00981T二月除息升至0.056元 想領息最晚這天買！

凱基雙核收息債股平衡ETF(簡稱:平衡凱基雙核收息，00981T），即將迎來掛牌上市以來第2次配息，每受益權單位擬配發0.056元，略高於首次的0.054元，預計2月26日除息，3月25日發放，有意參與除息的投資人，2月25日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊表示，美國聯準會主席換人在即，川普點名聯準會前理事華許為下任聯準會主席，川普干預引發市場對聯準會獨立性與利率政策不確定性的憂慮，導致資本市場震盪，美國股市修正。預期下一次降息較有可能的時間會落在5月聯準會主席換屆之後，且預估今年降息空間大約介於1-2碼，緩步降息趨勢不變，債券殖利率仍具吸引力，但上半年降息預期低，債券資產大幅產生資本利得之機會有限，今年債券應仍以息收為主要報酬來源。

至於股市方面，全球AI產業蓬勃發展，儘管短線偶有波動，但預計美、台股市將維持向上走勢，而美國聯準會對於經濟由保守轉為偏向樂觀的看法，亦支撐股市溫和走升。根據最新數據， S&P 500指數2026年全年獲利成長率預計為14.7%，美股今年上漲空間將由獲利成長所推動，在經濟展望樂觀、貨幣政策保持溫和偏鴿情境下，今年牛市續航仍可期。

00981T是全台首檔結合7成全球BBB級投資等級債券與3成台股25大上市公司的平衡型ETF，收益來源不僅有債券票息，亦可包含股票部位的股利所得，配息來源多元化。

後續如美國聯準會持續降息，導致債券ETF的債息收入走低，00981T可藉由股債價格的上漲空間，創造資本利得機會，降低息收下滑帶來的影響。

即使降息進入停滯階段，00981T仍因同時配置股票與債券，相對有機會股票部位的成長動能，支撐整體組合表現。

若台股續旺，00981T有3成股票部位聚焦台股25強，可掌握台股成長動能；若股市震盪時，布局7成之BBB級債券部位則有望降低波動度，展現相對抗跌特性。

