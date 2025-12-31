0101歷史今天 能登強震援助

2024年1月1日，日本能登半島發生規模7.6強震

2024年1月1日，日本能登半島發生規模7.6強震，撕裂了土地，也牽動了人心。

珠洲市市長 泉谷滿壽裕：「9成的都是全毀或接近全毀，狀況相當嚴重,受到災難性的破壞。」

受災居民：「我光著腳就來到這所學校，現在這裡是避難中心 雖然逃來這，但這裡沒有水 也沒有毯子，當然 天氣又很冷，當晚 我只能睡在墊子上，真的很冷。」

證嚴上人與慈濟日本分會執行長 許麗香(2024.01.02)：「今天有準備要出去看嗎，目前還沒有準備，因為那個剛有報告，路況還不是很明朗。」

慈濟慈善基金會副執行長 熊士民(2024)：「各種藥材 預計是可以有14天的數量，80人次 20箱,總共我們準備4300公斤的物資,現在在桃園要待命。」

日本正受災,慈濟急救災,1日災難發生,2日即與日本慈濟人連線,商討救災事宜,5日來到重災區石川縣，與石川縣臺灣交流促進協會理事長陳文筆醫師，拜訪醫院以及町所，了解災民需求。

慈濟志工 陳金發 (2024)：「住在避難所裡面，他們是沒水沒電，已經一個禮拜了，毛毯應該是有用的，我們毛毯很輕 但是很溫暖。」

13日，慈濟人再來，是帶著鍋具和物資前往，分二階段，展開60天的熱食供應，動員志工629人次，供餐13097份。

慈濟志工 (2024)：「有高麗菜 大白菜 , 香菇 木耳 豆腐 紅蘿蔔 還有金針菇 還有什麼(小松葉) 。」

儘管災後，食材取得困難，為讓受災的鄉親，有足夠營養，盡力奔走找尋新鮮蔬食，天寒地凍，要煮好一鍋飯菜，又是何其簡單。

慈濟志工 陳靜慧 與 高橋鳳英 (2024)：「已經發放完畢,因為我們清洗的空間,就是在水溝旁,非常地克難 又是下雪,不會冷嗎 會不會冷, (冷 雖然是很冷 但是還是要做)。」

志工在寒冬時到來,也和鄉親,一同迎接初春的到訪,更是看在地力量,湧地而起.中能登町,町長宮下為幸,提供古民家作為志工住宿地點,食材的清洗，不再因缺水而傷神。.穴水綜合醫院則是提供中央廚房, 煮飯炒菜,也不再是餐風露宿。

穴水綜合醫院院長 島中公志 (2024)：「發放熱食的時候,大家很親切非常親切,而且充滿笑容 很開朗 很感謝把開朗的氣氛帶進來。」

2月16日,啟動以工代賑,廚房裡，多了在地的媽媽味，胃更暖，心更甜。

穴水町居民 池崎京子 (2024)：「在避難所 沒有事情做，我看不到未來 來這裡之後，大家對我很好 我的心就開闊了。」

同一時間,慈濟咖啡茶屋設立，為期六個月，送上1萬多杯熱飲。

穴水綜合醫院醫護人員 (2024)：「咖啡和慈濟志工，是一個讓我心情舒緩的地方，不來這邊我沒有元氣。」

三月結束熱食發放，原定四月發放見舞金，卻因4月花蓮發生強震，部分市町婉轉辭退來自台灣的善款。

台灣慈濟志工 謝景貴 (2024)：「他們想說你們自己都受災,我拿你這個錢 我真的於心不安,所有的資金,叫做專款專用,國際賑災的資金,基本上 我們都準備好,請你們安心 經過這樣溝通,終於在5月17日星期五,我們要準備發放。」

第一梯次見舞金發放,5月17日,在穴水町展開,主要是針對65歲以上,房屋半毀或全毀,依每戶家庭人數,發放日幣13萬到17萬元不等的見舞金。

受災居民 池平口(2024)：「我絕對不會忘記大家對我這麼好,台灣明明有地震還來幫助我們(日本) 。」

受災居民 吉田清枝(2024)：「未來有了佛龕,就可以祈求孩子們健健康康,所以我會把你們給我的見舞金,用來買佛龕 等於買一分安心。」

從五月到九月,慈濟在重災區,包括穴水町,能登町,輪島市,中能登町,珠洲市,七個市町,34個會所,舉辦五個梯次見舞金發放,動員志工1437人次，33400人受益。

受災居民 廣田悅子(2024)：「13萬的見舞金這麼多，但我只能給這些零錢 真不好意思 。」

受災居民 中谷平兵衛子(2024)：「收到你們這麼多的錢，而且我還無法回報 ，真的很謝謝你，這真的是小小的錢 謝謝你們。」

(慈濟日本分會執行長 許麗香 (2024)：「會累 真的是會累 但是不敢說，我今天是會感恩是感恩，在我們所有的志工，真的是大家各有各的家庭，各有各的因緣，每個因緣不是一定是很俱足的，有些人想來他可能經濟不允許，有些人經濟允許他沒有時間，那大家共同成就這樣的一件事 。」

在結束第一階段急難救助後，慈濟關懷腳步，進入中長期計畫，除了關注復興傳統工藝品，以及傳統農耕文化的延續，隔年五月，首次舉辦浴佛，要讓鄉親們知道，這分陪伴，會一直都在。

