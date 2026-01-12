0113歷史今天 台中靜思堂啟用

2013年1月13日，台中靜思堂正式啟用。歷經四年多的工程，這座位在文心南路的道場，不只是中部慈濟志工的心靈家園，更肩負人文推展與災害應變的重要角色。一起回顧，台中靜思堂，如何在眾人合心中成就，讓善與愛持續接棒。

2013年1月13日，台中靜思堂正式啟用，舉辦第一場授證暨歲末感恩會，近三千人祈願，從心出發。

證嚴上人開示(2013.1.13)：「每天，每天都是那麼多人，都是這樣在投入，這是我們慈濟的任何一個地方，都是日日行善，那是日日好日。」

台中分會的原址，位在台中市民權路，是一棟日式建築，占地195坪，新的道場占地兩千四百坪，成為當時台灣最大的一個分會。

已故的慈濟志工洪志成，是幕後重要推手，在他談妥土地三個多月後，被檢查出罹患瀰漫型肝癌，病倒在大林(慈濟)醫院。

慈濟志工 洪志成(2005)：「不要等到身體不行了，才想要做，那就來不及了。」

證嚴上人開示(2013.1.13)：「洪居士，也是榮董，跟一大群榮董，大家的心願合起來，終於發現了這一塊，要感恩，榮董們的成就。」

慈濟志工 伍慶雲(2013)：「他病倒在大林(慈濟)醫院，我去看他，他還是很掛念這塊土地，所以我覺得洪(志成)師兄，上人貼心的弟子，他的精神，我一定要把它成就，我一定要達成。」

承襲洪志成的遺願，伍慶雲難行能行。

慈濟志工 伍慶雲(2025)：「當然還有很多，洪志成、沈文振師兄，他們在前半段也很努力，也要感恩蕭惠特跟劉明燦，他們都陪我去跟地主溝通，所以集大眾的力量，才能夠成就這塊土地。」

凝聚眾人的力量，興建精神寶塔，2008年5月11日，靜思堂的動土儀式，以莊嚴的浴佛典禮取代，兩場浴佛共計8413人參與，從此，平均每天有70位的工地同仁，堅守崗位，當作蓋自己家的規格。

時任 慈濟基金會中部營建室副主任 張正助(2013)：「我們注重三高的政策，就是高安全、高環保、高品質，那大家都是以非常慎重的態度。」

慈濟志工 沈國福(2013)：「從整地開始，我們就，每天都很歡喜來到這個工地來付出，把它當成自己的家，好像自己在蓋一個家一樣，五年來，靜思堂從地湧出，真的法喜充滿。」

新會所，2009年12月進行上梁典禮，2011年1月3日取得使用執照，是中部地區最大的慈濟道場，座落在交通樞紐的重要地理位置，一旦災難發生，具備緊急救難、指揮中心的功能。

台中市民 賴先生(2013)：「能看到這種很簡單，然後又很內斂的一個道場，附近有很多的道場，感覺就不一樣，所以讓人家有一種想要進來，感受一下寧靜的那種感覺。」

啟用後，隔年6月，2014年全球四合一幹部精進研習會第二梯次，在這裡舉辦，中部慈濟志工大動員，盡地主之誼。

慈濟志工 江敏(2014)：「回到我們心靈的故鄉，跟花蓮沒有兩樣，我們呈現的，就是我們每一個道場都是一樣，慈濟宗門就是這樣子。」

從中部慈濟志工的家，推展到舉辦國際營隊，莫忘前人心血，志工以愛接棒。

