「0102」黑鷹墜機6週年 顧立雄、梅家樹獻花追思前總長沈一鳴等8殉職將士

國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹2026.1.2率領代表前往國防部「0102紀念專區」獻花，向2020年因黑鷹直升機墜機殉職的時任總長沈一鳴等8將士致敬。摘自國防部發言人臉書



今天（1/02）是2020年「0102」空軍黑鷹直升機墜機事件6週年紀念，國防部長顧立雄與參謀總長梅家樹上將率領國防部代表前往國防部本部設立的「0102紀念專區」獻花致敬，向殉職的時任參謀總長、空軍一級上將沈一鳴、參謀本部總士官長韓正宏一等士官長、政戰局副局長于親文中將、情次室助理次長洪鴻鈞中將、飛行官葉建儀上校、總長室侍從官黃聖航中校、飛行官劉鎮富少校及機工長許鴻彬一等士官長等8位殉職將士致敬。

廣告 廣告

6年前的1月2日，時任參謀總長沈一鳴上將與隨行人員搭乘UH-60M黑鷹直升機前往宜蘭視察部隊途中，於烏來山區墜機，造成沈一鳴上將等8人殉職。由於沈一鳴上將是中華民國有史以來因公殉職的最高層級軍事首長，時任總統蔡英文隔日下令追晉沈一鳴為空軍一級上將，追贈青天白日勳章，並通令全國軍事單位下半旗3天，以示哀悼。由於沈一鳴等將士獻出寶貴生命保衛國家的精神令人敬佩，移靈過程也開放民眾與單位人員自發性的向移靈車隊致敬，此現象也相當罕見。隨後國防部設立「0102專區」，供國人及全軍官兵追思致敬，永誌緬懷。

國軍為紀念2022年1月2日黑鷹直升機墜機導致時任參謀總長沈一鳴上將等8將士殉職，於台北市大直國防部外設立「0102紀念專區」。摘自國防部發言人臉書粉絲專頁

今天（1/02）適逢六週年紀念日，國防部發言人臉書今天（1/02）發文表達追思，照片也顯示，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹率領代表前往國防部「0102紀念專區」獻花致敬。

國防部發言人臉書發文表示：「中華民國迎來新的一年，祢看見了嗎？沒有一日或忘，沒有一刻鬆懈。我們記牢哲人的典型，貫徹愛家衛國的意志勇敢地面對所有威脅，力量來自於敬愛的祢們，源於雲深處，陽光乍現的殿堂。」

文末並且以hastag標記：「#在心裡丨在天上丨在雲最深的地方」以及三軍「中華民國陸軍 中華民國海軍 中華民國空軍」等，顯示三軍將士們犧牲奉獻保衛國家的至誠。

2015.1.30由時任總統馬英九主持國軍重要幹部晉任布達授階典禮，沈一鳴（右1）接任空軍司令並晉升為二級上將，蒲澤春（中）調任副參謀總長執行官，並晉任海軍二級上將，李喜明調任海軍司令，並晉任海軍二級上將。總統府

沈一鳴上將生於1957年3月30日，空軍官校60期，1979年以第一名畢業，1980年即參與極機密的「大漠計畫」第8梯次成員，前往沙烏地阿拉伯王國擔任教官，協助葉門阿拉伯共和國（北葉門）建立空軍機隊，以免北葉門對抗共黨勢力。

2025年12月30日，新竹空軍基地多架次幻象2000戰機升空執行任務；中共解放軍東部戰區昨（12/29）起進行「正義使命-2025」軍演。美聯社

沈一鳴返國後不久，即獲選為接收幻象2000戰鬥機的「飛龍計劃」，成為交機第一批種子教官之首席試飛官與領隊。完成接機任務後，沈一鳴隨後也前往美國就讀美國空軍戰爭學院（USAF Air War College）2022年班畢業。

自美返國後，沈一鳴經歷國防部情次室次長、空軍空作部指揮官、國防部參謀本部副參謀總長、國防部常務次長、空軍司令（晉任二級上將）、國防部軍政副部長等要職歷練，並於2018年3月1日升任參謀總長一職，致力於國軍新一代兵力的建軍備戰工作，。

更多太報報導

中共軍演第三天嗆「斬首」 國軍愛國者三型飛彈追監共機、M1A2T戰鬥偵巡

國軍遭共機雷達鎖定可反擊？ 顧立雄：判斷具攻擊意圖後可行使合法自衛權

F-16V構改版測試BRU-57/A智慧掛架 軍事粉專在台直擊