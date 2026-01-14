0115歷史今天 慈濟推動「安美專案」
2020年1月15日，因應台灣人口老化，慈濟推出「安穩家園．美善社區」安美專案，從居家安全著手，守護長者與獨居戶。志工透過家訪評估、到府修繕，改善浴廁、防跌與生活動線，讓長輩住得更安心。
同年5月，慈濟導入居家安全管理系統，整合修繕紀錄，即時掌握服務進度。專案也走入離島，陸續在澎湖、金門與馬祖啟動。
一支扶手，一份陪伴，安美專案為長者撐起更安全的家園。
2020年1月15日，因應台灣人口老化，許多長者、獨居長者的居家安全，越來越受到重視，慈濟「安穩家園．美善社區」的安美專案就此誕生。
慈濟基金會慈發處主任 呂芳川(2022)：「每一組都有專業的修繕人員，也有我們委員訪視，也有在地的鄉親志工來帶路。」
2020年3月19日，此專案首例居家安全修繕完工，就位在嘉義市王女士的家。
嘉義市民 王女士(2020)：「這樣更方便，比較不會跌倒。」
嘉義市長 黃敏惠(2020)：「當我們看到安業里的王阿媽，她那麼開心的笑容，我覺得 我要代表她，感謝所有慈濟的師兄師姊，大家的用心。」
從舉辦說明會，到村里長提報，志工家訪評估，到府安裝，整個專案的流程，為失能、獨居長者量身訂製，浴廁、扶手、座椅加強其安全性。
斗六市民 張女士(2022)：「要起身的話，我就覺得這樣比較放心。」
雲林縣長 張麗善(2020)：「公部門做不到的事情，透過民間的力量，我們相乘作用、相加作用，應該未來會對我們鄉親造福更多。」
同年5月12日，慈濟推出居家安全管理系統APP，透過數位化管理，匯集全台修繕紀錄，讓團隊能即時掌握家訪與修繕狀況。
慈濟志工 莊文富(2022)：「我們要去做修繕的對象，把他明確化，然後再來就是我們的分工，也把它做很系統化的一個規範。」
慈濟基金會慈發處專員 江柏宏(2021)：「我們的志工到案家，只要點選幾個步驟，資料就上傳成功，回去也不用再去做這些整理。」
有時陌生的善意也會碰壁，志工們不屈不撓地溝通。
慈濟志工 蔡明模 與 台中市民 徐玉秀(2020)：「所有跟你裝的都不用錢，要錢也一樣，都一樣，不用這樣做，你不給我施工，我看我晚上回去會睡不著、會失眠。」
80多歲的徐玉秀，住在台中北屯偏遠山區，不但屋子老舊，連上廁所都要走一大段路。
徐玉秀的兒子 廖文邦(2020)：「有時候有蛇啊，她在那邊被蛇咬過一次。」
歷經三個月改造，用心解決她的問題。
慈濟志工 蔡明模(2020)：「(台中)分會跟阿媽這裡要50、60公里，這施工的8天，我們每天都來，一點一點地，從屋頂、從輕鋼架、從房間、從衣櫥、從五斗櫃，阿媽慢慢地相信了我們。」
證嚴上人 與 徐玉秀(2020.11.19)：「你幫我的忙，我很高興，家住得舒適嗎？(很讚) 很讚，有方便嗎？(有)，歡喜，你自己要照顧好，(會)。」
為有需要的地方引進陽光，慈濟與各縣市政府簽署合作備忘錄，從各面向協力共善。
慈濟慈善基金會執行長 顏博文(2021)：「新住民、原住民、學子助學，上面需要幫助，這些都是我們在安穩家園裡面考量的範圍。」
修繕服務範圍更擴及到台灣離島各區，2021年3月19日，安美專案正式在澎湖縣啟動。
2023年5月2日，延伸到馬祖。
聲音 慈濟慈發處社工 李冠蓓(2024)：「師姑師伯收集完材料之後，會搭著船，載著他們的工具，就我們講的跳島的方式，進到離島地區。」
馬祖列島島嶼眾多，只有一位受證委員，七月回訪時，已有社區志工加入協助訪視。
志工 王朝生(2023)：「現在在馬祖北竿落實安美專案，我們認為一定要一步一腳印，開花結果，把我們慈濟的愛，傳遍給我們馬祖的各地方角落。」
看似一支扶手撐起居家安全，其實是慈濟志工彼此間的守望情誼。慈濟志工洪松柏，是金門推動安美專案的主力之一。
金門烈嶼鄉民 林來合(2024)：「(慈濟來幫你裝一個扶手)很輕鬆，(這樣比較輕鬆)。」
金門慈濟志工 洪松柏(2024)：「幫他裝了那個臉盆，臉盆做了一個扶手。」
