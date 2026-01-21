0122歷史今天 道格風災建屋

1995年1月22日，慈濟在南投縣仁愛鄉與埔里鎮，為道格颱風災民舉行住屋重建交屋儀式，13戶新居正式落成。

1995年1月22日，慈濟援助南投縣仁愛鄉與埔里鎮，道格風災災民住屋重建工程，13戶住房落成，舉行交屋儀式。

1994年8月，道格以中颱威力侵襲，中部受洪水影響較大，尤其山區，而颱風北上後引進旺盛西南氣流，在南部地區降下豪雨，造成嚴重的812水災。

南投仁愛鄉因風災，橋斷路毀，電力中斷，力行村村長向慈濟志工告急，部落面臨斷炊。

慈濟與救難組織及車隊，採取賑濟行動，分成兩條運送路線，載運6510公斤白米、110床棉被，克服路途險阻，送進部落。

心繫災後居民狀況，上人在八月下旬，前往南投縣勘查災情，尤其山區走山，名符其實山崩地裂。

「很深，這一個人可以下去。」

而踏入屋內，

「這裡，整個牆壁都 (整個牆壁都裂開了)。」

「幾個人住這裡 (我們兩個而已)，人家幫助你蓋房子，你要嗎 (不會漏水就好) 不會漏就好。」

「(他從花蓮來的喔) 花蓮來的，走一趟好遠，來看你們。」

證嚴上人 與 民眾(1994.8.25)：「下雨了，路沒辦法走了，不要緊，現在我們再找一個安全的，好啦，希望你們大家幫我們找一個家給我們住，是，找一個安全的，再蓋一個安全的，沒有家可住了，心臟也不好 血壓就升高了。」

而綜合仁愛鄉與信義鄉的勘查結果，上人表示，只要土地問題獲得解決，慈濟將全力協助災民遷村重建，務使災民在毋須背負貸款的壓力下，遷入慈濟新村，以便全力重振家業，當時慈濟已投入尼泊爾、衣索比亞等國際援助，也有人質疑，為何救國外，不救台灣。

證嚴上人開示(1994.8.24)：「那時我一直想說，台灣平時每一個角落，哪一個暗角的地方，有病有貧，人家報來，哪一個我們沒做呢，我們什麼都做了，師父常常跟你們說，我們要時時發好願，我們要刻刻為自己祝福，我們全台灣動員起來，做一分為救濟台灣中南部的災情，而動員起來。」

全台灣動員，慈濟發起關懷鄉親，獻出愛心，全台募款，8月16日到31日，於13縣市設立350個定點，投入8萬5千人次，專款專用。

高雄縣重建5戶住屋，另協助南投仁愛鄉法治、親愛、萬豐、合作4村，埔里鎮災民整建受損房屋，共13戶。

慈濟志工 沈順從(生前)：「整個翠巒部落好像被掀翻掉。」

「產業道路，力行產業道路是有名的不好保養的道路，那種崩塌是不特定的，不特時的時間。」

至於南投縣力行村翠巒部落，位居海拔高度逾1300公尺的山區，慈濟建屋，山路危險，受限於工程困難，當時沒有辦法幫他們建造像平地以水泥、鐵筋、紅磚搭建的房子，選擇兩層鋼版屋，1997年3月9號交接。

聲音 時任南投縣長 林源朗(1997)：「原來我們認為這個是一個很簡單的一件事情，結果想不到，是路途遙遠，地處偏僻，所以所有的建材要搬運進來，加上路況的不良，所以這個當中，我們經過很長的一些波折。」

