00981B年終除息0.069元！連4月不變 年化殖利率逾9％

（00981B）第一金優選非投債，年終除息初估出爐，每單位初估配發0.069元，連續4個月配發相同金額。這次的除息交易日是12月18日，想參與除息的投資人，最晚要在17日買進，即可在明年1月13日領錢。

00981B今年5月除息以來，一共配息0.564元（包含這次），若以今年首次除息的前一個交易日收盤價9.13元計算，若抱股至今不賣，並參與每次除息（包括這次），則今年的年化現金殖利率約9.26％。

展望後市，00981B第一金優選非投債ETF經理心王心妤說，受到聯準會紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話，加上美國聯準會新主席人選可望出爐，令市場對美國12月降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現。

威廉斯提醒美國就業市場風險升高、通膨則見降溫，暗示12月再次降息可能，加上多位決策官員也表達支持年底前進一步降低借貸成本的方向，使得Fedwatch數據顯示， 12月聯準會降息機率由原本不到30%，11月底大幅攀升達85%之上。

王心妤指出，聯準會降息決策、寬鬆方向，將有助企業融資成本下降，隨成本降、償債壓力減輕，將有助維持低信用風險，非投資等級債券違約率續維持低檔，此外，寬鬆貨幣環境，也有助於利差型資產吸引資金流入，近期市場波動加大，非投資等級債券也有機會降低資產組合波動風險，同時提供較高收益與資本利得空間。

