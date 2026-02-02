00981B過年後除息0.062元！連2月不變 年化殖利率7.9％

第一金優選非投債ETF(00981B)最新配息初估出爐，預估配息0.062元，維持上個月配息數字不變，除息交易日為3月3日，想參與領息的投資人，最晚要在3月2日買進並持有，即可在3月25日領錢。

每月配息的00981B，以今天收盤價估算，單次殖利率約0.66％，年化殖利率約7.9％。

00981B經理人王心妤說，聯準會去年12月重啟短債認購促進流動性，後續釋出的流動性動能仍待觀察，2026年非投資等級債券仍可望維持財務體質穩健。

王心妤進一步指出，2026年非投資等級債券新發行債券規模預估達3.75億美元，較前一年度增加15%，不過，再融資壓力並不顯著，主要債務到期年限在2028年之後，現階段還款壓力低，信評惡化疑慮低，觀察新一年度非投資等級債券收益可望由票息主導，利差呈現小幅擴張，價格呈現持穩態勢。

00981B追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數投資，採取低存續配置，以降低利率敏感度並兼具防禦特性，目前投資組合平均存續期為1.7年；只選優先債、排除CCC以下低評級債券及最低收益率10%的債券，有利創造長期較具韌性的收益與投資機會，此類信用債券可作為現階段穩健配置的優先資產選擇之一。

