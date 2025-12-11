00991A募108億破台股主動式ETF紀錄 網猜成分股1關鍵露端倪

台北市 / 黃育仁 綜合報導

主動式ETF從今年開始募集後，產品也越來越多元，投資人的選擇也越來越多，而主動式ETF的績效有目共睹，獲得許多投資人青睞，受益人數變多，規模也逐漸變大，復華投信推出「主動復華未來50」(00991A)，在募集3天的時間內，就吸金108億，成為2025年唯一募集規模破百億元的主動台股 ETF，預計將於12月18日正式掛牌交易。

00991A主打「未來50」，將會抓住那些有潛力進入前50大的個股，而這些個股通常在進入前50大之前，就已經有很大的漲幅，怎麼抓住這些個股？這當然少不了基金團隊的研究與經理人的選擇，由於上市前不能公布持股配置，許多投資人和網友在猜測哪些股票會成為「未來50」成份股。

從過去經理人操作產品推敲 核心持股有線索可循

00991A的經理人呂宏宇同時也管理了復華復華基金，根據公開資訊，這一檔基金過去30個月的操作績效達118%，這也是募集成績佳的原因之一，由於這是復華第一檔主動式ETF產品，經理人過去操盤的績效就成為重要參考指標，而從過去的經理人主導的基金投資組合，有機會看出00991A初期布局的成分股端倪。

復華復華基金前10大成分股高度集中於AI供應鏈和高成長電子股，數據顯示，復華復華基金的投資組合在電子零組件、電腦及週邊設備以及半導體三大AI核心領域，合計權重佔比超過七成。

業內人士模擬指出，00991A雖然旨在平衡波動與成長，並將台積電比重維持在較高水平，但其初期布局預計將與復華復華基金的核心持股高度相似，例如台達電被預期有可能成為第二大持股，而奇鋐、貿聯-KY、台光電等AI供應鏈關鍵股預料也會佔據重要份量。這種趨勢顯示，00991A的「未來50」策略將以呂宏宇團隊擅長的高成長科技股為核心基調。

主動式ETF 00991A可布局上櫃股票 打破部分被動市值型ETF限制

除了在選股池上涵蓋市值51至150名的「成長帶」黑馬外，00991A還擁有一項傳統市值型ETF難以企及的優勢，就是投資標的可涵蓋國內「上櫃」公司股票。市場觀察顯示，許多高成長的AI供應鏈環節，如先進封測、散熱、PCB、高速傳輸等都在上櫃板。

許多台灣具備爆發性成長力，但尚未達到上市規模或權重門檻的「小巨人」，往往隱身於上櫃市場。00991A透過投研團隊的研究，能夠提前鎖定尚未被主流資金充分挖掘的成長潛力股。

00991A募集成績優異，吸金高達108億引發討論，未來是否能夠像復華復華基金一樣成果豐碩，勢必在12/18掛牌後被吸引市場觀注。

