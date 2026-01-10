0111歷史今天 尼泊爾藍毘尼慈濟園區動土

2025年1月11日。慈濟基金會在尼泊爾藍毘尼舉行慈濟園區動土典禮，在佛陀的故鄉，為教育、醫療與慈善播下希望的種子。未來這裡將興建靜思堂、縫紉職訓中心與義診所，陪伴在地社區一起改變，也見證慈濟志工跨越國界、扎根藍毘尼的長情付出。

「藍毘尼慈濟園區動土奠基儀式開始。」

2025年1月11日，尼泊爾藍毘尼慈濟園區動土。

聲音 慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民(2025)：「他們都拿起那個鏟子，要來鏟那一把土，要來動土來蓋我們慈濟的家，其實不是慈濟的家，是整個藍毘尼所有鄉親們的家。」

由於土地所有權複雜，行政程序冗長，4月18日，在當地志工的協助下，才取得施工准證。

尼泊爾志工 洛基(2025)：「我看到來自新加坡、馬來西亞的志工團隊們一批批地來，在(藍毘尼)這麼困難的環境下，不畏艱難，要克服天氣、飲食、蚊子，各方面身體上的不適應，卻依然那麼開心，並且用心地，想要改變佛陀的故鄉，很感動。」

這片土地，曾經貧瘠，沒有乾淨的水，也沒有完整的學校與醫療資源，弘法利生，回歸佛陀故鄉，新加坡與馬來西亞慈濟志工，2022年4月帶著願心，輪班接力，與村民一起生活、一起改變。

新加坡慈濟執行長 劉瑞士(2022)：「我們不只是來這邊說、介紹慈濟，那我們也是要來這邊做、做慈善，以一個非常真誠的心、付出的心、無所求的心來這裡，我想我們很快地，就能夠融入他們的社會裡面。」

放下事業、家業，從陪伴到築夢，克難實踐。

新加坡慈濟副執行長 邱建義(2022)：「因為師姊在身邊，就是沒有後顧之憂，我現在已經不給自己後路，我沒有時間表要回來新加坡，我現在是希望是買單程機票，然後去到那邊，就是長住在那邊，因為只有這樣才能專心。」

馬來西亞慈濟志工 王慈惟(2025)：「第一個卡關當然是身體的承受能力，一個天氣真的太熱了，到夏天這樣的時候，其實我們 我住的地方，我都是要睡在地板上的，我從小到大沒有睡過地板。」

除了慈善助貧，也在2023年2月19日，在慈濟會所成立義診所，鼓勵保守的藍毘尼婦女踏出家門，貼心安排女醫師看診。

馬來西亞慈濟志工 李妙虹(2025)：「因為我們在我們的宣傳單，那邊有寫，(服務醫師)是來自加德滿都的女醫師，所以今天，就來了很多穆斯林，她們包著臉、包著頭地出現，一群一群走進來，所以可以想像她們是有需要。」

看見需要，也深知唯有教育能翻轉宿命，即使夏天氣溫超過攝氏40度，志工帶著制服、書包與文具，走進村落，到每一戶家庭，勸說父母讓孩子重返校園。

慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢(2023)：「我們了解到，每3位學生，只有1位學生完成12年級，在尼泊爾，這是很低的比例，我們深感不捨，我們很想幫忙。」

當地社會男尊女卑的觀念，加上家庭經濟壓力，許多像安莉塔一樣的女孩，只能輟學，慈濟志工的關愛，讓家長轉念。

聲音 慈濟志工 李麗華(2022)：「他們普遍上就沒有交通工具，就是走路的方式去上學，所以很多家長都不放心，女孩子到較遠的學校上課，所以就讓她們在家裡，幫忙家務和待嫁了。」

安莉塔的母親(2022)：「聽你們說，我女兒的成績很好，所以現在我不會阻止她去上學。」

馬來西亞慈濟志工 郭糧鳴(2025)：「我們師兄師姊來到這裡，真的感動到他們，也給他們感受到我們真的，來這裡，是給他們多麼(深)的愛，所以當我們能做到這件事，他們都願意跟我們走，希望我們到處在藍毘尼，都會看到藍天白雲。」

慈濟藍毘尼園區規畫，集四大志業於一體，預定2026年4月完工，完成小學與幼兒的招生，縫紉職訓中心、義診所。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪(2025)：「我們一定要非常感恩，我們要努力反饋，讓它可以更順利。」

