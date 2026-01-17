0118歷史今天 首次發福慧紅包

1990年1月18日，慈濟委員聯誼會上，上人將第一筆靜思語版稅收入，化為祝福，首度發放福慧紅包。這份紅包，不只是一分心意，更是智慧與福德的傳承。福慧紅包樣式年年不同，從硬幣、紀念幣，到稻穗結緣，凝聚修行與祝福。2011年《水懺》演繹，更將靈山台概念融入紅包設計，考驗耐心與定力。從台灣到全球，上人以智慧轉福慧，讓這分祝福代代相傳。

1990年1月18日，在慈濟委員聯誼會上，適逢農曆過年前夕，上人將第一筆出版靜思語的版稅收入，以發紅包的方式，和慈濟委員們分享。

靜思精舍 德宣法師(2005)：「上人就是一分感謝大家的心，就把這一分智慧財產跟大家分享，所以我們79年(1990年)，上人就開始對外面，親手去發給每個人紅包。」

就此開始，上人每年都將著作所得，以發放福慧紅包和大家分享，而且樣式年年都不同，由靜思精舍法師親手設計製作，富有巧思和意義。

1992年是以金色中國結編製成慈濟徽幟，內有兩枚一元硬幣；1994年紅包有六枚五元硬幣，象徵六波羅密；1997年內裝有兩元美金的福慧紅包，象徵慈濟走向國際；1998年改為紀念幣，背面則是新年的中西曆別年分，慈濟會徽和慈濟基金會成立的年分。

「他把這個當作傳家寶，想要給上人看，這樣有幾十個呢。」

30幾個硬幣裱框成一幅畫，是80多歲的慈濟志工年年領到的福慧紅包祝福，更是傳家之寶。

證嚴上人開示(2000.1.12)：「物輕但是意重，這個有錢是買不到的，我們若是年年累積起來，將來這就是我們家庭的鎮家寶。」

福慧紅包除了圖案不同，2006年多了實質的稻穗設計，隔年，大林慈濟醫院醫護同仁親自下田割稻。

時任大林慈濟醫院院長 林俊龍(2007)：「這個稻穗是今年(2007)歲末祝福的時候，上人要跟全球慈濟人結緣的這個稻穗，所以我們特別歡喜、特別高興，有這樣的因緣，在這裡跟全球的慈濟人來結緣。」

證嚴上人開示(2006.12.23)：「還要加上五穀豐收，稻穗，人人應該要很飽滿，像稻子很飽滿，自然稻穗垂下來，希望人人的修行，就如飽滿的稻穗一樣，大家討個吉祥與福。」

隨著會員人數增加，紅包需求量變大，2006年全台社區加入製作，靜思精舍法師手把手教導，細心、用心最重要。

2011年的《水懺》演繹，以靈山台的概念，加入福慧紅包設計概念，但還要摺出立體3D靈山台，考驗耐心和定力。

慈濟志工 張寶貴(2012)：「第一個有一點難，可能再接再厲的話，可能會很順了啦。」

社區民眾 林藍秀良(2012)：「來做，比拿到更開心。」

菲律賓志工 迪娜(2015)：「我總是把收到的福慧紅包，貼身放在錢包裡，因為這會帶給我好運。」

慈濟照顧戶 與 史瓦帝尼志工(2020)：「您可以拿著福慧紅包祈禱，睡覺時也可以放在枕頭下，隨時放在身邊，給予祝福。」

美國慈少 曾羽安(2020)：「每個福慧紅包上，都有不同信息(靜思語)。」

