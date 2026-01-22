0123歷史今天 約旦政府核准慈濟INGO
2019年1月23日，慈濟基金會獲得約旦政府核准，正式立案為當地的國際非政府組織(INGO)，成為中東地區第一個合法登記的國際慈善團體。
這一步，來自二十多年深耕當地的付出，從關懷貧民、難民，到推動醫療援助與跨宗教合作。
在多元信仰並存的約旦，慈濟以感恩、尊重、愛，跨越文化與宗教隔閡，讓人道精神在中東持續扎根，也寫下台灣慈善走向世界的重要里程碑。
2019年1月23日，慈濟基金會獲得約旦政府核准，為當地境內的國際非政府組織(INGO)，是中東地區第一個正式立案的國際非政府組織。
約旦慈濟志工 陳秋華(2019)：「總算立案成功了，麻煩翠微師姊趕快跟上人報告。」
約旦慈濟志工 陳秋華(2019.4.2)：「總算讓我們成為INGO，國際慈善組織在約旦。」
證嚴上人開示(2019.4.2)：「不管你是什麼宗教，我們要彼此感恩尊重，重點在生命。」
約旦是世襲君主立憲制的阿拉伯國家，在中東地區治安相對穩定，在周邊多國歷經戰亂或動盪下，它也是全球負擔難民最重的國家之一，社會包容度，和人道主義負擔，遠超過許多先進國家。
慈濟在投入難民關懷，也不遺餘力，在約旦的加薩難民營，收容巴勒斯坦難民五萬多人，至今已有第三代甚至第四代，2025年5歲的烏岱，嚴重聽力障礙，需裝置電子耳，MAP巴勒斯坦醫療組織，尋求慈濟合作，順利開刀，植入電子耳。
烏岱的父親 漢札(2025)：「手術十分順利，由費拉斯醫師開刀，我要大大地感謝慈濟，還有MAP巴勒斯坦醫療組織，獻上我所有的尊敬與感恩。」
約旦慈濟志工 慈力(2025)：「我們的志工有穆斯林，有基督徒，有魯茲教派，有佛教徒，我們全部有一樣的天性，就是做志工。」
一席話，道盡約旦志工臉譜，但能在一個伊斯蘭國度，推展佛教慈濟理念，因緣始於1997年，印尼慈濟會員林慧真因先生職務調度，將愛的種子帶進約旦，陳秋華就是因此而踏入，同年9月成立聯絡處。
約旦慈濟志工 林慧真(生前)：「我們是佛教，我們是來幫助你們當地人，幫助你們回教的，所以他慢慢，我想他們慢慢，我們慢慢做，可以給他們受感動。」
約旦慈濟志工 陳秋華(資料畫面)：「那時候我們也不了解，甚至慧真師姊也不了解，我們慈濟有制服耶，我們還自己做logo，那個logo還留下來，自己畫的蓮花是一堆草。」
證嚴上人開示(2008.8.8)：「這位會員(林慧真)，在那裡做到讓我知道，喔，約旦也有慈濟人，開始回來，為她授證委員，第一個，在那個地方。」
隔年1998年，林慧真因病往生，陳秋華等人承襲，耕耘約旦慈濟志業，考量幫助對象多信奉伊斯蘭教，配合齋戒月舉行食物、生活物資大型發放。
陳秋華與約旦王室關係密切，2006年，約旦哈山親王，首次參與了慈濟的發放。
約旦哈山親王(2006)：「在世俗的社會，最需要的就是愛，跟人道關懷，能接受到愛是一個殊榮，慈濟所做的就是對的事，因為你們總是不求回報。」
一念付出，接引出本地志工，2007年有了第一位本土委員阿比爾，及本土慈誠隊員阿布湯瑪斯。
約旦慈濟志工 阿比爾(慈愛)(資料畫面)：「這次學會堅定心念，之前很憂慮，這個發放會遇到困難的處境，但是今天看到他們，很自律且友善，所以不用太過擔心，就是保持著信念，然後行動。」
約旦慈濟志工 阿布湯瑪斯(濟仁)(資料畫面)：「我們給貧苦者幫助或什麼的，不過沒有人做得像慈濟這樣，例如我們臉上掛著微笑，用我們雙手親自發放物品，並且直接送到貧苦者的手中，也是真主阿拉的旨意。」
2009年約旦慈濟人醫會成立，慈善、醫療並行。
2011年，敘利亞難民大量湧入，約旦分會開始大規模濟助，尤其延伸的醫療問題，許多慈善組織都負荷不了。
約旦慈濟志工 陳秋華(2019)：「當時很多醫療團隊都在這邊，那現在都撤光了，甚至在2016年聯合國宣布就是說，在外面的敘利亞難民的醫療，完全停止，慈善組織也減少了，所以為什麼我們從2016年開始，我們就開始一直關懷小孩子的手術。」
從北疆的馬夫拉克，到死海以南的沙漠部落，志工關懷的範圍，相當於台灣頭到台灣尾，從關懷當地貧民，遊牧民族貝都因人，援助外來難民，大漠裡的志工們，忠實貫徹各自的信仰。
2019年，對約旦慈濟而言，歷史轉折的關鍵年，慈濟在約旦長年的付出與投入，獲得實質肯定，獲准登記註冊，成為約旦政府立案的國際非政府組織(INGO)。
同年8月1日，在約旦哈山親王、慈濟慈善基金會顏博文執行長見證下，約旦分會於塔拉博特社教中心正式揭牌，慈濟慈善事業基金會約旦分事務所。
約旦慈濟志工 陳秋華(2019)：「終於看到揭牌了，我們成立了，所以那種喜悅呢，是我在內心裡面，只是說使命加重，要做得更多更好。」
更多 大愛新聞 報導：
越式餐館友善蔬食 富有愛心弘法利生
吞藥切記按部就班 卡住喉嚨更傷腦筋
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 11 小時前 ・ 7則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 329則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 17則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 16 小時前 ・ 10則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 62則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 15則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 57則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 50則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 23 小時前 ・ 11則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 70則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 78則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 7則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 17則留言