0126歷史今天 慈濟南非聯絡處成立
歷史上的今天，1992 年 1 月 26 日，慈濟南非聯絡處成立茶會，在幕後委員黃丁霖，約翰尼斯堡自宅正式成立。當時正值南非廢除種族隔離政策後的動盪時期，社會衝突頻仍，證嚴上人勉勵台商，用愛回饋腳踏的土地。慈濟人走入黑人社區，發放物資、成立職訓班、推動教育，陪伴婦女自立，也促進不同族群的和平共處。
30多年來，大愛在彩虹之國深耕茁壯，讓慈悲與希望跨越種族與疆界。
1992年1月26日，慈濟南非聯絡處成立茶會，在幕後委員黃丁霖，約翰尼斯堡自宅舉行。
慈濟志工 黃丁霖(2011)：「這個是1992年，我們當時成立的時候，最早的報紙，才剛成立的時候的報紙，我把它收集下來。」
這一年是南非廢除種族隔離政策的第二年，社會人心浮動，衝突不斷。
證嚴上人開示(2014.6.17)：「那個時候也是南非黑白動盪不安的時刻，有一天就接到黃(丁霖)居士的電話，師父，我想把南非的工廠收起來，想要回台灣，我就問他說，你們為什麼會到了南非呢，他就回答說，南非的工資便宜，我就說，對啊，南非的工資便宜，取當地資源，賺了當地的錢，但是當地人永遠都是窮，要記得，腳踏在那一片土地，頭頂在那一片天，假如你們有心，用愛付出，去幫助當地人，彼此用愛付出，有回饋呢，應該也可以得到當地人的感恩。」
慈濟志工 黃丁霖(2007)：「我們賺取當地的福報，我們賺了當地的錢，我們不回饋，那我們要做什麼呢？就是以這種心，把這個愛的消息，和上人的精神和理念，我們就一個個傳給我們台商。」
把心穩定下來，與一群台商，組成更堅固的慈濟團隊，常用卡車載食品、救濟品到黑人區。
1994年，另一位台商施鴻祺，成立慈濟雷地史密斯聯絡處。
同年5月，台灣募集兩個貨櫃的衣物，6月逾6萬件運抵南非，在約翰尼斯堡、開普敦、雷地史密斯及德本，展開大規模發放。
在德本經商的潘明水，因精通英文，也懂部落方言，深入德本原住民部落訪視，擬定發放名單，由此啟發善念。
聲音 南非慈濟志工 潘明水(2011)：「在那個時候，等於是沒有政府狀態，在那個時候，他們平常最依賴的教堂，都關門了，人都跑掉了，只有慈濟人出現，所以他們認為慈濟是上天派來的天使。」
1995年3月，台灣再度送去15個貨櫃的衣物，包含企業捐獻的布料，南非慈濟志工購買裁縫車開設職訓班，布料成了源源不絕的來源。
南非慈濟志工 潘明水(1995) ：「認為如果一直要，長久地供應他們物質方面，那是不可能的，所以倒不如想個辦法，能夠讓她們自力更生，那最簡單的方法，就是從這個成立縫紉班開始，就開始送她們縫紉機，做一個訓練中心的基本設備。」
台灣愛心，激起祖魯婦女生意頭腦，至今在地自立，超過500所職訓班。
南非慈濟職訓班婦女 (2006)：「我們不再只是向先生求助，先生，給我一些錢吧，我要買鹽巴，先生會覺得我們煩，因為只有他有錢，我們不再只是家庭主婦，我為這個感到驕傲，你看到的這一切，我們真的很驕傲。」
也在1995年7月(7/1)，這一場晚會，意義非凡，約堡索桑谷維成立社區發展委員會，舉辦和平燭光晚會，白人、黑人、華人，燭光祈禱，停止政黨和種族衝突，心手相連。
1997年，慈善延伸教育，在雷地史密斯，從援建屋谷沙凱小學10間新教室，陸陸續續，又援建七所學校，讓當地學童就學率，由20%，提升到90%以上。
2000年，南非東南部罕見大雨釀災，亞歷山大區，是約堡兩大黑人區之一，慈濟援建南非首座大愛村64間房舍，還有小型遊樂場，衛浴公廁，這是過去外人不敢踏進的地區。
時任南非聯絡處約堡負責人 劉丕英(2000)：「人人平等，我們尊重所有種族，所以我們應該彼此幫助，如果有人需要幫助，就要幫助。」
南非大愛村居民(2000)：「我們非常感謝你們給我們這些，帶給我們這麼多東西，又讓我們能住得安心又好，非常感謝你們。」
南非大愛村居民(2000)：「阿彌陀佛，給台灣來的人，我們非常感謝你們，我們說阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛。」
這一切的付出，台商的回饋，收穫了一顆又一顆的愛心種子。葛蕾蒂絲2006年，她成了第一位受證的南非本土志工。
南非慈濟志工 葛蕾蒂絲(慈蒂)(2006)：「我不敢相信，我真的不敢相信，我從來沒有想過，這會發生在我身上，這對我真的很好，我要感恩所有的慈濟志工，你們成全了我，這不只為我，也為了社區。」
南非慈濟志工 葛蕾蒂絲(慈蒂)(2006)：「基督教有很多教派，但慈濟不一樣，慈濟只有一個，不管發生什麼事，慈濟說的就是大愛。」
扭轉傳統婦女地位，她們創造奇蹟，職訓班的婦女，做起了志工，關懷愛滋孤兒，開闢愛心菜園，收成的蔬菜，提供供食站，餵飽孤兒。
南非慈濟志工 鐸拉蕾(慈蕾)(2006)：「(妳從來沒有想過 要怎麼幫助別人嗎)沒有，我從來不曾想過，我只想到自己，自己過得好就好，家裡顧好，以前遇到貧病的人，我只會問，你生病了嗎，是喔，然後就到此為止，我沒有想過要給予什麼幫助，但現在慈濟教我，去幫助別人。」
如今，南非本土志工，維持約3千多人，或許年邁，或許貧窮，朝著同一個方向邁進。
被譽為彩虹之國的南非，象徵著不同種族的人們，能夠在一個國家中和平共處，如同彩虹般絢爛，此刻，意義彰顯，2020年11月，南非靜思堂正式動土。
埃庫魯萊尼市長 塔尼亞．坎貝爾(2022)：「靜思堂蓋在埃庫魯萊尼市，埃庫魯萊尼就是和平的地方。」
在慈濟立足南非30年之際，2022年6月，座落於約堡，慈濟南非分會靜思堂啟用，三層樓建築，自然環繞，這是非洲第一座的靜思堂。
更多 大愛新聞 報導：
日本街友發放 球場.公園處處溫馨
生命的奇蹟！造血幹細胞捐贈 相見歡見證愛
