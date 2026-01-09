0110歷史今天 百歲人醫陳奎村辭世
2023年1月10日，慈濟人醫會醫師陳奎村，在台北慈濟醫院辭世，享嵩壽105歲。他一生行醫超過80年，即使百歲之後，仍走入偏鄉、問診看病，被大家親切稱為「百歲人醫」。一生歷經病痛卻從未退轉，陳奎村醫師用不老的心，實踐醫者仁心，也為後人留下最動人的生命典範。
2023年1月10日，慈濟人醫會醫師陳奎村，於台北慈濟醫院辭世，享嵩壽105歲，然而直到103歲，他還仍走入偏鄉，問診看病，人人都稱他百歲人醫。
百歲人醫 陳奎村(2018)：「每天早上起來，我就想，好 我還要再活十年，今天開始哦，讓我能夠服務，我就很歡喜。」
陳奎村是台藉日裔人士，日本名字，田中旨夫，源自故鄉彰化田中，13歲到日本就學，隔年考取昭和醫學專門學校，1975年移居沖繩，擔任沖繩醫院院長。
沖繩病患 吉田富子(2019)：「田中醫師很體貼，又經常有笑容，站在患者立場著想，真的是一個很棒的醫師。」
在沖繩過百歲壽誕時，聽聞扶輪社社友，也是慈濟志工黃獻祥，介紹慈濟，心中的黃金屋，再次閃閃發光。
慈濟志工 黃獻祥(2025)：「他老師，他教授就告訴他說，我們做醫生我們心中要有一個愛心，就是要有一個黃金屋，上人的理念跟他一樣。」
因照顧妻子，返回台灣定居，有了好因緣，2018年，在新店靜思堂見到了上人，認同壽量寶藏，有心要用年輕的精神，再次投入人群付出。
慈濟志工 黃獻祥(2025)：「上人問他說，你幾歲，他說51歲，看上人這樣子沒有回答他，你剛剛不是說50歲要寄(壽量寶藏)銀行。」
上人 與 陳奎村醫師(2018.6.24)：「聽到上人說，歲數可以存在(壽量寶藏)，那天開始我就覺得很年輕，我就祝福你，讓更多人看到，寄放二個50(歲)，還這麼年輕，讓他們再趕緊年輕起來。」
慈濟人醫會志工 與 長者(2018)：「你92，差9歲，大你9歲，怎麼這麼健康，真的嗎，真的，你要叫他哥哥，我看他很年輕啊。」
百歲之後，陳奎村醫師的日常，更加精彩，2018年加入北區慈濟人醫會，偏鄉義診，常見人醫老中青，三代同行。
北區慈濟人醫會醫師 沈士雄(2018)：「他的精神是我們值得學習的，我這個年齡我都快沒力氣，看到他又有精神。」
北區慈濟人醫會醫師 黃稚凱(2018)：「因緣繼會來這邊跟大家一起義診，沒想到可以遇到兩位前輩。」
慈濟志工 張界昌(2019)：「頭一次碰到到一百歲還在拚的人，我是頭一次碰到，這是讓我非常佩服，他跟我講說他準備再做20年，叫我好好陪伴他，我說好，沒問題。」
也因師徒有約，在2019年，102歲時，完成志工培訓。
重拾醫師天職，任職私人診所長青部部長，獲得台灣醫療典範獎，最讓他自豪的，是這一刻。
百歲人醫 陳奎村(2019)：「不能爬起來的患者，看到我來看他，就能爬起來了，我是不是很歡喜。」
以老為榮，開心做典範，但他其實有一半以上的歲月，都在病痛中度過，33歲時，就因過勞得到肺結核，左肺喪失一半功能，70歲腦中風，85歲SARS確診，89歲罹患肝癌，年少時，學到為醫者的使命，讓他對自己，對病人，從不放棄。
百歲人醫 陳奎村(2019)：「至誠一貫，這就是我們學校教育的方針，不可以隨便做，要真正的，誠懇，不能隨便就放棄，這就叫做至誠一貫。」
直到生命的最後一刻，依舊不忘為醫學教育付出，捐出大體，成為無語良師，圓滿八十年的行醫大願。
陳奎村老師的兒子 陳彰隆(2023)：「他自己是想要說，之後有這個機會，能夠奉獻出來，讓後輩的醫生也能夠學習。」
更多 大愛新聞 報導：
五毛錢吊飾喚初心 時時善念行善行
寫程式操作無人機 樂齡享受數位生活
其他人也在看
台鐵又出包! 列車卡中性區間"延誤近1小時" 上班族氣炸
民視新聞／綜合報導台鐵又出包，通勤尖峰時間大誤點，上午7點48分台鐵司機員因為操作不慎，導致列車停在中性區間，上班族氣炸了，有人延誤快一小時，還有老先生要去看醫生，等車等到都過號了，台鐵直到上午8點57分才排除。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
新明國中手球隊最後1秒「以臉擋球」阻對手追平 蟬聯全國冠軍
在剛落幕的「114年全國手球錦標賽」中，桃園市立新明國中手球隊再次擦亮金字招牌。五天的賽程中，選手們憑藉著過人的心理素質與團隊默契，不僅男生15歲組達成史無前例的「三連霸」，男生13歲組也成功蟬聯冠軍，女生15歲組更是首度闖入全國四強，榮獲殿軍。這場豐收的背後，包含了多次在關鍵時刻的逆轉勝與奮不顧身桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澎湖西嶼疑發現飛行器殘骸 軍方依「1線索」判定非失事F-16
空軍上尉辛柏毅6日駕駛F-16V在花蓮外海進行例行性夜航訓練時失聯，今天（1/9）一度傳出在澎湖西嶼發現飛行器殘骸，軍方不敢大意，立刻派員前往確認，經相關單位檢視，認為是中國民航機零件。太報 ・ 11 小時前 ・ 1
未能見父親最後一面...母親也病倒恐動手術 邊荷律強忍悲痛：我正努力撐著
中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律父親日前驟逝，她緊急返回韓國卻未能見到最後一面，沒想到母親也因打擊太大病倒，邊荷律今（8日）發文向粉絲道歉，自己必須先旁在家人身邊，言語間透露著悲傷，而粉絲則送暖，要她別急，大家願意等她回來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
