0127歷史今天 美國洛杉磯野火賑災

2025年1月27日，美國加州洛杉磯野火慈濟賑災行動，慈濟志工即日起至2月1日，進駐設於帕薩迪納市凱薩醫院的「山火資源中心（Wildfires Resource Hub）」，為受災民眾發放現值卡、環保毛毯、蔬食餐盒，還有人醫會中醫師和眼科大愛醫療巡迴車在現場服務，現值卡共嘉惠九百九十戶，配鏡兩百二十六副，此次有美國北加州、紐約及加拿大慈濟志工前來支援發放。

2025年1月27日，美國洛杉磯野火，慈濟賑災行動，進駐山火資源中心，提供現值卡、環保毛毯等物資與醫療服務。

聲音 野火受災戶 納德(2025)：「當你失去一切時，這種感覺就像是死亡，這場火災帶來了無止境的痛苦。」

一月初世紀野火，洛杉磯頓失色彩，野火對每個人都公平，名流富豪，低收入戶，不是損失慘重，就是一無所有，從7日到31日，整整25天才撲滅，燃燒面積2萬3千多公頃，1萬8千多棟建築物毀損，29人死亡，超過20萬人撤離。

民眾 詹姆斯(2025)：「看起來很不真實，感覺像電影場景。」

居民 拉姍(2025)：「這是一場噩夢，令人難以置信，我的意思是，我確信這將影響這一區，長達數個世代。」

慈濟美國總會，就位於大洛杉磯區，災後各據點志工動員，而從一月18日到30日，在愛滿地和西洛磯區兩處會所，發放現值卡和物資。

野火受災戶 希拉蕊(2025)：「今天我收到非常慷慨的財務援助，這太令人難以置信了，我也得到了志工的擁抱，對我來說，這種人與人之間的連結非常重要，我深受感動，我覺得這是一個非常棒的組織。」

擁抱她的慈濟志工吳如真，家被野火燒得精光，她選擇坦然面對無常。

慈濟志工 吳如真(2025)：「這是我住了44年的家，全都消失了。」

慈濟志工 吳如真(2025)：「我的家就在太平洋斷崖區，我能繼續堅持下去的勇氣，來自於多年來的學習，我從上人那裡學到了很多。」

慈濟志工 吳如真(2025)：「因為幫助其他人，能讓我內心更加平靜，讓我感覺自己能為別人做些什麼，讓我覺得更好，我認為這也是慈濟精神的一部分，就是盡可能地幫助需要的人。」

這一段期間，近鄰遠親都伸援，德州送出500條毛毯，曾是2017年哈維颶風受災戶，同理心捐款。

德州民眾 黃智金(2025)：「我們知道世界上有很多人遭遇災難，他們和我們之前一樣，失去很多東西，所以我們能理解，能將心比心地奉獻出我們的愛心。」

加拿大志工跨國當助力。

慈濟加拿大分會執行長 苗萬輝(2025)：「慈濟是一個大家庭，所有志工就像是兄弟姊妹那樣，他們需要幫忙，我們就會像家人一樣，組成團隊過來給予支援。」

野火受災戶 馬克(2025)：「我們一直很掙扎是否要來，因為我們是習慣於給予的人，接受(幫助)對我們來說真的很難，但我還是來了，我得到了我很需要的擁抱，人們很和善，還有很多資源，這裡太棒了。」

除了在慈濟據點，統籌聯邦政府、加州州政府，及非政府組織的山火資源中心，慈濟美國總會也在1月27日進駐，為期6天，為受災居民進行登記，加速審核程序，儘快讓受災家庭獲得現值卡與物資。

一月的加州，入夜低溫，排隊人龍，誰能想到這會是在美國前五富裕的加州。

慈濟全球志工總督導 黃思賢(2025)：「很多人說美國很有錢，災民很有錢，不是這樣子的，真正需要我們慰問金的，他才會漏夜排隊7個小時、10個小時，我們肩膀借給他哭，我們抱著他安慰，很多悽慘的故事，所以我才說，一個慘字了得啦。」

慈濟紐約分會，調度大愛眼科醫療車，奔波千里而來，提供配鏡服務。

美國慈濟醫療基金會副執行長 溫俊強(2025)：「因為很多人火災那時候，可能眼鏡丟掉了，沒有拿到，或是被火燒掉了，所以他沒有地方去配眼鏡，所以我們就盡量做這個服務，給他們去配到眼鏡，可以去開車，可以用到，平常上班也可以用到。」

整個南加州的慈濟急難救助行動，持續到2025年3月中旬，總共動員超過1800名志工人次，26場大型發放，發出逾473萬美元的現值卡，幫助4390戶家庭，1萬8428人。

美國聯邦眾議員 趙美心(2025)：「我很驚訝，慈濟對倖存者的援助，尤其至少向4,400個家庭提供了高達1500美元的直接經濟援助，這筆錢確實非常需要，因為許多人逃出家門時，除了身上衣服，什麼都沒有。」

亞迪凱亞市，第15屆國會年度女性奬，慈濟慈善基金會國際長曾慈慧，是其中之一。

美國亞凱迪亞市長 關美滿(2025)：「這次火災真的影響我們社會挺大，如果沒有慈濟幫我們，我們真的不知道居民怎麼辦。」

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧(2025)：「作為一個佛教組織，跨宗教的救援工作至關重要，大家齊心協力，以慈悲心服務，歡喜付出。」

持續的乾旱氣候、聖塔安娜焚風、城市與自然環境交界，以及反覆極端乾溼，導致植被過度生長與乾燥，都被總結為氣候變遷下的野火風險。

