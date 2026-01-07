0108歷史今天 台中慈濟醫院啟用

2007年1月8日，台中慈濟醫院落成啟用，成為慈濟在台灣的第六家醫院，也讓全台慈濟醫療網，再向前跨出重要一步。從一片荒涼的偏鄉，到守護中部鄉親健康的醫療重鎮，這條建院之路，凝聚無數志工與醫護的心力。一起回顧，台中慈院，如何以愛為本，守護生命。

「感恩回饋，守護健康，守護愛。」

2007年1月8日，台中慈濟醫院落成啟用，這是慈濟在台灣的第六家醫院，全台慈濟醫療網的建構，又向前一大步。

「現在恭請上人為守護生命的石磐石，奠基。」

「我們要以病為師，以人為本，尊重生命，我們要以預防醫學為基礎，我們要以愛心關懷貧病老弱，走入社區落實健康照顧。」

「現在要恭請上人正式啟動，健康諮詢服務。」

此刻的歡喜，中區慈濟人已經等待了十多年，早在1995年，慈濟就有意要在台中蓋醫院。

慈濟志工 伍慶雲(2025)：「跟上人講一個衛生局官員，去清水考察，結果去心臟病發作，包計程車來榮總，去急診室，跟醫師說他心臟很難過，榮總醫生說你沒有看到，那有一堆人還在等，結果就這樣往生，上人聽到心情很沉重，他就跟我說，你去找土地，我們來蓋醫院。」

台中慈院位在潭子，當時是荒涼的偏鄉，人口18萬，僅有10張病床，慈濟有心要建院救人，但購地過程是一波三折。

慈濟志工 伍慶雲(2007)：「我接洽的地主算起來4、5百人都有，那時候工程土地還到很多困難，有的地主都很捨不得賣，覺得是祖先留下來的祖產，他不應該賣，有的墳墓地，他覺得風水不錯他也不賣。」

要協調的不只是土地，用地變更，建照申請也是一大挑戰。

慈濟志工 朱以德(2011)：「跑13個關卡，13個關卡蓋到最後，主管不在，去台北開會，所以我想，慘，怎麼那麼不順事。」

慈濟志工 伍慶雲(2025)：「他都不簽名，地目變更就過不了，所以我就去中興大學辦公廳，陪他上班一星期，後來他被我感動。」

慶幸在九二一地震前，完成所有程序，但也因九二一，志工全心投入災區重建，建院工程停滯四年，而這四年，沒有空過，保留老房子，製作竹筒。

慈濟志工 朱良雄(2007)：「這就是我們的工作，慈濟宗門一家親，慈濟的工作就是大家的工作。」

開闢有機果園，愛地護生，2002年四月動土時，這片福地更加祥和。

當時住在台中的印順導師也在上人的陪同下，特地出席。

慈濟志工 田憲士(2011)：「 (上人)聽到師公有意願要來，很歡喜，眼睛睜很大，說真的嗎，真的，但師父要你去請，師父就去了。」

慈濟志工 田憲士(2011)：「 (上人)看到我回來，就說來來來你把師公送回去，師公如何說，他說歡喜地笑呵呵，師父說真的哦。」

這是師徒們都期待的盛事，四年工程期間，天天都有志工，看護守候，名副其實，鋼筋造福田，水泥造心蓮，用愛舖地，守護眾生。

慈濟志工 朱以德(2007)：「慈濟人，當然看著我們醫院，一座一座蓋起來，無限的高興。」

慈濟志工 蔡素蓮(2007)：「十年前我們就準備好在這裡，要等待我們醫院的來臨，那當然對這個地方的上上下下，那一個角落我們都很熟悉。」

慈濟志工 曾益冰(2007)：「以前人都是煮茶和人結緣，就是有一種感恩的人，所以我覺得煮茶也不錯，和人結好緣。」

慈濟志工 林昭雄(2007)：「善的跟美的都在我的鏡頭裡面，所以我感覺到我做這種事情，很值得，很有意義。」

啟業後，為提供更好的醫療，台中慈院的建設，持續向前，同一年七月，第一院區工程上梁，2011年順利完工，然而搬遷工程浩大。

台中慈濟醫院檢驗科主任 簡如慧(2011)：「檢驗科因為東西非常的多，而且儀器設備是最複雜的，目前我們統計，可能有超過2、300箱以上的東西，也很感恩師兄姊能一起來幫我們。」

志工與醫護人員，同心協力，在不影響醫療運作下，圓滿任務。

病患 林國文(2011)：「沒有任何拖泥帶水，很好。」

病患 黃芳玉(2011)：「因為你們都有護士醫生跟隨。」

台中慈濟醫院護理長 曹又云(2011)：「這一路，包括我們很多志工菩薩，都一直陪伴他們，一個人的病人的話，他們也會感受到我們這次搬遷，整個新的環境 又那麼多的溫暖，都有很感恩的心。」

2011年8月21日，第一院區順利舉辦啟用典禮，由上人與六院主管共同為「守護生命」磐石奠基。

證嚴上人開示(2011.8.21)：「合心協力在搬遷來到這樣大院區，都是見證到那一分的大愛使命，合心和氣互愛協力。」

第一院區樓高16層，總床數為805床，面積是舊院區的的五倍大，熟悉的親切，是最佳的指引。

時任 台中慈院副院長 許南榮(2011)：「今天是星期一，你要看那一科，這在271，我幫你畫起來，你不要緊張，從這裡去，右邊。」

看病民眾 廖小姐(2011)：「(會不會覺得太大找不到路) 不會，就請問師姊，請師姊引導我們。」

看病民眾(2011)：「好像到飯店，五星級的。」

至今，不忘初心，持續用溫情守護生命，守護愛。

