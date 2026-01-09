0110歷史今天 百歲人醫陳奎村辭世

2023年1月10日，慈濟人醫會醫師陳奎村，在台北慈濟醫院辭世，享嵩壽105歲。他一生行醫超過80年，即使百歲之後，仍走入偏鄉、問診看病，被大家親切稱為「百歲人醫」。一生歷經病痛卻從未退轉，陳奎村醫師用不老的心，實踐醫者仁心，也為後人留下最動人的生命典範。

2023年1月10日，慈濟人醫會醫師陳奎村，於台北慈濟醫院辭世，享嵩壽105歲，然而直到103歲，他還仍走入偏鄉，問診看病，人人都稱他百歲人醫。

百歲人醫 陳奎村(2018)：「每天早上起來，我就想，好 我還要再活十年，今天開始哦，讓我能夠服務，我就很歡喜。」

陳奎村是台藉日裔人士，日本名字，田中旨夫，源自故鄉彰化田中，13歲到日本就學，隔年考取昭和醫學專門學校，1975年移居沖繩，擔任沖繩醫院院長。

沖繩病患 吉田富子(2019)：「田中醫師很體貼，又經常有笑容，站在患者立場著想，真的是一個很棒的醫師。」

在沖繩過百歲壽誕時，聽聞扶輪社社友，也是慈濟志工黃獻祥，介紹慈濟，心中的黃金屋，再次閃閃發光。

慈濟志工 黃獻祥(2025)：「他老師，他教授就告訴他說，我們做醫生我們心中要有一個愛心，就是要有一個黃金屋，上人的理念跟他一樣。」

因照顧妻子，返回台灣定居，有了好因緣，2018年，在新店靜思堂見到了上人，認同壽量寶藏，有心要用年輕的精神，再次投入人群付出。

慈濟志工 黃獻祥(2025)：「上人問他說，你幾歲，他說51歲，看上人這樣子沒有回答他，你剛剛不是說50歲要寄(壽量寶藏)銀行。」

上人 與 陳奎村醫師(2018.6.24)：「聽到上人說，歲數可以存在(壽量寶藏)，那天開始我就覺得很年輕，我就祝福你，讓更多人看到，寄放二個50(歲)，還這麼年輕，讓他們再趕緊年輕起來。」

慈濟人醫會志工 與 長者(2018)：「你92，差9歲，大你9歲，怎麼這麼健康，真的嗎，真的，你要叫他哥哥，我看他很年輕啊。」

百歲之後，陳奎村醫師的日常，更加精彩，2018年加入北區慈濟人醫會，偏鄉義診，常見人醫老中青，三代同行。

北區慈濟人醫會醫師 沈士雄(2018)：「他的精神是我們值得學習的，我這個年齡我都快沒力氣，看到他又有精神。」

北區慈濟人醫會醫師 黃稚凱(2018)：「因緣繼會來這邊跟大家一起義診，沒想到可以遇到兩位前輩。」

慈濟志工 張界昌(2019)：「頭一次碰到到一百歲還在拚的人，我是頭一次碰到，這是讓我非常佩服，他跟我講說他準備再做20年，叫我好好陪伴他，我說好，沒問題。」

也因師徒有約，在2019年，102歲時，完成志工培訓。

重拾醫師天職，任職私人診所長青部部長，獲得台灣醫療典範獎，最讓他自豪的，是這一刻。

百歲人醫 陳奎村(2019)：「不能爬起來的患者，看到我來看他，就能爬起來了，我是不是很歡喜。」

以老為榮，開心做典範，但他其實有一半以上的歲月，都在病痛中度過，33歲時，就因過勞得到肺結核，左肺喪失一半功能，70歲腦中風，85歲SARS確診，89歲罹患肝癌，年少時，學到為醫者的使命，讓他對自己，對病人，從不放棄。

百歲人醫 陳奎村(2019)：「至誠一貫，這就是我們學校教育的方針，不可以隨便做，要真正的，誠懇，不能隨便就放棄，這就叫做至誠一貫。」

直到生命的最後一刻，依舊不忘為醫學教育付出，捐出大體，成為無語良師，圓滿八十年的行醫大願。

陳奎村老師的兒子 陳彰隆(2023)：「他自己是想要說，之後有這個機會，能夠奉獻出來，讓後輩的醫生也能夠學習。」

