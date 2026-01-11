0112歷史今天 海地規模七強震

歷史今天，2010年1月12日，海地共和國發生芮氏規模7.0強烈地震，造成超過30萬人罹難或失蹤，首都太子港幾乎全毀。災情傳出後，慈濟迅速啟動跨國賑災行動，從緊急物資、以工代賑、醫療義診到長期重建，十多年來，始終守在海地，用愛陪伴災民走過最艱難的時刻。

2010年1月12日，規模7.0的海地強震，所有建築物幾乎被震垮，30多萬人不幸罹難或失蹤，這是海地百年來最嚴重的地震。

聲音 美國慈濟志工 邢敏(2010)：「包含總統府，包含還有很多的外國使節的領館，所以在那邊，目前是沒水沒電，沒食物的狀況。」

隔日 災情傳回台灣，花蓮本會和美國總會成立賑災指揮中心，三個月內，近300人次前往關懷。

慈濟全球志工總督導 黃思賢(2010)：「我們的血一樣是紅色的，所以我們彼此要相親相愛。」

1月29日，志工在皮尼爾孤兒院，完成第一場物資發放。

美國慈濟志工 葛濟覺(2012)：「那種感覺就是，我們真正的讓這一群小孩子，可以不要再挨餓了。」

皮尼爾孤兒院長(2010)：「這並不是我們第一次，收到來自慈濟的幫助，慈濟很多次贈與我們糧食。」

發放的物資，全部從外國採購，透過鄰國多明尼加轉運到重災區太子港，這也是首次，有聯合國維合部隊參與的慈濟賑災行動。

2月8日，慈濟啟動以工代賑和以工供糧計畫，超過6千個人次參與，讓海地人，靠自己的力量清理家園。

美國慈濟志工 黃漢魁(2012)：「因為它整個幾乎沒有基礎建設，整個政府的結構，恐怕也不是那麼完善，不是那麼有效，因此這會讓我們的行動，變得更困難。」

神之恩典教會 牧師 戴士丁(2010)：「我們真的很高興，我們要向幫助我們的團體說謝謝，我們現在非常需要，因為海地一無所有了，我們需要食物，需要協助，所以我們真的很高興。」

以工供糧婦女(2010)：「我們除了為大家煮飯之外，我們也有得到額外食物，所以我們有食物，能給我們的家人。」

2月17日，第一場塑膠布發放，在聖亞拉罕卓教堂進行，至此，美國慈濟結合加拿大的慈濟志工，展開三個月的急難救助，完成84場物資發放。

美軍 艾美 羅賓森(2010)：「這是我第一次親眼看見發放，之前我是從影片上看見，你們很用心地在規畫這場發放，我相信當所有的人，領到你們的物資時，都能感受得到這分關懷。」

美國慈濟人醫會第一批醫療團抵達海地後，2月7日舉辦第一場義診，三個月期間，八梯次醫療義診，服務超過1萬5千名病患，在海外工程公司義診站，海地人幫助海地人，醫師自掏腰包飛來。

美國慈濟人醫會醫師 姚繁盛(2010)：「在這邊呢，不只是說要看病，而且呢，要在這邊物色一些當地的醫生，本地的醫生來看，這樣才可能做比較中長期的打算。」

大地震震毀家園，卻也震出海地人想要幫助同胞的心，曾是美國駐海地大使館保鏢的皮耶洛，穿上助人的制服。

海地慈濟志工 皮耶洛(2010)：「進來慈濟成了志工之後，聽了上人的法，學會了如何幫助自己同胞，自己的生命也變得不一樣。」

協助海地居民自力更生，慈濟規畫成立志業園區，2017年8月動土，短短5個月，位在太子港的海地志業園區正式啟用。

時任慈濟美國總會執行長 黃漢魁(2018)：「請別再哭泣，如果還想流淚，那一定是喜悅和幸福的淚水，慈濟在海地的援助計畫非常重要，因為是為了啟動希望。」

即使海地政局不穩，志工腳步從未停歇，定期的冬令發放，難行能行。

2019年1月21日，一連在太子港辦了7場發放，協助貧困居民，送出200噸大米。

海地慈濟志工 如濟神父(2019)：「今天藉此機會，代表居民，感謝慈濟志工送來物資，感恩你們。」

海地藍之丘社區 巴隆神父(2025)：「大家必須感恩，慈濟創辦人，證嚴上人的慈悲心，及來自台灣的愛心。」

2021年7月，海地總統遇刺，黑幫動亂，志工依舊守在當地，持續送大米。

