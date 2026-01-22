0123歷史今天 約旦政府核准慈濟INGO

2019年1月23日，慈濟基金會獲得約旦政府核准，正式立案為當地的國際非政府組織(INGO)，成為中東地區第一個合法登記的國際慈善團體。

這一步，來自二十多年深耕當地的付出，從關懷貧民、難民，到推動醫療援助與跨宗教合作。

在多元信仰並存的約旦，慈濟以感恩、尊重、愛，跨越文化與宗教隔閡，讓人道精神在中東持續扎根，也寫下台灣慈善走向世界的重要里程碑。

約旦慈濟志工 陳秋華(2019)：「總算立案成功了，麻煩翠微師姊趕快跟上人報告。」

約旦慈濟志工 陳秋華(2019.4.2)：「總算讓我們成為INGO，國際慈善組織在約旦。」

證嚴上人開示(2019.4.2)：「不管你是什麼宗教，我們要彼此感恩尊重，重點在生命。」

約旦是世襲君主立憲制的阿拉伯國家，在中東地區治安相對穩定，在周邊多國歷經戰亂或動盪下，它也是全球負擔難民最重的國家之一，社會包容度，和人道主義負擔，遠超過許多先進國家。

慈濟在投入難民關懷，也不遺餘力，在約旦的加薩難民營，收容巴勒斯坦難民五萬多人，至今已有第三代甚至第四代，2025年5歲的烏岱，嚴重聽力障礙，需裝置電子耳，MAP巴勒斯坦醫療組織，尋求慈濟合作，順利開刀，植入電子耳。

烏岱的父親 漢札(2025)：「手術十分順利，由費拉斯醫師開刀，我要大大地感謝慈濟，還有MAP巴勒斯坦醫療組織，獻上我所有的尊敬與感恩。」

約旦慈濟志工 慈力(2025)：「我們的志工有穆斯林，有基督徒，有魯茲教派，有佛教徒，我們全部有一樣的天性，就是做志工。」

一席話，道盡約旦志工臉譜，但能在一個伊斯蘭國度，推展佛教慈濟理念，因緣始於1997年，印尼慈濟會員林慧真因先生職務調度，將愛的種子帶進約旦，陳秋華就是因此而踏入，同年9月成立聯絡處。

約旦慈濟志工 林慧真(生前)：「我們是佛教，我們是來幫助你們當地人，幫助你們回教的，所以他慢慢，我想他們慢慢，我們慢慢做，可以給他們受感動。」

約旦慈濟志工 陳秋華(資料畫面)：「那時候我們也不了解，甚至慧真師姊也不了解，我們慈濟有制服耶，我們還自己做logo，那個logo還留下來，自己畫的蓮花是一堆草。」

證嚴上人開示(2008.8.8)：「這位會員(林慧真)，在那裡做到讓我知道，喔，約旦也有慈濟人，開始回來，為她授證委員，第一個，在那個地方。」

隔年1998年，林慧真因病往生，陳秋華等人承襲，耕耘約旦慈濟志業，考量幫助對象多信奉伊斯蘭教，配合齋戒月舉行食物、生活物資大型發放。

陳秋華與約旦王室關係密切，2006年，約旦哈山親王，首次參與了慈濟的發放。

約旦哈山親王(2006)：「在世俗的社會，最需要的就是愛，跟人道關懷，能接受到愛是一個殊榮，慈濟所做的就是對的事，因為你們總是不求回報。」

一念付出，接引出本地志工，2007年有了第一位本土委員阿比爾，及本土慈誠隊員阿布湯瑪斯。

約旦慈濟志工 阿比爾(慈愛)(資料畫面)：「這次學會堅定心念，之前很憂慮，這個發放會遇到困難的處境，但是今天看到他們，很自律且友善，所以不用太過擔心，就是保持著信念，然後行動。」

約旦慈濟志工 阿布湯瑪斯(濟仁)(資料畫面)：「我們給貧苦者幫助或什麼的，不過沒有人做得像慈濟這樣，例如我們臉上掛著微笑，用我們雙手親自發放物品，並且直接送到貧苦者的手中，也是真主阿拉的旨意。」

2009年約旦慈濟人醫會成立，慈善、醫療並行。

2011年，敘利亞難民大量湧入，約旦分會開始大規模濟助，尤其延伸的醫療問題，許多慈善組織都負荷不了。

約旦慈濟志工 陳秋華(2019)：「當時很多醫療團隊都在這邊，那現在都撤光了，甚至在2016年聯合國宣布就是說，在外面的敘利亞難民的醫療，完全停止，慈善組織也減少了，所以為什麼我們從2016年開始，我們就開始一直關懷小孩子的手術。」

從北疆的馬夫拉克，到死海以南的沙漠部落，志工關懷的範圍，相當於台灣頭到台灣尾，從關懷當地貧民，遊牧民族貝都因人，援助外來難民，大漠裡的志工們，忠實貫徹各自的信仰。

2019年，對約旦慈濟而言，歷史轉折的關鍵年，慈濟在約旦長年的付出與投入，獲得實質肯定，獲准登記註冊，成為約旦政府立案的國際非政府組織(INGO)。

同年8月1日，在約旦哈山親王、慈濟慈善基金會顏博文執行長見證下，約旦分會於塔拉博特社教中心正式揭牌，慈濟慈善事業基金會約旦分事務所。

約旦慈濟志工 陳秋華(2019)：「終於看到揭牌了，我們成立了，所以那種喜悅呢，是我在內心裡面，只是說使命加重，要做得更多更好。」

