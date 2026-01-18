0119歷史今天 壽量寶藏

2018年1月19日，證嚴上人行腳到基隆，看見許多年長志工，依然天天投入環保付出，上人提出「壽量銀行」的概念，鼓勵大家把50歲前的人生寄放起來，50歲後，全心付出、利益人群。同年2月6日，在志工早會中，上人進一步將「壽量銀行」正名為「壽量寶藏」，以《法華經》壽量品勉勵人人增長慧命、老有所用。

「我們環保回收回來的花，特別要贈送給上人，感恩上人。」

2018年1月19日，上人在基隆歲末祝福感恩會，看到慈濟志工們，儘管年紀大，還是天天身體力行做環保，提出「壽量銀行」的概念。

證嚴上人開示(2018.1.19)：「我們現在來設立一個壽量銀行，我們人人都把前面50歲，寄放在壽量銀行，剩下的都領出來。」

慈濟志工 莊雪(2022)：「我今年呢，34歲(84歲)，50歲寄放在寶藏(壽量)銀行。」

環保志工 張郭阿敏(2018)：「扣掉50歲，28歲。」

環保志工 彭鳳嬌(2018)：「我今年22歲，哈哈哈。」

環保志工 林增德(2018)：「哈哈哈，變25歲了，還年輕。」

慈濟志工 郭陳善(2018)：「我92歲了 (這樣才42歲)，50歲存在師父那。」

上人用法華經中，壽量品的佛法，來勉勵大家，放心地將自己的愛心和人生經驗，重新健康平安地付出。

證嚴上人開示(2018.1.19)：「佛陀他說『佛壽無量』，我們現在釋迦佛還在嗎 (有)，還在，釋迦佛在我們人人的心中，都還在我們的心裡，所以人人佛心，佛的精神、佛的愛心，我們將它學起來了，叫做學佛，學佛所說法，佛的法身壽命還是留在人間，只要我們將法聽進去，將法落實在我們的生活中，佛陀無時不在我們的生活中，壽命還是這樣延續下來。」

在全台近一個月的行腳之旅後，在新店、在三重、板橋靜思堂，一眼望去，雪白頭髮，精神十足，比手語，不含糊。

「草根成菩提，草根轉菩提。」

幾位投入志工數十年的長者，生智慧，千言萬語用文字說。

「敬請上人，別為我們來擔心，你們健康，你們的平安，才是師父最放心的。」

2018年2月6日，上人在志工早會，把50歲後存在銀行的概念，正名為壽量寶藏，把一般民眾對於「銀行」是寄存、借貸的機構，改成無限量的慧命「寶藏」。

證嚴上人開示(2018.2.6)：「我這個推銷員，一出去，這『壽量寶藏』，『壽量寶藏』開得很成功，因為我說我自己開的是第一號。」

環保志工 彭鳳嬌(2018)：「讓自己回想年輕時候的體力，還有一些功能。」

環保志工 李陳貴美(2019)：「(慈濟)這條路這麼寬闊，很好走，我一定要好好走，感恩再感恩 (很有智慧)。」

環保志工 盧彩娥(2019)：「我發願做到不能做為止，做就對了。」

慈濟志工 嚴裕榮(2019)：「我們現在還算年輕，上人講的，減50歲(壽量寶藏)，我現在也才15歲，現在可以照顧人家，是一種福氣，也是一種福報。」

證嚴上人開示(2018.2.6)：「行菩薩道，那就是回歸到了心靈的年齡，就是無量數，因為覺性無量，人人本具有佛性，不需要執著在今生的壽量多少，這都是心靈年齡，我們把它提醒起來，那也就是覺性無量。」

現今社會營養充足，環境與健康觀念發達，百歲人瑞屢見不鮮，107歲的志工黃蔡寬，不受年齡限制，持續精進，是大家的好榜樣，更是彰化的寶。

慈濟志工 黃蔡寬(2025)：「看到上人，好高興，好高興，感恩上人，無限地感恩 (好 感恩 師父也感恩妳)。」

花蓮玉里鎮第一位慈濟委員王成枝，享嵩壽104歲，是早年籌建慈濟醫院的大力支持者，為了勸募善款，足跡遍全台。

證嚴上人開示(2018.5.9)：「104歲王成枝，歲末祝福走到師父面前，跟我比了手勢說，我是4歲喔，兩個50，4歲，因為師父己經跟大家開了壽量寶藏，超過50都可以拿來寄(放)師父，我自己也寄(放)。」

