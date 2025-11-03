00982A最新配息0.334元！年化配息率9%創新高

台股示意圖。資料照



群益投信官網最新配息公告，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公告第2次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.334元。以11月3日收盤價14.84元來推算，單次配息率約2.25%，年化配息率9%。

本次除息日訂於11月18日，因此想參與00982A本次領息的投資人，最晚需在11月17日買進，收益分配發放日則訂於12月12日。

財富管理專家表示，台股ETF成為國人投資標配，平均每兩人就有1人透過台股ETF參與行情。在市值型、高息型之外，今年新增主動式ETF，以經理人主動操作、投資組合透明的優勢，成為投資人的新寵。

目前已有5檔台股主動式ETF，其中00982A在績效與配息表現皆讓投資人驚豔。

00982A採質化與量化雙邏輯並重的選股策略，產業配置涵蓋全產業，大中小型股兼具，同時運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，使其更完整與精準掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。目前00982A擁有約9.27萬受益人，自掛牌以來含息報酬率已上漲約50%，表現相當亮眼。

專家說明，00982A除了能幫助投資人爭取超額報酬，也擁有優異的配息表現。作為首檔配息的主動式ETF，00982A於今年7月配出每股0.236元，預估年化配息率逾8%，更只花兩個交易日就完成填息，讓投資人息利雙收。11月配息更創新高，每股配發0.334元，預估年化配息率9%，在降息風當道之時，更顯難能可貴。

市場法人認為，大型CSP業者持續加大AI資本支出，台灣AI相關供應鏈將是最大受惠者。加上降息循環再起，台股有望在獲利、資金雙成長利多的帶動下繼續攻高。

然而，台股近期籌碼較為凌亂，使得盤勢震盪加劇。投資人可透過能靈活因應市況、動態調整投組的台股主動式ETF來布局長期潛力股，同時掌握短線強勢動能股，一次掌握台股的多元成長契機。

