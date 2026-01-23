00995A掛牌首日火力全開！成交量破8萬張、漲幅3.35%榮登主動台股ETF冠軍

圖/unsplash

台股持續火熱，1月22日掛牌上市的主動中信台灣卓越（00995A）初試啼聲便艷冠市場，掛牌首日展現強勁的量價齊揚氣勢，終場上漲3.35%，漲幅不僅大幅領先大盤，也勇奪當日主動式台股ETF之冠，成交量更突破8萬張；23日再接再勵，續漲1.47%，成交量突破6萬張，成為近期盤面上最受矚目的熱門標的。

主動式ETF自去年5月首檔掛牌以來，市場規模快速擴張，截至1月22日，不到一年時間，已有10檔主動台股ETF上市，總規模突破1,300億元，受益人數超過67萬人，顯示投資人對於追求超額報酬的需求持續升溫。根據理柏統計，過去十年台股主動型基金平均報酬率約優於大盤1.7%，凸顯主動選股策略在多頭行情中的相對優勢，也成為資金加速進駐的關鍵因素。

廣告 廣告

00995A上市首日正逢台股強勁漲勢，受美股半導體族群強彈與關稅利多消息提振，大盤單日上漲1.6%，指數再度刷新歷史新高。在盤勢多頭助攻下，00995A成分股如台達電漲停、貿聯逼近漲停，領銜衝鋒，最終以3.35%的漲幅居所有主動台股ETF之首，成交量亦衝上8.1萬張，榮登主動台股ETF成交量第二名。同日其餘主動式台股ETF亦同步走揚，其中包括00995A在內共有六檔表現勝過大盤，充分展現專業基金經理人靈活選股的操作實力。

2026/01/22主動式台股ETF漲幅表現

資料來源：Yahoo奇摩股市，2026/1/22

有別於市場上多數主動台股ETF偏重純主動選股，00995A採取獨特的「量化打底、主動加乘」雙軌平衡策略，力求在震盪市況中兼顧防禦與進攻。投資策略上，一方面運用量化模型篩選出動能、價值、波動與獲利等條件俱佳的優質企業，並納入「股利成長」因子，強化下檔防禦；另一方面則由經理人發揮主動操作優勢，鎖定具備高填息率特質的個股，以及深入佈局如AI供應鏈等具備高成長潛力的利基型產業，藉此挖掘潛力黑馬股，提前卡位台股未來成長動能。期盼在追求超額報酬的同時，也為投資人建構更具韌性的投資組合。

展望後市，隨著AI應用持續擴展，台股長線多頭格局雖然不變，但法人提醒，目前指數位處歷史高檔，加上全球政經局勢如關稅壁壘、地緣政治風險及經濟前景等變數仍多，盤勢震盪恐將進一步加劇。投資人在追求報酬極大化的同時，更應具備風險防範意識，選擇具備攻守兼備特性的投資組合，透過量化篩選與主動選股的雙重加持，投資人得以在追求台股多頭行情的過程中有效控管風險，提升整體投資效率，因應未來更趨複雜的金融市場挑戰。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。