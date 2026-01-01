0102歷史今天 首例健保給付CAR-T細胞治療

歷史今天，慈濟一甲子，走過60年，兩萬一千多個日子，守舊行新。今天一月二號，聚焦在2024年的這一天，台灣首例健保給付的CAR-T 免疫細胞療法，在花蓮慈濟醫院完成治療。這項結合細胞、基因與免疫的創新療法，為晚期血癌與淋巴癌，帶來新的治療希望，也因健保給付，讓更多病人有機會受惠。首例落實在東部，象徵高端醫療，朝向醫療平權再跨一步。

「它30分鐘內要輸出完成，開始輸了，現在幾分 08。」

2024年1月2日，首例健保給付，「CAR-T免疫細胞療法」，在花蓮慈濟醫院進行。

健保署東區業務組長 黃兆杰(2024)：「因為CAR-T的治療，它需要非常強的團隊才能夠完成，所以慈濟醫院能夠在，眾多的醫學中心裡面脫穎而出，然後能夠來治療這個病人，我們也非常的感激。」

受惠者是70歲的張女士，罹患淋巴癌九年。

淋巴癌病友 張女士(2024)：「我們這次是做CAR-T，對李醫師已經有信心了。」

張女士家屬 黃先生(2024)：「最感謝政府的德政，因為這個要一千多萬，不是一般老百姓可以負擔得起。」

住在南投鹿谷的張女士，五年前在叔父的推薦下，來到花蓮慈濟醫院就診，當時她已歷經標靶，以及無數次的化療，身體不堪負荷。

花蓮慈濟醫院副院長 李啟誠(2024)：「那她61歲的時候就得了淋巴癌，她因為得到就第四期，所以那個淋巴癌深入到骨髓，這種淋巴癌是注定一定會惡化，那時候是先進行幹細胞移植，但是做移植的時候，我就跟她提醒說，可能之後某一年還是會復發，因為以她的淋巴癌的特性很難根治，那時候是2021年，我跟她說萬一有復發的話，我希望那時候CAR-T的技術，已經引進臺灣了。」

CAR-T治療是從自體血球中，純化出T細胞，經過基因改造強化之後，再輸回人體，對抗癌症。

花蓮慈濟醫院副院長 李啟誠(2024)：「這CAR-T細胞，為什麼可以治療自己的癌症，因為它被改造了，我們把T細胞把它蒐集起來，送到國外去集訓，給它基因改造之後，給予它很強的武器，武力強大回來，那這個T細胞就變成CAR-T細胞，它就直接是可以消滅淋巴癌。」

CAR-T是同時具備細胞療法，基因療法，與免疫療法，三者合一的創新療法，對晚期血癌及淋巴癌，可達到四成的治癒率，但醫療費用要近千萬非人人可負擔，2023年11月政府編列一年10億預算，納入健保給付，當時張女士淋巴癌又再次復發，趕上第一班列車。

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮(2024)：「李啟誠 李主任，他對這方面他非常有專研，而且能夠非常有經驗，來確保病人的安全，團隊非常好，所以健保署才願意，第一例就放在偏鄉。」

2018年花蓮慈院就看好這項創新療法，與生醫科技簽定研究計畫，在2023年進行東部第一例自費治療。

病友 周紹賓(2023)：「細胞治療後，大概花了，快一個半月的時間恢復，我七月初出院，第二天我就上班。」

目前花慈有九位正在接受治療，不只是台灣，還有東南亞國家的患者，來自越南的女孩，寶兒，健康回到家鄉，開心慶祝14歲生日。

花蓮慈濟醫院副院長 李啟誠(2025)：「他是去年(2024)四月份治療，經過一年，已經8月，一年多了都回去讀書，她很像當年2012年，全球第一個諾華臨床實驗的CAR-T的小女孩，EMILY小女孩在紐約，她當年是七歲，她現在大概已經20歲。」

