00991A 昨日規模暴增25%驚人 今（19）日再爆量17萬張居全市場ETF第一

圖/unsplash

00991A掛牌次日量價齊揚 成交17萬張居全市場ETF之冠、收盤漲1.86%至9.84元

00991A 掛牌第二天延續強勁買氣，今（19）日交易熱度再度居冠，單日成交量突破17萬張，躍居全市場ETF成交量第一名；盤面表現同樣亮眼，收盤漲幅1.86%、市價9.84元，呈現量價齊揚走勢，顯示資金持續進場、投資人對其後市表現抱持高度期待。市場觀察指出，在近期台股主動式ETF競爭升溫下，00991A 以亮眼的量能與價格表現脫穎而出，成為台股主動式ETF中最強勢的一檔，反映投資人對其策略與後市行情的期待持續升溫。

廣告 廣告

回顧掛牌首日，00991A 即獲資金「投票」力挺，規模暴增25%、單日淨流入26.36億元，總規模衝上131.05億元。市場認同的關鍵之一在於「名字就是策略」：以「未來50」為核心概念，並非只追逐現役巨星，而是把成長性寫進持股結構。依復華投信官網彙整資料（截至12/17），00991A 50檔持股中有24檔落在市值51–150名的成長帶，且近6個月平均累積報酬約68.33%、明顯領先同期台灣加權指數約23.92%；即使掛牌日一度破發震盪，市場最關鍵訊號是買盤未散，爆量成交更顯示投資人更在意「選股邏輯與後續操作」，而非短線情緒。

資料來源：Cmoney 20251219

從持股結構來看，00991A 不僅納入9檔上櫃股票，包括中華精測、世界先進、雙鴻、群聯、信驊、鈊象、台燿、旺矽、金居等，其中群聯、旺矽、信驊權重皆在3%以上；若以短期表現觀察，**中華精測近一周漲幅達16.5%**也相對吸睛。另一方面，00991A 的選股並不侷限市值前50大，除重倉布局台積電領軍的AI科技與半導體相關標的，也同步納入金融、航運、紡織等類股，形成其三大非科技持股亮點，凸顯「貼近主流、提前布局」與兼顧成長彈性的差異化思維。

此外，00991A 以10元發行價降低門檻，讓投資人能以相對低門檻，一籃子布局高價強勢股；其投資組合涵蓋約20檔千金股，並納入台積電、緯穎、奇鋐、川湖等關鍵成長龍頭，透過ETF分散機制，協助投資人同時掌握趨勢與分散波動風險，降低「高價不敢買、想分散又太貴」的投資痛點。

觀察整體市場動態，台股主動式ETF近來已成為市場熱門話題。除00991A募集期間募得108億元並於12/18掛牌外，包含主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）及募集中的主動第一金台股優（00994A）等產品接續登場，市場評估此波台股主動式ETF募集總金額有望突破200億元；另安聯台灣主動式ETF（00993A）亦預計於2026/1/13開募，後續亦有多檔台股主動式ETF遞件申請募集，顯示市場關注度持續升溫。

展望台股後市，00991A經理人呂宏宇表示，股市長線仍不看淡，AI泡沫仍言之過早，因為2026年企業獲利仍具高成長空間，AI應用只會更普及，將持續支撐股價表現；AI投資具實質需求與變現性，並非泡沫，只是部分公司在經歷高股價、高評價、高預期後，股價難免修正，反而提供長線布局與相對低檔加碼的機會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。