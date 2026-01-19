0120歷史今天 血癌患者請命 促成骨髓資料庫建立

1993年1月20日，血癌患者溫文玲，在台灣骨髓移植先驅陳耀昌陪同下，蒞臨靜思精舍，請求慈濟協助推動骨髓捐贈，為血液病患建立希望。在上人審慎評估「救人命、不損身」的原則下，慈濟正式投入，並於同年10月成立台灣首座骨髓捐贈資料中心。這一步，不只改寫醫療制度，也讓無數生命，因一管血、一分願心，得以延續至今。

1993年1月20日，血癌患者溫文玲，在台灣骨髓移植先驅陳耀昌陪同下，拜會上人，請慈濟協助血液病患，建構台灣骨髓資料庫。

台大醫學院名譽教授 陳耀昌(2023)：「很多人就找不到捐贈者，後來就發現說，可以四海之內皆兄弟，就是說你設了一個很大的一個庫，你就可以在裡面找到非兄弟姊妹，非血緣的HLA(人類白血球抗原)的配對者。」

1992年溫文玲29歲生日那一年，在美國確診血癌，當地留學生組織及美國慈濟志工，也曾紛紛伸出援手，號召驗血，尋找骨髓捐贈對象，可惜未有合適的配對者。

溫文玲的二妹 溫文華(2007)：「在美國辦很多場捐骨髓的驗血活動，她自己印海報，自己辦演講，她還包括她還要鋼琴演奏，這些全部的活動都是她自己做的。」

1993年2月26日，美國慈濟人主動在加州，舉辦大型慈善晚會，為她籌募骨髓移植基金，也藉此推動骨髓捐贈理念，增加華人配對機會。

血癌患者 溫文玲(1992)：「有骨髓庫的國家都是有相通的，所以說，如果我們設立了骨髓庫的話，全世界各個角落的中國人，都能夠受惠。」

全球骨髓捐贈資料中心的發展，美國是領頭羊，1986年由美國非營利移植醫學組織(NMDP)國家骨髓捐贈計畫，率先成立骨髓捐贈資料中心，歐洲在隔年跟進，也因此當時全球骨髓資料庫中，亞裔、華裔族群的數量不多，相對能配對上的機率就更低，當時在台灣，沒有骨髓資料庫，對於骨髓移植，也有三等親和配偶限制，溫文玲以重病之軀，回到台灣四處奔走，召開記者會，並向當時的衛生署長張博雅請命，推動修法。

1993年5月，台灣立法院通過人體器官移植條例修正案，廢除骨髓捐贈限於三等親內的限制，然而要建立資料庫，談何容易。

證嚴上人開示(2024.7.5)：「其實我要做這件事，我也是要很用心，不能為了救一個，在生死邊緣的危機裡，傷害到了一位健健康康的人，用心去了解，總是知道是安全，『救人命 不損身』，才會說『來，我們去做』。」

同年10月，上人行腳台東，首次提及驗血建檔。

「你們裡面有幾個是55歲，真糟糕，我也不可以了。」

聲音 證嚴上人開示(2006.11.19)：「我就再問他們，你們支持我，萬一如果是你配對到的時候，你敢捐嗎？他說，師父您如果說可以捐，我就捐啊，這幾句話給我很大的信心。」

10月20日，慈濟正式成立骨髓捐贈資料中心，是台灣地區首座「骨髓捐贈資料庫」。

證嚴上人開示(2006.6.3)：「雖然一些學者，一些醫師都說，那是要用很多錢呢，很多錢呢，我感覺到，生命不是用錢去評估的，生命哪能用錢去評估呢，還有我們台灣的醫療，什麼東西可以站起來與別人比的，我想，就是用愛。」

推動骨髓捐贈的步伐，隨著上人的足跡，陸續展開，1993年10月24日，慈濟首次在彰化八卦山的驗血活動，就有840人響應。

「10cc的血液，可以幫助白血病患者喔！」

「這個可以救人，不容易喔，萬分之一，有的還要等好幾年，也有十年、五年都有。」

儘管非親屬造血幹細胞配對成功率，只有十萬分之一，志工依舊努力尋找這個微小的機會，然而，許多民眾誤以為是從脊椎抽取龍骨水，心中依舊有迷思和一知半解。

時任花蓮慈濟醫院血腫科主任 王佐輔(2013)：「我們原始的這個血液的細胞，就叫幹細胞，它的這些細胞能夠不斷地再生，生成新的細胞，我們每天這個血球要不斷地更新，所以它會源源不絕地生長出來。」

「救人一命，無損己身！」

