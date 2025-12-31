0101歷史今天 志工早會的起源
今天一月一號，要聚焦在1986年，就是這一天開始，每天早上，上人會用半小時的時間，率領常住二眾、工作同仁，合唱"慈濟頌"，並且開示佛學概念，也就是現在大家所熟知的志工早會，最初的形式。後來，陸續加入醫療、人文、與教育，四大志業齊全。再後來，拜網路科技之賜，海外志工聆聽上人志早說法，零時差無障礙，用佛法與智慧開啟每一天。
1986年1月1日，上人早上與常住二眾及工作同仁，開示佛學概念，並說明慈濟工作進展，此乃「志工早會」前身。
同年花蓮慈濟醫院啟業，醫療服務隊成立，志工們便利用這段時間，與上人報告所見所聞。
慈濟志工 顏靜曦：「以前志工早會的功能，是要啟發我們的愛心不要退轉，我們去醫院看到生老病死苦，要激勵自己，無常很快就會到。」
1991年隨師行記，證嚴法師的衲履足跡，便開始出現志工早會一詞，直到現在依舊是靜思精舍，除了晨語早課之外，每天早晨最重要的活動之一。
慈濟志工 朱蘭金：「我們沒做 他分享給我們，我們就有滿滿的，有聽到就知道這要怎麼做。」
向上人報告的，也隨著志業發展，從醫療志工擴大到醫護人員，2000年啟業的大林慈濟醫院，是第一個從遠地，連線參與。
慈濟醫療法人執行長 林俊龍：「星期六因為我們都有晨會，所以星期六我就固定進精舍，來參加志工早會，那個時候有很多誤解，我來解釋。大林啟業的時候，我就想大林啟業，那麼遠的地方，我們也有志工也有同仁，怎麼樣子把上人的精神，能夠跟他連在一起，所以我就堅持我們大林國際會議廳，把他們用視訊的設備 設起來，跟花蓮連線，就開始連線。」
繼大林之後，台北及台中慈濟醫院陸續啟業，加入連線行列，每天早上，都能聽到大醫王分享。
慈濟志工 顏靜曦：「醫生他比我們更緊張，他一定要講得很好，對不對，所以我告訴志工，你們要趁志工早會吸收最新的醫療知識。」
2007年4月人文志業同仁，開始在關渡同步參與。
慈濟教育志業，則是在2009年3月2日加入，當時，上人歡喜表示，志工早會，已達到四大齊全。另一方面，與時俱進，透過網路科技，海外志工線上聆聽，無障礙。
靜思精舍 德晴法師：「因為每天的志工早會，都有各志業的一個精心安排，所以有很多醫學常識，也有很多上人開示的精彩，所以我們漸漸就朝向，把每天上人主持的志工早會，藉由VMEET的平台，能夠讓各地的慈濟人，也同步能夠來聆聽生他比我們更緊張，他一定要講得很好，對不對，所以我告訴志工，你們要趁志工早會吸收最新的醫療知識。」
「上人好 真的是非常非常地興奮，我想前幾個月 (大家好) 。」
儘管時間有時差，但志工的精進心沒有秒差。
新加坡志工 馮添才：「跟花蓮越來越接近，就慈濟越來越接近。」
新加坡志工 林靜兒：「看到上人所說，還有他們的報告也是很有感觸，那些人間苦， 那些積極做 那些。」
美國慈濟志工 陳雪玲：「這麼樣容易大家就連線到，我們早會裡面去，你看從前的人要聽法，哪裡是那麼容易。」
證嚴上人開示：「我那裡都沒有去過，但是我跑得最普遍，而且天天都遊在全球裡悠遊，全球人人都可以看到師父。」
2008年農曆春節，首次全球拜年，12個國家地區一萬多人，在志工早會時間，雲端相會，相互祝福。
靜思精舍 德晴法師：「那次的準備工作是，怎麼只能說雞飛狗跳，順暢的時候， 就如同上人到了當地的會所，而也是當地的慈濟人回到上人的身邊，那樣子的感覺，他覺得說看起來這是一條可行的路，讓這樣子的視訊方式，經常的舉辦，可以你來我往，能夠持續的像六神通這樣子。」
每天早上，30分鐘的上人開示，也成了全球慈濟人的精神食糧，且能同時間了解慈濟志業最新脈動，大愛電視除了將內容，在1998年開播時製作成人間菩提節目播出，2005年開始，在志工早會結束後一小時，8點半，也以LIVE直播方式，由慈濟基金會宗教處專員深度報導上人開示內容，拓展影響力。
時任節目主持人 賴睿伶：「要非常專心聆聽證嚴上人開示，這是非常好福報，而且最重要的是，除了聽之外你還要去理解 2015年3月，考量法脈傳承，志工早會主持，加入常住師父，但在重要的節日，上人仍會升座開示，慈濟58周年，就首次與靜思弟子，在2500年前佛陀說法聖地，靈鷲山，空中相會。
