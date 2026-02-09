00981T二月除息升至0.056元 想領息最晚這天買！
凱基雙核收息債股平衡ETF(簡稱:平衡凱基雙核收息，00981T），即將迎來掛牌上市以來第2次配息，每受益權單位擬配發0.056元，略高於首次的0.054元，預計2月26日除息，3月25日發放，有意參與除息的投資人，2月25日為最後買進日。
平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊表示，美國聯準會主席換人在即，川普點名聯準會前理事華許為下任聯準會主席，川普干預引發市場對聯準會獨立性與利率政策不確定性的憂慮，導致資本市場震盪，美國股市修正。預期下一次降息較有可能的時間會落在5月聯準會主席換屆之後，且預估今年降息空間大約介於1-2碼，緩步降息趨勢不變，債券殖利率仍具吸引力，但上半年降息預期低，債券資產大幅產生資本利得之機會有限，今年債券應仍以息收為主要報酬來源。
至於股市方面，全球AI產業蓬勃發展，儘管短線偶有波動，但預計美、台股市將維持向上走勢，而美國聯準會對於經濟由保守轉為偏向樂觀的看法，亦支撐股市溫和走升。根據最新數據， S&P 500指數2026年全年獲利成長率預計為14.7%，美股今年上漲空間將由獲利成長所推動，在經濟展望樂觀、貨幣政策保持溫和偏鴿情境下，今年牛市續航仍可期。
00981T是全台首檔結合7成全球BBB級投資等級債券與3成台股25大上市公司的平衡型ETF，收益來源不僅有債券票息，亦可包含股票部位的股利所得，配息來源多元化。
後續如美國聯準會持續降息，導致債券ETF的債息收入走低，00981T可藉由股債價格的上漲空間，創造資本利得機會，降低息收下滑帶來的影響。
即使降息進入停滯階段，00981T仍因同時配置股票與債券，相對有機會股票部位的成長動能，支撐整體組合表現。
若台股續旺，00981T有3成股票部位聚焦台股25強，可掌握台股成長動能；若股市震盪時，布局7成之BBB級債券部位則有望降低波動度，展現相對抗跌特性。
更多品觀點報導
83%投資人目標捨短取長 基富通發布基金平台觀察報告揭密
將來銀行美股AUM三個月狂飆7倍 推手續費最高99元限時優惠
其他人也在看
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
法人挺 籌碼穩定股安心過年
在美股走弱、封關避險情緒雙重夾擊下，台股單周二度回防月線，專家指出，台股本周2月11日封關在即，市場短線交易盛行，加上丙種資金陸續回收，研判散戶持股比重高之熱門股震盪恐加劇，但觀察旺宏（2337）、長興（1717）等15檔上周融資減少、法人彎腰撿鑽石的籌碼穩定股，將成安心抱股過年的首選。
開春營收慘崩44%！終結27季虧損？宏達電「EPS衝上7.88」獲利關鍵曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導宏達電（2498）公告2026年1月合併營收為1.61億元，較去年12月下滑44.91%，與2025年同期相比則微幅成長0.04%，本業成長幾乎停...
原物料回檔也不怕！八大公股豪砸3.5億元進貨這「電纜股」近9千張 看好電網升級、AI訂單動能
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（2／2～2／6）收在31,782.92點，周線下跌280.83點，跌幅0.88％，中止連6紅。觀察八大公股銀行近5日買超個...
高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」
日本眾院大選結果出爐，首相高市早苗領導自民黨狂掃316席，創二戰後單一政黨突破2/3席次歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體產業」受惠於政府大力支援與AI趨勢，以及體質轉型的「五大商社」在股神巴菲特加持下，將是最大贏家。投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利，掌握日本市場的成長動能。然而，仍需留意財政支出、日圓弱勢及地緣政治風險。
新聞幕後／不再看台積電臉色！專挑冷門績優股 「璞玉指數」悶聲發大財
臺灣指數公司推出「臺灣璞玉指數」，旨在打破台積電獨大局面，為投資人提供穩健新選擇。該指數透過8大嚴格條件篩選，專挑獲利穩健、配息良好且未被市場過度追捧的「冷門珍珠」。成分股廣泛分布於31個產業，其中傳產權重逾5成，有效降低單一產業風險。歷史回測顯示，璞玉指數在空頭市場勝率高達77.08%，展現優異抗跌性與防禦力。此指數不僅提供避開熱門股、尋找潛在價值的投資新路徑，也為未來ETF發展奠定基礎，助投資人實現長期穩健回報。
1月營收暴漲406%！「這記憶體」週拉3根漲停狂飆30%寫新天價 缺貨潮利多全面引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體產品報價不斷攀升，相關族群營運全面受惠，如記憶體廠青雲（5386）1月營收就繳出年增406.8%的...