張書豪育兒崩潰了！曝兒「向歐陽妮妮哭訴」心碎喊：希望分到一點愛
張書豪2024年與歐陽妮妮登記結婚後，去年元旦迎來兒子「睦睦」，經常在社群平台分享一家三口日常。豈料兒子才剛滿1周歲，張書豪昨（5）日突然以黑底白字發表長文，透露兒子一個反應，讓一年來親力親為照顧孩子的他瞬間崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發表留言
批北市不排富推營養午餐免費 黃偉哲舉蔣經國「這句話」轟蔣萬安
台北市長蔣萬安宣布北市今年9月起營養午餐免費，台南市長黃偉哲繼批「北炫富南痛苦」後，9日上午受訪搬出蔣萬安祖父蔣經國曾說「買醋的錢不要拿來買醬油」，指在不排富前提下又趕在選舉前要實施，有政策買票嫌疑，他更連三問蔣萬安為何匆匆忙忙宣布且不排富及為何在選舉前實施？他強調，營養午餐免費不是不可以做但須審慎規畫，大撒幣逼著別人跟進，祖父明訓都沒聽到嗎？中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
女星上圍一夜激增...自拍「大片肉色露出」洩春光 真相神反轉
日本女星水宙翠是偶像團體「.LiNⅨLiNE.」成員之一，甜美外型吸引許多人關注，近日她照常在社群中分享美照，不過網友卻發現她的身材比過去豐滿不少，掀起不小的討論，但實際上，水宙翠爆乳深溝辣照全是一場誤會。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
F-16失事海空擴大搜救！專家預測落海點在「黑潮範圍」
F-16墜機意外飛官失聯，觀光署東管處即時影像，曾在事發當時拍到海面出現火光，疑似就是飛官跳傘畫面。專家研判彈射座椅應該有啟動，但是因為低空彈射，甚至可能是「倒彈射」，才導致信標機沒有啟動，無法取得求台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「加開零食會」夜市吃播助陣邱議瑩 瑞豐夜市人氣爆棚、笑聲不斷
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨（9）日晚間合體高雄市台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
每年領2萬至7歲！台東東河鄉新生兒享16萬生育大禮包
新年大放送！台東縣東河鄉公所端出生育福利，自民國115年1月1日起，凡設籍鄉內的新生兒，除可領取一次性2萬元「生育補助」外，7歲前還能年年領2萬元「生日禮金」，合計16萬元。鄉公所強調，中央與縣府的生育津貼可疊加請領，不受影響，預估每年約有30名新生兒家庭受惠。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
遭爆跟已婚男泡湯、隱瞞陸籍身分！星座女神不忍了 親上火線首發聲
星座專家白瑜先前因預言百萬YouTuber Joeman「會遇重大事件敲醒」，不久後Joeman傳出持毒被抓，讓白瑜瞬間出名。近日，有網友在Threads上討論白瑜的背景，還爆黑料稱她曾和已婚人士泡湯、假結婚、暗藏陸籍身分等，今(8日)稍早，白瑜忍無可忍發聲明反擊謠言，並表示已經報案提告，維護自身名譽權。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
藍營抽出TPASS預算見光死？ 鍾佳濱斥：國會土皇帝的放話心態
[Newtalk新聞] 總預算持續遭國民黨、民眾黨於立院程序委員會擋下，但有藍委透露，將在今（9）日立法院協商中把TPASS等相關預算抽出來付委審查，但最終並未提出相關提案，引發關注。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱於院會休息後表示，實際協商過程中，國民黨根本未提及要抽出TPASS預算，且依法也「根本抽不出來」，批評相關說法恐怕只是對外放話。 鍾佳濱指出，本年度中央政府總預算早在去年8月底前，就已由行政院全案送交立法院審議，依法只能進行整體審議，而非任意拆分。他說明，今日表決時，民進黨嘗試透過變更議程，將今年度中央政府總預算列為討論提案並交付審議，但最終仍遭國民黨否決。 鍾佳濱表示，當國民黨堅持不審議年度總預算後，中央政府各項施政計畫，僅能在《預算法》第 54 條所規範的特定情況下，經立法院同意才能動支；然而，所謂「經立法院同意者」，並非授權立法院可以任意挑選、分配預算項目。 他直言，國民黨顯然抱持「國會獨大」的思維，誤以為中央政府總預算是國會的私有財產，想放行哪一項就放行哪一項，甚至等到人民敲碗、或藍營執政縣市因無力負擔而喊缺錢時，才打算放行 TPASS 這類受歡迎的預算。 鍾佳濱痛批，這新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 82
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 30
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 21 小時前 ・ 10
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 22 小時前 ・ 2