圖說: 00981T三個月賺7.47%贏過00929！股海老牛：7:3配置抱股過年最穩 圖/ pexels

文/理財中心

農曆年假逐步逼近，台股即將封關，投資圈近期再度掀起「過年到底該不該抱股」的討論。投資型粉專「股海老牛」日前在臉書發文，點出不少投資人正卡在兩難，一方面想把握配息入袋，另一方面又擔心行情震盪、錯失後續上漲機會，以平衡凱基雙核收息（00981T）為例，整理月配型ETF的實際表現，供市場參考。

股海老牛在文中提到，自己常強調「抱緊處理」的概念，但並非無腦抱股，而是必須建立在合理的資產結構之上。他分享一套「70／30」的配置思維，將七成資金放在全球BBB級債券，作為降低波動的防護墊，另外三成配置在台股前25大市值股，讓資產在多頭行情中仍能保有參與度。

從數據來看，股海老牛整理近三個月三檔同為月配型ETF的表現，包括00981T、00929與00940。結果顯示，00981T近三個月累積總報酬為+7.47%，年化配息率5.93%；00929累積報酬+4.77%，年化配息率4.62%；00940累積報酬+2.58%，年化配息率4.63%。他指出，00981T在報酬與配息兩條線上同步表現，整體效率相對亮眼。

貼文曝光後，留言區也出現不少實際投資者提問與分享，有人關心配息組成，「這檔是只配債息 還是也會有資本利得？」，股海老牛則回應，「配息來源兩個都有」。也有網友分享持有經驗，「看股魚說過981T績效比56 878都好」、「這檔我也有 申購到現在總報酬要10%了」。

當然，討論並非一面倒，有人拿其他ETF成分做比較，「929台積電才2%多 981T有20% 懶覺比雞腿」，也有人進一步追問配置細節，「這幾檔台積電佔比多少」。另有偏好穩定現金流的投資人直言，「希望00981T下次配高一點」。

在貼文最後，股海老牛補充，00981T此次首度配出0.054元，預估年化配息率約5.93%，並邀請網友選擇自己的過年抱股立場，是偏向穩定領息、追求成長，或是股債並進的配置方式。從互動情況來看，年節前的ETF配置選擇，仍是許多投資人最糾結、也最難下決定的一題。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此：https://www.facebook.com/share/p/1EC1XHXBqF/；未經同意禁止取用轉載。

※溫馨提醒:投資一定有風險，股市基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。