淨匯出機率大
【時報-台北電】美國聯準會（Fed）9月、10月二度降息、加上AI股題材續旺，10月台股大漲，對台股頗具影響力的外資淨匯入或淨匯出的動向備受關注，預計在外資賣超台股、新台幣貶值下，10月可能小幅淨匯出。 金管會5日將公布10月外資淨匯出匯入數據，據法人觀察，10月台股大舉上揚，單月上漲2,412.81點，收在28,233.35點，顯示資金流入明顯、股市多頭氣氛佳，不過觀察外資10月賣超台股，加上新台幣貶值2.8角、0.91％，預估整體小幅淨匯出機率大。 證交所統計顯示，外資及陸資（不含外資自營商）10月賣超台股991.27億元，而台股大盤指數10月上漲2,412.81點，漲幅9.34％，月線連六紅。 法人分析，9月聯準會啟動今年首次降息1碼、10月再次降息1碼，市場期待明年接任鮑爾的新聯準會主席將偏鴿，市場投資情緒獲得提振，加上眾多科技產業利多釋出，增強市場對AI樂觀氛圍。 法人表示，外資雖10月單月賣超，但整體仍是看好，主要是高檔獲利了結，預計外資對台灣市場的信心持續提升，且外資回流不會只是短期現象，在地緣政治與科技成長的雙重支撐下長期的結構性趨勢。隨著資金持續流入，看好台灣市場將持時報資訊 ・ 1 天前
非投等債00981B最新配息出爐 11／19為最後買進日
[Newtalk新聞] 第一金優選非投債ETF（00981B）今（3）日公布最新月配息公告，每受益單位擬配發 0.069元，金額同於前一次。若以今日收盤價 9.16元來算，單次殖利率約 0.75%，換算預估年化殖利率可望達 9%。參與本月配息的投資人，宜把握11月19日前買進且持有，即可參與11月20日除息，本次配息發放日則訂於12月12日。 聯準會（Fed）於九月、十月接連降息，目前聯邦基金利率來到 3.75%～4%，同時也宣布，12月起停止自2022年起實施的縮表計畫。對此，第一金優選非投債ETF經理王心妤表示，中止縮表可視為預防性措施，有助維持市場資金穩定性，研判聯準會政策方向，將由預防通膨，轉向維持金融穩定、經濟成長、流動性提升。 儘管，聯準會主席鮑爾會後記者會中，針對利率前瞻指引態度保留，明年寬鬆環境仍是市場共識，進一步降息空間仍可期待，有助企業融資成本下降；惟聯準會對12月續降息看法保守，使十年期美債殖利率彈升回到 4%之上。 王心妤指出，利率政策展望與市場預期有落差，長天期債券受美債殖利率彈升影響較大；不過，以短天期配置為主的非投資等級債券，仍持續受惠相對利差優勢，利率敏新頭殼 ・ 17 小時前
00981B配息公告 11／19前入手享月配息
第一金優選非投債ETF（00981B）最新月配息資訊公告，參與本月配息，投資人宜把握11月19日前買進且持有，即可享有第一金優選非投債ETF本月配息，本次配息發放日訂於12月12日。中時財經即時 ・ 18 小時前
《基金》11月除息債券ETF 非投等債年化配息率強
【時報記者張佳琪台北報導】第一金優選非投債ETF(00981B)公告最新月配息資訊，每單位配發0.069元，換算年化配息率為9.04%，已連續6個月配息率都維持9%水準。依照時程，11月20日除息，參與本月配息的投資人須在19日以前買進且持有，本次配息發放日為12月12日。 統計11月除息債券ETF，00981B以年化配息率9.04%目前居冠，其次是群益優選非投等債（00953B）每單位配發0.061元，年化配息率為7.63%緊追在後。其他包括：大華投等美債15Y+（00959B）年化配息率5.71%、群益ESG投等債0-5（00985B）年化配息率5.7%、凱基A級公司債（00950B）年化配息率5.6%、統一ESG投等債15+（00966B）年化配息率5.56%、新光BBB投等債20+（00970B）年化配息率約5.34%。 聯準會於9月、10月連續兩度降息，目前基準利率來到3.75%至4%，同時也宣布12月起停止自2022年起實施的縮表計畫。第一金優選非投債ETF經理王心妤表示，中止縮表可視為預防性措施，有助維持市場資金穩定性，研判聯準會政策方向，由預防通膨，轉向維持金融穩定、經時報資訊 ・ 17 小時前
11月7檔債券ETF迎除息 最狂年化配息率破9%
11月7檔債券ETF迎來除息，以第一金優選非投債ETF（00981B）預估年化配息率9.04%最高，其次是群益優選非投等債ETF（00953B）的7.63%。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
主動式ETF狂潮！台股ETF飆200檔 總資產4.3兆元
證交所今（3）日表示，隨著主動式ETF大戰開打，主動統一全球創新（00988A)即將掛牌，我國ETF達200檔，總資產規模來到4.31兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？台積電10月遭外資提款1108億 「這檔」被砍最狠…以22.2萬張躍居單月之冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股10月加權指數上漲2412.81點，收在28233.55點，漲幅9.34%。據證交所盤後籌碼動向，10月外資合計賣超991.274億元，觀察賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI熱潮大贏家！杜金龍曝鴻海、台達電股價暴升「幕後推手」：與ETF有關
受美中談判順利結束、AI需求持續高漲等影響，台股表現仍強勁，市場利多升溫，續呈多頭氣氛。而資深證券分析師杜金龍於節目《台灣大時代》指出，當前外資持股量依序為台積電、台達電、聯發科、鴻海，並分析鴻海及台達電兩檔個股的表現。鴻海（2317）目前股價為257.5元，杜金龍分析鴻海月K線走勢圖，表示鴻海歷史高點為375元，因此外資金期將目標價調高至400元。鴻海在9......風傳媒 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 23 小時前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
AI財報風暴將至！11檔「有基之彈」強股火力全開 法人掃貨神達、京元電最香「這2檔」獲利暴衝逾100％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導超級財報周逼近，台股再掀業績淘金熱。法人圈點名11檔「有基之彈」績優股，兼具上半年獲利暴增與第三季營收高成長兩大利多...FTNN新聞網 ・ 1 天前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前