00995A兩路並進掌握上漲契機！量化顧「基本面」、主動追「填息力」

圖/unsplash

AI浪潮推升台股突破三萬點歷史新高，但不少投資人感嘆「指數漲、持股不漲」，顯見選股能力成關鍵。中信投信看準產業發展趨勢，推出主動中信台灣卓越成長（00995A），1月5日至1月9日展開募集，主打雙軌並進投資策略，因應高檔震盪、強弱分明的市場環境。其中最特別的是納入股利成長及高填息率作為選股機制，挑選具備基本面支撐與長期成長潛力的標的，力求在震盪市中穩健創造超額報酬。

儘管AI題材火熱，實際受惠程度卻大不同。有些企業憑藉技術領先與穩定獲利，股價一路走強；但也有搭題材順風車的個股，熱度退潮後便迅速回落。因此，目前台股已進入「選股更選市」的階段，市場資金偏好基本面強勁，且具備良好獲利品質與長期競爭力的公司，更青睞未來可能成為產業趨勢的潛力產業。

廣告 廣告

然而，單純被動追蹤指數，難以因應產業與個股表現分化；若完全依賴主動操作，又可能承受較大的波動風險。00995A因此透過量化與主動雙重機制，在紀律與彈性之間取得平衡，協助投資人於震盪市中精準篩選具成長潛力的優質標的。其中，將「股利成長」與「高填息率」納入選股邏輯，是其一大特色。

在量化選股方面，00995A除了考量市值、流動性，並透過動能、價值、波動、獲利等四因子篩選前20%企業外，更關鍵的是納入了「股利成長」因子。為何股利成長如此重要？因為企業若能連續多年提高股利，往往具備穩健的獲利成長力與充沛現金流，股價表現也相對優異。

彭博統計數據顯示，過去五年內股利呈現高成長（成長4-5 次）的企業，平均股東權益報酬率（ROE）高達28.7%，遠勝低成長企業的14.2%；反映在股價上，高成長企業的年化報酬率達25.7%，同樣大幅領先低成長企業的16.7%。顯示納入此因子，能有效篩選出獲利強勁、股價具爆發力的資優生。

在主動選股方面，00995A其中一項關鍵策略就是鎖定高填息率個股，除息後股價若能快速回補，反映市場對企業前景具高度信心。根據彭博統計，台灣上市櫃公司中，平均12天完成填息的前段班企業，近五年累計漲幅高達101.7%，為平均69天才填息的後段班的1.5倍以上。經理人主動佈局這些市場認同度高、填息能力強的標的，有機會提升長期的獲利潛力。

綜合來看，00995A的雙軌策略，既可掌握產業趨勢脈動，又不失主動選股的靈活性。在高檔震盪盤局下，協助投資人布局具穩健財務體質與填息能力的企業，打造更具韌性的投資組合。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。