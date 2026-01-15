0116歷史今天 慈濟基金會立案

1980年1月16日，財團法人台灣省佛教慈濟慈善事業基金會正式立案，成為台灣第一個冠上「佛教」名稱的財團法人。從1966年佛教克難慈濟功德會成立以來，慈濟志工在花蓮艱困環境下，不斷推動醫療與慈善服務，歷經籌建花蓮慈濟醫院，直到1986年正式啟業，並逐步跨足國際，將慈善足跡延伸到139個國家地區，展現佛教精神與台灣慈善力量。

1980年1月16日，頒發財團法人台灣省佛教慈濟慈善事業基金會立案證書，是1966年，佛教克難慈濟功德會成立以來，以慈濟基金會，成為台灣第一個冠上「佛教」名稱的財團法人。

證嚴上人開示(2002.8.17)：「在民國68(1979)年那一年開始，我一直覺得東部地區，的確很需要醫療資源，因為大家都知道，我們從民國55年(1966)開始慈善工作，從慈善工作不斷地面對著社會種種的困難，有窮困的、有病苦的、有意外的、傷害的。」

獲得合法身分後，正式啟動花蓮慈濟醫院籌建計畫，從籌備建院，志工四處奔走募款，施工興建，過程艱辛。1986年8月17日，佛教慈濟綜合醫院正式啟業，成為東部地區首座現代化大型醫院。

證嚴上人開示(2002.8.17)：「在東台灣建立一所，比較夠水準的，讓醫護人員有愛心的，大家有志一同來發揮搶救生命的使命，所以那個時候真的很自不量力。」

回溯1966年，上人在小木屋修行期間，2月與三位修女的談話受到啟發，成了慈濟功德會成立的助緣。

證嚴上人開示(1996.12.7)：「我跟她們說，佛教徒大部分都是布施不執著名，做好事他們不執著名相，我這樣的回答，她們就馬上就跟我說，佛教的好人這麼多，假如你們能不要用隱名氏，大家力量合起來，不是都可以做很多事嗎？我感恩的是這幾句話，真的啟發了我的信心，也啟發我的毅力。」

1966年，功德會草創之初，資源有限，上人與5位弟子，每人每天增產一雙嬰兒鞋，30位家庭主婦，則是每天省下五毛買菜錢，投入竹筒，作為濟貧基金。

慈濟志工 靜節(2014)：「我們就跟著師父，7、8個人這樣走，就這樣看，那種很辛苦的貧苦人，到達那裡就是一張桌子，蒼蠅這樣亂飛，回來就緊急的，急著救濟就馬上開會，我們就集合開會，就怎樣怎樣，緊急的就馬上去照顧。」

1970、80年代，台灣經濟正逐步起飛，然而，東部花蓮醫療資源仍然匱乏，上人承師訓「為佛教 為眾生」，看見貧病交加的苦況，1972年成立貧民施醫義診所，而建醫院的宏願，如同一顆種子，已經深深種在心田。

聲音 證嚴上人開示(2003.3.27)：「醫院難道是我(能)蓋的嗎？不過從自己身體的病痛，再想到別人生病，求醫無門那種的痛苦，所以我認為雖然很複雜，慈濟如果沒有做，永遠花蓮的醫療就是這麼落伍，就是只有這個念頭，所以決定去做。」

靜思精舍 德宣法師(2014)：「上人在建醫院的那個時候，上人就講出來說，慈濟不是只有當義工，慈濟是當志工，因為本來每一位慈濟委員，是終身職的，不管他搬家到哪裡，甚至出國到哪裡，他就是委員本色，隨時旁邊的周遭因緣，他都希望能夠去接引，這就是一份志工精神。」

從台灣立足，跨出國際，投入賑災，成為聯合國重視的佛教組織，受災國的本地志工，獨立發展在地慈善。

