0106歷史今天 無毒有我反毒運動

歷史今天單元，慈濟一甲子，守舊行新，今天一月六號，聚焦在2016年的這一天，慈濟以「無毒有我、有我無毒」為行動口號，深入校園、社區、軍營與獄所，推動反毒宣導。慈濟志工高肇良透過生命故事現身說法，結合教育志業與教聯會力量，從預防出發，守護年輕世代。這場守護孩子的行動，至今仍持續進行。

2016年1月6日，<無毒有我。有我無毒>，反毒教育宣導活動．分別於全台各地社區、學校、軍營或獄所等地陸續展開，這已是第八年推動。

慈濟志工 高肇良(2016)：「我曾經活得人不像人，鬼不像鬼的日子，就是因為染上毒品。」

慈濟教育志業執行長 王本榮(2025)：「毒上面是個主，就是沒有我自己，所以在當時我們就想說，無毒有我也是個成語，有我無毒來當一個標語。」

慈濟教聯會總幹事 陳乃裕(2017)：「當這個人走入有毒世界，那是要花太大工夫，而且搞不好花那麼大工夫，還都沒辦法把他打回來，所以我們應該在無毒世界的時候，應該就要把它把關好，意思就是說，如果沒有毒的話，才有我啊，你說有毒的話，沒有你可言。」

無毒有我，有我無毒，言簡意該，防堵毒品，要防範未然，2009年11月1日，首場種子教師培訓，在慈濟台北東區會所舉辦，由慈濟大學主辦，就有近六百人來參與。

時任慈濟大學校長 王本榮(2009)：「教聯會有2萬多個老師，我們有大愛的媽媽都可以深入到各各社區，所以台大蕭水銀教授，她非常期待這股力量，能在這方面發揮一些力量。」

訪問中，提到的蕭水銀教授，是台灣藥理學研究專家，對毒品危害十分憂心，受邀到慈大演講，與校長王本榮提及，且特地寫信重述，也因此拉開慈濟反毒的序幕。

台大藥理學研究所名譽教授 蕭水銀(2025)：「有一個報導，讓我很感動。」

「他們有的曾是街頭混混，有的沉迷吸毒萎靡不振，現在他們改邪歸正。」

台大藥理學研究所名譽教授 蕭水銀(2025)：「就是委內瑞拉有一個，全世界很有名的合唱(交響樂)團，那個合唱(交響樂)團都是什麼，以前在街上吸毒的人。」

「杜達梅口中的系統基金會，成立於1975年，透過音樂的力量，感化問題青少年。」

台大藥理學研究所名譽教授 蕭水銀(2025)：「我就說慈濟能來做最棒，結果那封信，真的，我非常感激王本榮校長，他懂，然後又會去做，他就把信給陳乃裕，陳乃裕很用心，跟我(2009)八月打電話給我，我們討論以後，他就，好，我們決定來做。」

慈濟教聯會總幹事 陳乃裕(2017)：「我們是有分成幾個階段在做，第一個階段就把教材編出來，因為如果只是停留在來參加的人，讓他知道，沒有再讓這些知道的人，做有我無毒的工作話，那這力量太小，所以我們先做種子師親的培訓，所謂師就是老師，親就是大愛媽媽。」

培訓反毒種子是第一步，第二步，走入社區校園做帶動，短短一年，在北區，就拜訪近400所學校，慈濟志工黃明民，家人就是因毒身受其害，誓願要講100場。

慈濟志工 黃明民(2010)：「有時候最多是一天，有時候是連講六節，喉嚨是會有一點不舒服，可是我覺得說，孩子有聽進是最重要的。」

2010年，二部90分鐘大愛長情劇，逆子、乘風破浪，贈與法務部，教育部，國防部，內政部，衛生署等單位，結合反毒宣導，在全台各地舉辦2千多場特映會。

逆子導演 朱延平(2010)：「母子的親情，媽媽關心兒子，我說吸毒的人，如果想想最愛你的就是父母親，父母親為你受這麼大的折磨，你是多麼的不孝順。」

2016年，推出動畫片，Ｋ他命交響曲，這一劑反毒預防針，要從幼教到高中，建立好防護網。

反毒教育，如同蝴蝶振翅，刮起反毒的旋風，加上政府機關與民間企業共善同行，從校園，深入社區，走進機構，年年舉辦上千場活動。

慈濟教育執行長 王本榮(2025)：「十周年(2019)的時候已經有大概140萬人參與，那時候也有一萬多場，現在說不定有2、3萬場，說不定有2、3百萬人參與，台灣可能有10分之1的人都參與到。」

這場全民參與的反毒戰爭，至今持續在進行，大家有共識，我們沒有放棄的本錢。

