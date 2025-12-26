00990A量價雙強！連4日奪ETF成交王

[Newtalk新聞] 美國第三季 GDP 優於預期，經濟亮眼表現一掃 AI 泡沫陰霾，帶動股市再挑戰新高。主動式ETF本周漲幅亮眼，12 月剛掛牌的「新兵」主動元大AI新經濟（00990A）、主動復華未來50（00991A）分列冠、亞軍，00990A 更是創連 4 個交易日成交量冠軍寶座，顯見 AI 主題投資熱度。

本周，主動式ETF持續為市場交易主軸，主動元大AI新經濟（00990A）掛牌後四個交易日累積大漲 7%，同期間包括主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）漲幅 5.2%、4.8%、3.7%。

法人分析，全球股市動能聚焦 AI，首富馬斯克更預言，AI 將幫助美國實現 GDP「雙位數增長率」；據美國 GDP 數據，今年前三季 AI 佔美國實質 GDP 成長比重達 37%，GDP 年化成長率 2.1% 若扣除 AI，僅剩 1.5%。在這波 AI 浪潮下，聯準會已將生產力提升納入經濟前景評估。

主動元大AI新經濟（00990A），為台灣首檔 AI 主題的主動式ETF，首次募集即達近 200 億元上限，上市掛牌以來漲幅亮眼，成交熱度更是火熱，日均成交量皆破 10 萬張。專家認為，近期市場對 AI 企業財報的高度反應，顯示 AI 投資已從概念式的廣泛押注，逐漸走向業績驗證的選股階段。

主動元大AI新經濟（00990A）研究團隊表示，AI 無疑是現階段科技投資最明確主軸，能脫穎而出的領導企業，將進入擴大實質獲利階段，除了 AI 基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因 AI 賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