該不該抱股過年？從歷史經驗看勝率
[NOWnews今日新聞]2026年農曆春節倒數計時，台股剩3個交易日就封關，投資人又面臨「該不該抱股過年」的年度難題。根據台灣證券交易所統計，過去10年台股開紅盤後5日的正報酬機率高達8成，平均漲幅...
華邦電1月營收創新高！年增94.16%首破百億元大關 今、明年產能均被預訂
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台灣記憶體廠華邦電（2344）昨（6）日公告1月營收為117.78億元，年增94.16%，月增20.55%，首破百億元大關，並創下單月歷史...
日廠漲價潮來襲 陳建全：這檔本益比15倍握25億獲利密碼
論壇中心／綜合報導日本三大被動元件廠村田製作所、TDK、京瓷2月紛紛調漲售價，並上修2026年財測，顯示產業供不應求態勢延續。資深分析師陳建全在《財經週日趴》表示，台廠被動元件族群值得關注，其中一檔電感股12月營收創歷史新高，本益比僅15倍，更握有一筆投資部位帳面獲利高達25億元，是被低估的投資標的。陳建全指出，日本身為全球被動元件最大生產國，村田製作所調高財測3.4%，TDK更大幅調高14%，反映產業今年仍供不應求。他分析，被動元件不像DRAM有現貨價格，而是直接與廠商議價，且擴廠不易，漲價效應將持續發酵。從台廠被動元件族群來看，陳建全點名臺慶科，該公司主攻電源電感，營收占比達62.1%，競爭對手台達電股價已破千元。臺慶科12月營收創歷史新高，前三季EPS達7.84元，本益比僅15倍，營收年增20.3%，股價卻僅在140-150元區間，相對被低估。陳建全進一步透露，臺慶科2023年以每股58元收購鈺邦28%股權共2.5萬張，如今鈺邦股價已漲至150-160元，這筆投資帳面獲利約25億元。加上公司今年AI與車用營收比例調整，AI占比提升，基本面、趨勢面兼具，是符合「一鳥在手、勝過二鳥在
《國際金融》貝森特談金價暴漲 源自中國交易「失序」
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國財政部長貝森特(Scott Bessent)說，黃金市場在上周大幅波動，中國交易員是原因之一。他認為，中國市場有點「失序」，相關監管機關不得不提高保證金，因此金價在他看來有些像是一輪投機性的暴漲行情。 在面對有關金價出現創紀錄上漲的問題時，貝森特在福斯新聞(Fox News)表示：「黃金的走勢是這樣，中國那邊情勢有點不守規矩」，「他們不得不提高保證金要求。因此在我看來，黃金價格有點像是一場典型的投機性井噴行情」。 其它金價上漲的重要因素包括投機性買盤、地緣政治動盪，以及對聯準會獨立性的擔憂，此外美元匯率創下自1月初以來的首次單週上漲，都在推升黃金。 貝森特也提到聯準會的政策走向，他預計，關於努力縮減資產負債表，央行將會謹慎行事。他不指望聯準會將迅速採取縮表行動，他認為官員們可能會靜觀其變，至少花一年時間來決定他們下一步行動。之前華許曾經批評聯準會的債券購買行動。 貝森特另外指出，川普總統提名華許(Kevin Warsh)為下一任聯準會主席，他將非常的獨立，但需要注意的是，聯準會是對美國人民負責。 在上周四舉行的參議院聽證會上，貝森特對國會議員表示，如果
逢低布局CoWoS、CCL 報告一次看
美股財報季，微軟雲端增速趨緩引AI疑慮，科技股短線承壓。但野村投信強調，AI基本面仍佳，巨頭持續擴大資本支出，長期成長動能不變。資金轉向CoWoS、CCL、記憶體等「缺貨漲價」AI概念股，及重電、塑膠等傳產族群。建議採主動式ETF，佈局AI剛性需求與傳產輪動，掌握產業典範轉移契機。
春節前卡位記憶體？旺宏等5檔亮燈漲停 分析師揭抱股過年看1關鍵
記憶體族群上周歷經拉回修正，今（9）日迎來點火上攻，宇瞻（8271）以及旺宏（2337）等5檔接力亮燈鎖漲停，截至上午9時50分，力積電（6770）一度來到68.5，大漲7.8%，成交量高達12.6萬張，位居台股成交量冠軍。分析師建議，年前避開融資水位過高的標的；若融資處於低檔或正在退場，則抱股過年的風險相對較小。
AI把一族群打成夕陽產業！大廠股價崩99％ 專家：步報紙後路
美國科技股上周五大反攻，道瓊飆升逾1200點，但有一族群長期卻呈弱勢趨勢，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，AI正在吞噬軟體，恐會是新的殺戮戰場。