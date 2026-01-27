0128歷史今天 越南十歲童造血幹細胞移植

2020年1月28日，慈濟越南聯絡處協助罹患血癌的十歲男童白仲燈輝至花蓮慈濟醫院進行幹細胞移植，本日在志工陪伴下抵達台灣，2021年3月完成治療返國。

2020年1月28日，越南10歲童白仲燈輝來台，到花蓮慈濟醫院進行幹細胞移植。

聲音 花蓮慈濟醫院副院長 李啟誠(2025)：「沒有看到血癌這麼厲害，已經從骨髓蔓延到整個口腔，活像一個小足球，裡面全部是血癌，已經像是口腔癌，可是其實是血癌。」

「你跟他講，這是精舍。」

廣告 廣告

30日手術前，上人給予祝福打氣。

「師公好，特別來感恩上人，祝福你。」

「那個血癌在這邊，本來發作很厲害，那個下面，現在都有消下去了，現在骨髓移植就是要確保不要再復發這樣子。」

「早安。」

「兒科很用心，已經先製作越南的衛教。」

聲音 白仲燈輝的母親 陳氏過(2020)：「當然這是面臨很大的挑戰，是從越南開始認識慈濟。」

故事要從越南說起，2017年，白小弟因異常疲累，高燒不退，就醫發現罹癌血癌，輟學治療，越南醫師建議骨髓移植，由於沒有合適的親屬配對者，遇到困難，媽媽透過在台灣移植成功的越南醫師黃清俊，找到慈濟越南聯絡處，把握慈濟醫療團隊，到越南河內的新南向交流。

越南血癌患者 白仲燈輝(2020)：「想做攝影師，(還有呢)，我要去很多地方拍照，然後要幫人家拍婚紗照。」

白仲燈輝 與 翻譯志工(2020)：「我會很努力，希望我能夠治癒這個很奇怪的病，我會努力地聽從醫師的吩咐。」

2019年，在慈濟骨髓幹細胞中心，配對到捐贈者，越南醫院沒有能力移植，因此安排到台灣進行。

聲音 花慈幹細胞與精準醫療中心主任 李啟誠(2020)：「輾轉跟花蓮慈濟有配對到，是符合80%的基因相符合。」

花慈幹細胞與精準醫療中心主任 李啟誠(2020)：「符合10分之8裡面的細節，看起來應該是一定可以成功的，所以這個困難度其實是在於金錢。」

「至於這筆移植費用，我可否建議，母親自籌80萬元(台幣)，我來捐贈20萬元(台幣)。」

越南慈濟志工 馮雪芬(2020)：「那時候群組就非常地感動，包括我們越南負責人，我們也可以就是抛磚引玉，就是趕快每個人發動，實業家也捐募，對，所以大家都非常踴躍。」

「我數到3，1、2、3，大概持續痠一下子喔。」

抽了骨髓，確定血癌沒有復發。

而在台移植期間，志工輪流陪伴。

2020年3月24日，順利完成移植，重生日，恰巧也是媽媽的生日。

2021年，歷經整整一年又兩個月的治療，終於回復健康。

越南血癌患者 白仲燈輝(2021)：「我好開心終於能夠回家，我好想家了。」

白仲燈輝的媽媽 陳氏過(2021)：「經過長時間的治療，得到各位醫護人員的周到照顧，與大家的協助，現在我們母子可以安心回家了。」

證嚴上人開示(2021.3.24)：「感恩我們的醫療團隊，大家的互動，合和互協，生命何其寶貴，你們搶救回來的孩子健康可愛，感恩。」

2022年9月，重返校園。

2025年8月，白小弟與捐贈者，感動相逢。

「我真的感恩你對我的付出。」

造血幹細胞捐贈者 楊先生(2025)：「對一個生病的人，還有他的家人，其實是，尤其是這種比較特殊疾病，其實是很煎熬的事情，如果說，能夠經過骨髓的移植，能夠健健康康的，我是覺得說，這對我來講就已經很滿足了。」

白仲燈輝(2025)：「大家好，我是白仲燈輝，今天我也很高興地，感恩大家。」

髓緣之愛，沒有族裔之分，國界之別，健康的15歲少年，夢想也不同了，他在台灣感受到的點點滴滴，堆砌著努力的方向。

更多 大愛新聞 報導：

吃飽睏頻繁「暈碳」 恐是糖尿病前兆

照顧戶翻轉手心 無喉者病友自立立人

