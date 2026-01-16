0117歷史今天 援助獅子山

2015年，西非獅子山共和國遭逢伊波拉疫情重創，糧食短缺、孤兒遽增。慈濟在疫情最嚴峻的時刻，攜手當地慈善組織，將香積飯、福慧床與生活物資送進社區，陪伴居民度過難關。疫情過後，援助沒有停下腳步，從物資發放到水資源改善，幫助小兒麻痺社區重建生活能力。十多年來，慈濟以共善的力量，陪伴獅子山一步步走向自立，也讓希望持續在非洲大地生根。

2015年1月17日，香積飯、環保餐具、毛毯與多功能福慧床，在台灣及中國大陸裝箱，運送到西非獅子山共和國。

明愛會自由城分會執行長 彼得.A.康提神父(2025)：「當伊波拉病毒爆發時，大家以為那只是非洲的問題，所以沒有人真正重視，但慈濟馬上就聯繫我們，主動詢問可以怎麼幫忙。」

2014年3月，西非爆發伊波拉疫情，超過一萬零八百人往生，成千上萬個孩子成為孤兒，居民生計陷入危機。

慈濟透過家鄉在獅子山的美國志工史蒂芬豐巴，與當地宗教慈善團體，天主教明愛基金會自由城分會、希利基金會合作，2015年3月3日在台灣簽訂合作備忘錄。

希利基金會總裁 小羅伯特．希利(2015)：「我們最大的共同點是，來自於我們對於大眾的同理心與慈悲心。」

伊波拉疫情獲得控制，2015年3月16日，慈濟物資一抵達獅子山，就與當地合作夥伴展開首波3天的發放行動，同時關懷9間社福機構和醫療院所。

受災居民(2016)：「你們(慈濟人)展現了大愛，不只是給予物資，我們要為你們祈禱。」

慈濟人的愛不停歇，從各地募集而來的鞋子和二手衣，陸續抵達。

學生(2016)：「你們給了我們最好，我很感激，一定要恭敬說謝謝。」

史蒂芬當時是慈濟美國總會專案負責人，學習慈濟人，向同胞彎腰90度，獻上民生物資。

時任慈濟美國總會專案負責人 史蒂芬 豐巴(2016)：「如果全球的慈濟家人都在幫助獅子山共和國，身為獅子山人不該付出嗎？」

伊波拉疫情退去，美國慈濟志工依舊多次造訪、發放，而疫情之後，留下來的孤兒，穿著慈濟送來的皮鞋，以嘹亮的歌聲和舞蹈歡迎。

美國慈濟志工 曾慈慧(2016)：「透過你的眼睛，我們看到了希望，雖然已經失去很多，但你眼神中的希望，是想繼續學習的希望，一個互助的希望。」

孤兒院童 阿布都(2016)：「長大後嗎？我要幫助別人，幫助困苦的人、生病的人，我想要幫他們。」

慈濟拉長情、守護愛，情牽獅子山的情誼已經10多年，愛也像蒲公英一樣，慢慢往外擴散，持續與當地慈善組織合作，為需要的人送食物、送關懷。

蘭頤基金會工作人員 穆斯塔法．馬薩夸(2025)：「我們知道，只要團結起來，我們這些倖存者就能做得更好，我開始和伊波拉倖存者協會合作，我們決定成立一個組織，也是從那時起，開始和慈濟一起工作。」

聖喬治孤兒院執行長 賈絲蒂娜(2025)：「要照顧這些孩子花費非常大，慈濟提供的物資能讓我們支撐好幾個月的開銷。」

聖喬治孤兒院院童(2025)：「有了你們的支持，我們就能實現目標，持續為我們的生活帶來正向的改變。」

水是生命之源，慈濟多方共善，改善當地小兒麻痺社區的水資源供應問題，幫助他們重拾尊嚴與健康。

小兒麻痺人士發展協會主任 馬修(2025)：「(慈濟)是教我們方法，支持我們的技能去生產，自己賣東西，自己買食物。」

格拉夫頓小兒麻痺協會創辦人 席爾瓦納斯(2025)：「過去我們一直受到慈濟、蘭頤以及所有夥伴的支持，這種合作關係，讓殘障者有了工作，變得有用，有生產力，有能力應變。」

