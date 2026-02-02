00982A最新配息0.377元創新高！預估年化配息率逾10% 2/26日除息

[Newtalk新聞] 群益投信官網今（2）日公告，主動群益台灣強棒ETF（00982A）最新第 3 次配息資訊，本次預估每股配發 0.377 元。若以今日收盤價 15.05 元推算，本次配息殖利率高達 2.5%。本次除息日訂於 2 月 26 日，2 月 25 日為最後買進日，收益分配則訂於 3 月 25 日發放。

根據集保戶股權分散最新統計，台股ETF受益人數來到 12,249,944 人新高，台股ETF儼然成為國人投資標配。在市值型、高息型外，去年新增主動式台股ETF，也是人氣所在。

財富管理專家表示，00982A 在績效、配息表現皆讓投資人驚豔。目前，00982A 擁有約 14.1 萬受益人，自掛牌以來含息報酬率已漲約 53.4%。除了能幫助投資人爭取超額報酬，00982A 也擁有優異的配息表現。觀察 00982A 成立以來配息紀錄，分別為 0.236 元、0.334 元、0.377 元，若將此季配的金額推估年化配息率，則分別為 8%、9%、10%，金額與配息率都是呈「步步高」。

00982A ETF 經理人陳沅易指出，今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈多頭趨勢往上。大盤在股價創下新高後震盪難免，資金仍可望持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。接下來選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

00982A 採質化與量化雙邏輯並重的選股策略，產業配置涵蓋全產業，大中小型股兼具，同時運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，使其更完整與精準掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。

