00992A首日寫驚奇 創主動式ETF 3項新紀錄
【記者柯安聰台北報導】2025年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第1檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，值得留意的是，00992A主動群益科技創新、00987A主動台新優勢成長2檔產品更趕於歲末之際，在12月30日掛牌上市，其中又以00992A表現最令市場驚豔，在12/30掛牌當天，台股大盤結束先前連6紅走勢，加權指數回落0.36%下，00992A逆勢走揚，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，在盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第3大量。
市場法人表示，在全球AI需求強勁之下，台灣作為全球科技發展的重要供應鏈角色，今年來科技股為盤面焦點，也是驅動台股大盤屢創新高的功臣，而在獲利可望延續成長的態勢下，2026年科技股將持續為台股投資核心。隨AI科技應用百花齊放，相關供應鏈股雨露均霑，但也意味著須留意資金輪動情況，因此在操作上也更須主動調配、靈活操作，建議投資人可透過像00992A這樣的台股主動式科技ETF來佈局，以此掌握在AI科技創新領航與其他科技創新趨勢所帶來的多元商機下，台灣優質科技股的成長行情。
ETF投資達人指出，有別於其他主動式台股ETF布局範疇為全產業，00992A是第1檔主動式台股科技ETF，聚焦成長性十足的科技創新題材，可說是台版的NASDAQ主動式ETF。在投資操作上，00992A採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，並以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業，並隨市況靈活調整部位，趨吉避凶。
ETF投資達人解析，在持股方面，00992A的前5大持股分別為台積電、奇鋐、台光電、群聯、台達電，在全球晶圓代工、散熱、銅箔基板、快閃記憶體、交換式電源供應器等領域中都是領導廠商，可說是全面掌握AI生態系商機，提供投資人參與市場成長紅利契機。（自立電子報2025/12/30）
