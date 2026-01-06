0107歷史今天 上人獲頒名譽文學博士

2019年1月7日，證嚴上人獲頒中正大學名譽文學博士學位，頒授典禮在大林慈濟醫院舉行。

這份榮譽，不只是對上人文字志業的肯定，更是對慈濟三十年人文關懷與社會實踐的致敬。

一起來看，上人如何以文字，轉化為安定人心的力量。

證嚴上人開示(2019)：「感恩中正大學給我這樣的，等於是勉勵啦，期待這個勉勵，是勉勵所有的慈濟人。」

慈濟與中正大學結識三十年，早在1996年大林慈院動土時，上人就曾受邀到校園演講，2013年與大林慈院簽署合作備忘錄，產學合作，交流更為頻繁，此次所頒贈文學名譽博士，是至高榮譽。

中正大學校長 馮展華(2019)：「名譽博士的頒贈，讓學生知道人間佛教的道理。」

上人文學著作，從1989年第一本靜思語發行開始，至今已發行800多萬冊，翻譯23種語言。

飯店人員 蔡素月(2013)：「捧著這本書(靜思語)出來說 哎呀，你們飯店怎麼有這本靜思語，(客人其實是很激動的是不是) 對，就走到這邊，就哎呀，就很激動，看到這，好像是個寶。」

讀過著作的孩子，能畫出上人說的佛典故事。

小志工 王芷蓉(2022)：「這個是證嚴法師說故事的，小鳥聞法升天，有一個小鳥聽得很認真，就沒有看到獵人要接近。」

送進監獄的書籍，字裡行間述說因果，犯錯之人起懺悔心。

受刑人(2024)：「心裡會有一個法，法在心裡 開始從很多事情去慢慢修正，一直修練 一直修練。」

論述佛陀經典，增長人生智慧，解惑答疑。

聲音 慈濟志工 林慧美(2023)：「觀受是苦 人生嘆苦 苦何在，說到這本法華經，感到上人怎麼和佛陀的心這麼貼心，我現在的心也融入其中，我覺得很歡喜 我這一世，我能讀到法華經，我真的很歡喜。」

幾乎每一個季度，上人都有一本新書出版，至今已有著作140多本，靜思弟子在文字中咀嚼領悟，透過社區讀書會，說法也傳法。

慈濟志工 龔顯榮(2012)：「建立佛教觀念，主要就是說讓他能走菩薩道這一條路，讓他們走菩薩道這一條路，也唯一研究上人過去的思想 生活，自己的言行。」

上人的所言所行透過文字，轉化為安定社會，最溫暖也最有力的一股力量。

時任中正大學副校長 蔡榮婷(2019)：「不管是對於文化方面，或者是在社會服務方面，或者是在促進全世界人類和平方面，證嚴法師的貢獻，非常非常的卓越，這個部分其實就是一分，人文工作的一個高度成就。」

從1993年起，香港中文大學「社會科學榮譽博士」學位，至今已有十所，海內外各知名大學，頒授社會科學、社會福利、人文等榮譽博士學位，但上人總是自謙，這一連串肯定和殊榮，都應回歸全球的慈濟人。

