0104歷史今天 慈濟醫院燙傷中心啟用

1994年1月4日，花蓮慈濟醫院燙傷中心正式啟用，為東部急重度燒燙傷患者，打造一條與時間賽跑的生命通道。從先進設備到醫療團隊的投入，這座中心，不只改寫存活率，也守住無數家庭的希望。

1994年1月4日花蓮慈濟醫院燙傷中心正式啟用，與開刀房必鄰相接，佔地面積80餘坪，總投資經費高達新台幣6千萬元。

時任花蓮慈院燒傷中心主任 簡守信(1996)：「燒燙傷的設備就必需要符合這樣的要求，它要有水療的設備，水療的設備我們病人要好好清洗他的傷口，讓他不致於在疼痛的狀態下來做這樣的事情，還有相當多的生理監視器，這樣來我們對病人的狀況才可以掌握，病人整個所佔據的空間，是一般病房二倍到三倍空間，因為它換藥所需要的地方比較大一點，整個加起來它的設備是相當相當高昂的。」

當時造價要100多萬的矽砂床，就讓二十多歲凱文，逃過死劫，他因嚴重車禍,全身有百分之38重度燒傷。

花蓮慈濟醫院整型外科醫師 鄭立福(2001)：「我們就要躺著躺在矽砂床，我們有很棒的矽砂床，背後補皮只有成功百分之五十而已，也是增加他的存活率，之後這傷口再慢慢地換再補，就成功了。」

花蓮慈濟醫院整型外竹枓醫師 鄭立福(2025)：「它的膜下面是矽利康磨成跟細砂一樣—(慈濟世界49集有畫面)，一個馬達打起來，它這樣子旋轉 有一層COVER，人睡在上面就跟睡水床一樣，它是有溫度可以調節，有風會吹，好處就是說因為燒燙傷病人，他會滲液很多，它會把它吹乾。」

有和北部大醫院同樣的先進儀器，更少不了醫護團隊的合作,尤其當時在東部有一半的患者是小孩。

花蓮慈濟醫院護理師 巴秀霞(2001)：「像這樣三四歲你要陪他玩，你要陪他玩 甚至是換藥過程，其實我覺得最好玩就是換藥過程，你要陪他玩 你要陪他玩，你要告訴他說，因為小朋友好奇怪都喜歡去，像洗澡一樣。」

花蓮慈濟醫院整型外科醫師 鄭立福(2001)：「我們護理人員他真的是非常任勞任怨，把傷口洗乾淨 擦乾再抺上去，再把傷口包紮起來你光這樣動作，一做就要將近一個多小時。」

台中慈濟醫院院長 簡守信(2025)：「當時要設立燒燙傷中心，兩個原因，一個原因就是臨床的需求，因為東部那時候燒燙病人也是實所多見，第二個原因就是，我們要成立整型外科的訓練中心，整型外科的訓練中心條件之一，就是要有燒傷中心。」

花蓮慈院創院時，上人即允諾，要在二期大樓設置燒燙傷中心，照顧東部急性燒燙傷患者，不再因需要北送，而延誤治療。成立一年，就已收治34位，其中不乏全身遭燒燙面積超過百分之六十。在此之前，他們幾乎無存活的希望。

患者(1996)：「以在花蓮來說沒有這個燒燙傷中心的話，我們要再送到台北時間太長，生命要保存是很困難。」

時至今日，燒燙傷中心併入重症加護病房，對患者的照顧和技術更加全面且成熟，2015年八仙塵爆發生時，花蓮慈院的醫護人員能立刻前往台北支援。

花蓮慈濟醫院加護病房護理師 王鐸蓉(2015)：「體會得到就是在這邊(台北慈院)，正在進行工作的醫護同仁們的辛苦。」

也有能力接收四位家住在東部的傷者，做後續照顧。

花蓮慈濟醫院整型外科醫師 鄭立福與家屬 劉太太(2015)：「疼痛的問題因為好的速度是一樣，只是說你用敷料之後，不會直接接觸到你的傷口，就沒有那麼痛。」

家屬 劉太太(2015)：「我有比較放心 因為我們現在在考慮，就是疼痛問題，因因為疼通是很難忍受的，他這樣跟我解釋我就很放心。」

