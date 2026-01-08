0109歷史今天 靜思精舍主堂啟用

2012年1月9日，新大殿興建工程竣工，命名為「主堂」，意謂全球靜思堂的主堂，在晨課誦經聲中，正式啟用。主堂的一磚一瓦，都是自力耕生完成，不只是一棟建築，更承載靜思法脈與宗門精神。一起回顧，精舍主堂，如何在克勤克儉中，成就莊嚴道場。

2012年1月9日，花蓮靜思精舍主堂，這也是全球靜思堂的主堂，在早課的誦經聲中，正式啟用。

證嚴上人開示(2012.5.29)：「經過40多年，我們才開始，把這樣的空間建起來，你們想，這一定是師父非常歡喜，用自己所擁有的，而且我們自己所創造出來的，自力耕生，一磚一瓦。」

廣告 廣告

靜思精舍主堂的位置，即是在大殿後方的觀音殿，已經有40多年的歷史。

靜思精舍 德慈法師(2009)：「都是隨順因緣，因緣成就時就開始建，因緣到時應該要翻修，就是要翻修，該拆就是要拆，捨不得也是要拆。」

會如此的不捨，是因觀音殿，從中庭的鐵皮加蓋屋頂，到知客室與會客室的設置，就歷經六期增建，一路見證慈濟走過的克難歲月，但也因為都是有需求再加蓋，新舊建築物接縫處經常漏水，2005年龍王颱風來襲，讓上人有決心要改建。

證嚴上人開示(2006.9.12)：「龍王颱風時，晚上我和大家一起在塞，塞紙，哪裡堵門，這裡也開始在漏(水)，那裡也開始在漏(水)，實在是心看了很痛啊。」

再加上印順導師已多次提及，精舍需要再改建。

證嚴上人開示(2006.9.12)：「觀音殿有人在拜佛，也有人在聽經，大殿也有，就覺得這實在是不像道場，沒有那種道氣，哪有人說，真的是，這樣不對啦。」

從動工開始，上人就堅持，由常住師父自籌建設款，一磚一瓦，不對外募款。

證嚴上人開示(2006.9.12)：「不要為了我們要蓋一間房去勸募，不管是勸吃的東西，或是勸什麼東西，我不要喔，我真的說真心話，希望你們不要做這件事，你們若是愛師父，就要疼惜我的慧命。」

慈濟志工 梁昌枝(2025)：「自建的規定把關比較嚴格，那時候我們就跟上人建議說，這樣我們就乾脆改成募建就好了，結果上人說，他說，我們原來自建，就一向我們自力耕生的原則，要我為精舍去拜託人家，那就不用了，如果說為了慈濟，你叫我去怎樣，我都可以，所以那時候我就非常感動，覺得上人真是，就是為眾生，他做牛做馬都可以，但是為了自己，他有他的尊嚴。」

拆下來的一片一瓦，妥善保存重複利用，再續慧命。

靜思精舍 德榆師父(2025)：「(主堂)一個二樓，那有一個地下室，我就拿舊的來拼，比如說，我拆掉了觀音殿的地板，我就拿來放二樓，當然二樓它坪數比較少，有時候也會多多少少會剩，我後來又把它拿去做筷子。」

傳承自力耕生，克勤克儉的靜思家風，自己的家，更要自己蓋，慈誠隊及志工，加上常住師父，費時近三年，8百多天，投入1萬多人次，在做中，弟子們勤修行。

慈濟志工 梁昌枝(2025)：「因為我們設計SRC的，把鋼梁放上去的時候，上人出來看，他就說，這屋簷要微微地翹，我們聽到時候，就覺得有點為難，因為這個東西都弄好，但是上人就跟我講，他說若有心就不難，有心就不難，我聽了以後，我自己就反省，對，其實也是，沒有什麼不能改的。」

靜思精舍 德昕法師(2025)：「第二層要比較挑高的，但是上人說，這樣子會擋到後面的山，我們把它壓低一點，那我們就可以跟大自然更融合在一起。」

以境為說法，三層樓的仿唐式建築，延續舊大殿風格，承先啟後，簡樸莊嚴，但又有創新巧思之處。

慈濟志工 梁昌枝(2025)：「暗夜把窗戶窗簾打開就看到，佛陀在虛空中在膚慰地球，所以它造型就是要在虛空中，所以我們佛龕的造型跟一般也不一樣。」

靜思精舍 德昕法師(2025)：「它不是只是這樣子一片，它是窗中窗，窗戶裡面還有窗戶，這個百頁(窗)就是要調光，而且這樣子也不會擋空氣。主堂的每一個小方塊，就是一個小喇叭，所以如果是在地板，坐在每一個方位就可以聽得仔細。」

慈濟志工 梁昌枝(2025)：「上人就說，就提醒我們說，你們是不是可以用菩提葉的方式來裝飾，(蔡)昇倫師兄他就很用心，他就畫出葉脈這樣的造型。」

靜思精舍 德昕法師(2025)：「再加上完整的大片(菩提葉)，就是24片，時間一天有24小時，空間就是有24個節氣，人間就是慈濟日，農曆3月24。」

主堂落成，法髓有根源，靜思弟子歸來，靜思法脈，宗門精神，無不在眼前。

更多 大愛新聞 報導：

蒙古國獲救護車 派代表當面感恩上人

心香取代燒香 展現虔誠同時護健康

