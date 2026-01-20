0121歷史今天 上人新春三願

1987年1月21日，慈濟委員聯誼會在靜思精舍舉行，上人提出三大願，勉勵大家不求身體健康、不畏艱難、不怕責任重。這份立願，其實源自更早的承擔歷程。從建院前的重重考驗，到面對天災人禍，上人以願力自勉，也鼓勵志工以恆心與毅力，走過困難。

新春三願，從台灣出發，期許人人淨化人心、祥和社會，讓善念持續照亮世界。

1987年1月21日，慈濟委員聯誼會，各地委員回到靜思精舍同聚一堂，上人提出三大願，1不求身體健康、2不畏艱難、3不怕責任重。

前一年1986年，花蓮慈濟醫院落成啟業，花蓮靜思堂動土，佛教慈濟文化中心成立，這一年是慈濟一個重要的年分。

1987年，新的一年，新氣象。更多承擔。

而更往前推到1983年1月2日，慈濟委員聯誼會在精舍召開，上人首次以「三求，三不求」自勉，克服重重困難，順利推動志業，時間點是慈濟醫院第一次動土前，歷經了土地與建院過程當中，心力折磨與毅力承擔。

證嚴上人開示(1999.2.22)：「第一 我不求身體健康，我只求智慧 精神敏睿，第二 我不求事事如意,只求毅力 勇氣,我也不求減輕任負擔，我只求力量增加，這就是我天天在發願 在祈求的。」

證嚴上人開示(1999.2.24)：「其實 生老病死是人生很自然的現象，怎麼求都求不得，只好立心願，身體健康不是最大的問題，不是最大的要求，最大的要求，我們要有很清楚 很敏睿的精神與智慧。」

宗教家襟懷，1995年1月2日，上人更對靜思精舍的常住二眾談到：「今年我更加抱著無限希望，希望人心淨化、社會祥和、天下無災難。」

聲音 證嚴上人開示(1995.1.2)：「希望普天之下，人人身心健康，也更希望普天之下的社會，能夠祥和無爭；也更加希望天時順利 無災無難。」

原本為人人身心健康，社會祥和，天下無災難，日後延伸為新春三願，立願立志，精進不懈。

這三願的歷史背景，歷經1994天災人禍，苦難相續的一年，4月盧安達政變，難民危機，9月柬埔寨旱澇相繼，13省受災，至於台灣，8月道格颱風，中南部水患。

因此1995年農曆年前，上人發三個願。

從1983到1995年，這前後的新春三願，不但是上人勉勵慈濟志工，要有恆心、毅力，面對推動慈濟志業所遭遇的困難，而且也彰顯台灣愛心的力量，已經可以「立足台灣，關懷世界」。

證嚴上人開示(2016.4.30)：「我天天都在祈求，有三求，一求 淨化人心，二求 祥和社會，三求 天下無災無難，一個人的心願太微弱，需要大家每一個人的虔誠的心，你要問我，我還是這樣說，對的事 我們永遠堅持地做。」

