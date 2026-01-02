0103歷史今天 人間菩提首播

1998年1月3日，《人間菩提》在大愛電視首播。證嚴上人早已思考，能否透過電視，讓佛法走進人心。節目從媒體的社會責任談起，一天一集，日日不輟，到2025年8月，迎接第一萬集。

不論是九二一地震、SARS疫情，或重大災難，上人的開示，總在第一時間，為人心指引方向。20多年來，《人間菩提》以愛說法，成為觀眾日日受用的人間法寶。

證嚴上人開示(1998.1.3)：「幾年前我就在想，能不能用電視弘法。」

1998年1月3日，人間菩提節目，在大愛台首播。

證嚴上人開示(1998.1.3)：「就是把慈濟人的一舉一動，讓它展現在現在這個社會。」

第一集，即以元旦大愛電視開播為主軸，闡述媒體應擔負的社會責任，自此，一天一集，2025年8月28日，迎接一萬集的到來。

證嚴上人開示(2025.8.28)：「各位我們用愛付出，我們都是福中福的人。」

至今，超過一萬天，天天播出，從花蓮靜思精舍看世界脈動，除了每日的志工早會的開示，還包括上人與弟子的溫馨座談，結合時勢脈動，觀機逗教，曾陪伴台灣人，一同走過九二一地震的傷痛。

證嚴上人開示(1999.9.22)：「現在我們大家用最虔誠的心，來為亡者致哀。」

也一起面對疫情帶來的不安。

證嚴上人開示(2020.1.27)：「談煞(SARS)色變，和平醫院封院啊。」

更少不了重大災難發生時，最及時的救災訊息。

聲音：美國慈濟達拉斯分會執行長 凌濟成(2024)：「野火龍捲風，強風帶來大豪雨，達拉斯靜思弟子兩個月來，連續六次發放。」

上人開示法音節目，可回溯1995年12月1日起，在力霸友聯「慈濟世界」節目單元中播出，大愛電視開播後，製作人間菩提節目，每集12分鐘，2001年1月15日，更是做到當天早上開示，當天晚上播出。

證嚴上人開示(2001.1.15)：「昨天也接到國際求援電話，那就是薩爾瓦多在昨天，我們台灣凌晨它有大地震。」

要做到即時，在沒有網路傳輸的年代，要和時間賽跑，花蓮台北製作團隊，兩地合作緊密，搶第一班飛機運送拍帶，剪輯後製分秒必爭，趕在開播前最後一刻完成。

人間菩提製作人 游珊玲(2011)：「7點43分吧，就有人卡住電梯，帶子從後製室拿出來後，就趕快衝上去，主控那邊也準備好，都到點，7點45準時播。」

同一年，英語翻譯志工也加入團隊，每天準時早上七點，聆聽上人開示，慈濟訊息，也從台灣走向國際。

時任大愛台外文編譯部經理 甯素青(2012)：「一定要看到上人，因為他其實有時候會有表情會有眼神，那都可以告訴你他一些意思在裡面，所以一定要當場看才會有那個感受，你要比別人深入，比別人懾心，你才有可能寫得好。」

20多年來，節目主角無人可取代，上人以身弘法示教，不可一日沒有法度。

時任大愛台企畫 廖秀雯(2011)：「我已經覺得，聽上人的法，上人的每天開示，已經變成說我生活的一部分，它就像開水一樣，我一天不喝我好像會死。」

人間菩提製作人 游珊玲(2025)：「他愛每一個人，他也希望人人也都可以互愛，我覺得這一點是滿佩服上人，因為大家都會有不喜歡的人，可是上人沒有耶。」

尤其隨著傳播科技演進，不論在哪裡，都能把上人請到客廳來說法，見證轉變的美好。

李姈娟的女兒 何崔嘉 何崔寧(2013)：「(最驚訝聽到媽媽講什麼)THANK YOU，感恩(為什麼) 因為以前他都不會這樣講。」

聲音：賴索托慈濟志工 陳美娟(2011)：「就像他們說的，上人每天都到家裡來，都跟他們在一起，他們覺得非常溫馨，雖然很遠，可是其實是很近。」

尼泊爾觀眾(2024)：「非常好，真正傳達了，佛陀的智慧，給所有人。」

人間菩提，日日應用佛法，為當下時事找解方，是大愛電視最長青的節目，也已經是觀眾，最受用的人間法寶。

人間菩提製作人 游珊玲(2022)：「上人對世界的關心吧，他都一直不停，那我們也不能停。」

