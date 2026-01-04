0105歷史今天 斗六慈院啟業

2019年1月5日，大林慈濟醫院斗六門診部正式升格為斗六慈濟醫院，成為全台第七家慈濟醫院。從一棟停工多年的建築，到守護雲林鄉親健康的醫療堡壘，這段歷程，凝聚醫療專業，也承載地方的期待。一起來看，斗六慈院，如何一步一腳印，走到今天。

2019年1月5日，大林慈濟醫院斗六門診部升格改制為斗六慈濟醫院，本日舉行啟業典禮，是全台第七家慈濟醫院，上人親自揭牌祝賀。

「病人進來，我們跟他介紹佛陀問病圖的故事，跟我們斗六慈濟醫院是如何來的，從以前的漢鎮醫院，們將它接收過來，繼續在這裡已經15年了。」

這棟守護雲林子民建康的堡壘，地基是由林漢鎮老醫師打下，他本在高雄執業，一心想要回鄉蓋醫院，服務鄉親，卻因對法令不熟悉，積勞成疾，抱憾往生，在地慈濟志工陳訓源，奔走說明，獲得家屬同意，願意把老醫師未完工的建設和心願，交由慈濟來接手。

慈濟志工 陳訓源(2019)：「我本業建築設計，所以這個事情我比較清楚，我跟林太太，我還是給她深入講重點，完成她先生的遺願，因為這些錢就是十方大德的善款，我們有義務來護持這個事情。」

慈濟志工 蕭素卿(2002)：「我74歲 (你還來這和大家一起做粗工) 能做就是福。」

慈濟志工 林蔡美惠(2002)：「我來做志工，中午後，要去洗腎。」

慈濟志工 柯佳仁(2003)：「很歡喜，身體沒病痛能來付出，很歡喜。」

原本的大樓已停工七八年，經過一年半的大幅翻修，重新以灰色洗石子的嶄新面貌呈現，2003年10月大林慈濟醫院斗六門診部啟業，雲林、南投、彰化地區的鄉親，也能就近看診，不需再長途奔波。

患者：「很方便，老人家自己能來最好，不然年輕人要上班，要請假很麻煩。」

患者：「馬上診斷出什麼毛病，及時送到大林慈院，不用來回奔波。」

有大林慈濟醫院做後盾，雖名為診所，門診規模如同區域醫院，在當時就設置22個專科。

時任大林慈院副院長 簡守信(2003)：「現在雲林縣醫療貧瘠，是台灣裡面可以說是最貧瘠的地方，每萬名的人口中醫師數，在台北是每一萬名人口，有16名醫師，在雲林只有7位醫師，所以他們會對某些專科醫師有這樣的需求。」

為了讓洗腎患者能就近得到服務，2008年7月設立血液透析室，引進專業「慢性腎臟疾病照護團隊(CKD)」，護理長的手機，是24小時待機，隨時回答患者的疑惑。

患者家屬 何信村(2019)：「晚上她也給你服務，再晚也服務，真的不簡單，才會在這裡洗那麼久。」

患者 何廖素雲(2019)：「來到這裡就什麼都不怕。」

患者 易奉麒(2019)：「不會覺得說冷冰冰的，躺在這裡很無情的那種感覺。」

斗六慈院護理長 張雅萍(2019)：「他進來透析以後他覺得自己也像是，關在牢籠裡面一樣，我們在這樣子的情境底下的時候，我們做的就不會在這麼制式。」

然而隨著雲嘉外移人口增加，在地診所經營不易，而慈濟斗六門診，卻提出升格申請，計畫增設手術室及30張健保病床，就近照顧長者和重症者。

大林慈院院長 賴寧生(2019)：「我們的斗六雖然是診所，但是我們用衛福部的，疾病嚴重度來看，它甚至跟醫學中心，台灣19家醫學中心的，某一些醫學中心，包括國泰跟新光，它的疾病嚴重度是相當。」

斗六慈院院長 簡瑞騰(2019)：「那時候我們去申請時，他們都不可思議，人家都是收掉或是縮小範圍，做比較輕鬆的，你們輕鬆的不做要做大一點，這都是因為，我們看到民眾的需求。」

為了能收治住院病患，已運作15年的空間，也要再次升級。

斗六慈院院長 簡瑞騰：「俗語有說，新衣好裁，舊衣難改，包括環保、汙水、消防，光是這三點，就已經把整間醫院天翻地覆，整個地板、天花板，整個線路全都整理過一次，其實他們給我幫助很大，因為都是在地的，他們在斗六，已經都住十五年了，所以這些眉眉角角，他們都很了解，所以他們替我找問題，然後我替他們去解決問題。」

斗六慈院護理長 翁麗君：「其實簡院長來之後，我們覺得真的有靠山，會讓我們突然間覺得，有人在協助我們，有人在幫助我們。」

衛福部在2018年7月通過斗六慈濟醫院申請，2019年正式揭牌，從門診部到醫院，20多年來，看診量近500萬人次，佛心、合心、信心、歡喜心、感恩心，五心級的服務，更是一進門，就感受得到。

慈濟志工 與 病友：「我去大林照胃鏡，來這邊看報告，你的手好細緻 (祝福你 祝福你) 來這裡很溫暖。」

慈濟志工 陳春菊：「我們一定，手腳要快，眼睛要亮，看到患者，他不知道要做什麼，我們就要趕快靠過去。」

也走出醫院，結合社區資源，定期舉辦預防篩檢，以及慈善訪視，更完整守護鄉親們的健康。

雲林縣衛生局長 曾春美：「它確實是做到政府應該要做，可是還沒有辦法做到，然後慈濟就把他圓滿了。」

