0114歷史今天 慈濟中國大陸註冊

2008年1月14日，慈濟基金會在中國大陸註冊為全國性基金會，同年月27日獲准，名稱為慈濟慈善事業基金會。

2008年1月14日，慈濟基金會正式在中國大陸註冊，並於3月11日正式取得證書，可以在當地正式推動慈善工作。

「掌聲歡迎。」

2010年8月20日，在蘇州靜思書院舉行掛牌典禮，這一步是慈濟在大陸落地的一大步，由在地志工承擔，接地氣，傳愛心。

回首當年，1991年華東水災，慈濟跨出台灣，在安徽、江蘇、河南進行發放，援建房屋、學校，援建甘肅水窖，四川汶川地震馳援，此後以志工為主力，在許多地圖上沒有標記的村落，他們以心為經緯，走入關懷。這是在貴州。

廣告 廣告

老奶奶 與 慈濟志工(2017)：「她說衣裳好看，衣服好看，妳的臉也很好看。」

貴州慈濟志工 劉豐(2017)：「很早以前我就沒有奶奶，我沒有見過我奶奶，所以我看著她就像我的親奶奶，出現在我眼前，所以我心裡特別地高興。」

這是在四川。

四川居民 劉興芬(2020)：「這麼遠給我們拿來這麼多東西，這些看來不少錢吧，這些不少錢，還給我們送到屋裡面，米都送過來，還有衣裳這些，都這麼好的。」

而過去，慈濟在洪澇賑災時，看見教育的需求，進而擬定助學金發放、援建學校，2007年開始，展開「春蕾計畫」，援助江蘇貧困區少女重返校園。

沭陽商務電子中專學校學生 曹同學(2008)：「我是一個沒有父母的人，但是如果說誰給予了我的希望，那就是今天的慈濟人。」

另也隨著環境局勢，2016年3月啟動「紅豆杉的愛」，關懷移居大城市的民工家庭以及子女。

紅豆杉學員 李家樂(2017)：「我媽媽在打磨(玉石)，和爸爸一起在那裡工作，打磨玉石，我就在那裡寫作業，不會的時候就只能空在那邊，沒有人教我 (那你來這邊呢)，我來這邊的話，不僅有好吃的，而且大姊姊們也會來教我寫作業。」

「祝福你，謝謝。」

曾經接受慈濟援助的學生，長大成人，也學會手心翻轉。

蘇州慈濟志工 黃西(2020)：「今天坐在教室裡的同學，就是當年的我，第一次看到慈濟，這樣的印象，還是特別地深刻，好像心裡面打開了，就是說好像前面的路沒有這麼困難。」

「愛護我們的地球。」

起而行，是一種覺醒。

「小手小手，拍拍。」

曾經接受幫助，或認識慈濟，從各種方式力行，沒有門檻的環保志業，在大陸落實生活。

蘇州慈濟志工 褚衍琴(2014)：「這個衣服，人家不穿拿過來，都很好的呢，因為扔掉很捨不得，我們整理好，再拿去給窮困的人。」

蘇州社區居民(2014)：「放在家裡也占地方，然後就是能捐出去，給更有用(到)的人，更好。」

瀋陽居民 魏昕(2018)：「我感覺全民應該動起來，特別是從小孩子，幼兒園、小學、中學、大學。」

2016年的6月5日，慈濟在著名的觀光景點「鼓浪嶼」，成立一座環保驛站，透過志工的努力，用鼓掌的雙手做環保，讓這座「海上花園」更加美麗。

廈門慈濟志工 譚維德(2016)：「我們現在製造的礦泉水瓶，我們現在沒有辦法處理掉，扔到地裡面，它不會腐爛，拿去燒掉，又造成汙染，所以慈濟志工把它回收回來(整理分類)，製成毛毯，再次利用，循環再利用。」

更多 大愛新聞 報導：

慈大附中幼兒園 成果發表可愛無敵

示現無常不空過 乘願再來續法緣

