0129歷史今天 台中達宏法師參訪靜思精舍
歷史今天，帶您回到55年前。1970年1月29日，台中達宏法師、達彥法師與林麗華，前往花蓮靜思精舍參訪，並參與翌日冬令發放，深入了解慈濟濟貧理念。返台中後，兩位法師帶領座下弟子，林麗華、陳貴玉、汪黃琇蘭等人，展開勸募與訪貧工作，慈濟在台中的因緣，就此展開。從「兩三五人」起步，志工一步一腳印，走入貧病孤老的生命現場，奠定慈濟台中分會的根基。回望來時路，歷史提醒我們，莫忘那些人，那些事。
1970年1月29日，台中達宏法師、達彥法師與林麗華，參訪靜思精舍，並參與隔天冬令發放，了解慈濟濟貧精神理念。
慈濟在台中，愛與善的循環，就起源於這。達宏法師、達彥法師在參與冬令發放後，回到台中帶領座下弟子，林麗華，陳貴玉，汪黃琇蘭等人，開始勸募、訪貧。
達宏法師(2009)：「看到花蓮師父，我就想說，他這樣也是很苦，也沒有人幫忙不行，我不管他是我的什麼人，反正他做的事情正確，我就跟他一起做。我都沒有出去化緣，但是遇到慈濟我就敢說。」
慈濟志工 林麗華(2008)：「如果是台中方面，都是騎摩托車去看，我騎摩托車載宏師父，貴玉載達彥師父。」
慈濟志工 薛淑貞(2015)：「當時去看個案，介紹慈濟，大家都不知道什麼是慈濟，我跟他說慈濟，廚房那個廚具嗎。」
慈濟種子順著因緣，跨越中央山脈來到台中。達宏與達彥法師，一段時間，暫住在達宏法師俗家弟弟家裡，言行身教，留下典範。
達宏法師俗家外甥 賴承郁(2025)：「下完課回來的時候，怎麼兩位法師也還沒有回來，所以他們比我早出門，然後比我晚還要回來，他們比我這種有升學壓力的學生，還要厲害。」
在達宏法師帶領下，台中地區志工，開始招募會員，志工們口中，也有了台中師父與花蓮師父的尊稱。志工挨家挨戶說慈濟。1976年，法師在北屯建立「香雲精舍」，定期發放食物和救濟金給貧困居民，慈濟在台中總算有了暫時的據點。
證嚴上人開示(2013.9.19)：「達宏法師，在台中的慈濟，沒有地方做會所時，他也一樣，把他的精舍，撥出來，讓我去的時候，可以在那裡掛單，委員們也可以集合在這裡，總而言之，他也是委員之一，他也有拿勸募簿，所以收來了會員，也成為委員，真是情啊，這種的道誼之情。」
達宏法師(2009)：「有在發放，加上委員收(勸募)，他們也向親戚朋友招募，花蓮師父如果來，他們就邀約一起來，約來一起看，然後人就愈來愈多。」
往北到竹南，往南到嘉義，都有他們關懷貧病孤老的足跡。
達宏法師(1997)：「我們那時候去看貧戶，說真的很辛苦，又下雨，又很黑，(走那個)路會害怕，從來沒有去看貧戶，到了山上，那時候都不知道，如果跌下去就是懸崖。」
慈濟志工 林美蘭(2011)：「他說在前面而已，結果繞一座山，下車還要走好幾個鐘頭，才到達目的地，所以那種沒有人喊辛苦，我們出去一看就訪視幾十件。」
由於辦理救濟及會員增加，香雲精舍空間不夠。志工尋覓地點，1986年3月10日，慈濟台中分會啟用，入口標誌，由印順導師寫下。
慈濟志工 林麗華(2008)：「所以師父一次在台中分會，剛開始開示時說，台中開始就是兩、三、五人，兩三五人就是兩位師父，三個在家人，就是兩、三(等於)五人。」
兩三五人，一步一腳印，志工隊伍開枝展葉，達宏法師也卸下擔子。
1992年10月，慈濟台中分會新會館正式落成，期許讓這慈濟躍動的心臟，更加強壯。上人與達宏法師、達彥法師，為新會館舉行啟鑰儀式。
2013年9月19日，"台中師父"達宏法師圓寂，享壽77歲。
慈濟志工 林麗華(2013)：「不只心痛，不可能不心痛，五十多年了。」
向先驅者致敬。2025年，中區慈濟人文真善美團隊，合力撰寫《兩三五人做慈濟》，早期在台中篳路藍縷的過程，歷歷在目。
更多 大愛新聞 報導：
屏東二校靜思閱讀書軒 開啟學童喜"閱"人生
「醫 」脈相傳 守護生命磐石
其他人也在看
新春福袋最吸睛 豐原太平洋百貨中獎率50%搶攻春節買氣
農曆春節的腳步近了，進入消費者購買意願升溫的的黃金期，豐原太平洋百貨鎖定這波節慶商機，29日起祭出滿額回饋、會員加碼、和穩賺不賠中獎率超高達50%的福袋等策略搶攻買氣，堆疊利多毫不手軟，「馬上回饋」高中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越南女足友誼賽1比0退烏茲別克 下階段將赴中國深圳移訓
2026年在澳洲舉行的女足亞洲盃倒數一個月，與中華女足同分在C組的越南女足近期動作頻頻。越南隊於1月27日的一場閉門熱身...Go Goal 勁球網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台中雞場隱匿禽流感 雞屍疑丟苗栗 鍾東錦震怒喊重罰百萬
記者徐義雄、謝國金∕台中、苗栗報導 台中、苗栗傳出雞場雞隻大量死亡，二十八日分別證實…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
安坑輕軌雙城站全面升級 劉哲彰成功爭取公廁、停車場
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 針對市民及長輩反映搭乘輕軌時如廁不便的痛點，新北市議員劉哲彰積極推動安坑輕軌便利化，並成功爭取於安坑輕軌雙城站（K1）增設性別友善公廁及停車場。該工程已於今年1月舉行升級祈福儀式，並預計於10月完工，屆時將大幅提升通勤便利性，並提供更完善的休憩環境。 劉哲彰回顧推動歷程，他自2023年起於市政質詢中，向市長侯友宜提出...匯流新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
北市文創資源懶人包 助品牌創業、拓銷、永續一鍵解鎖
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 由台北市政府文化局指導、台北市文化基金會松山文創園區執行的「台北市文化創意產業扶植計畫」，為加速推動文創產業發展並強化資訊透明度，日前舉辦「115 年品牌成長導航 政策資源說明會」，協助文創業者掌握市府多元資源與申請方向。 台北市文化局長蔡詩萍表示，說明會以「一站式服務」為核心，協助文創團隊快速掌握台北市政府相關政策...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台16線水里、信義兩路段施工 2/1至3/31交管
南投縣水里鄉台16線21.05K人和路段及信義鄉台16線24.6K地利路段，因進行擋土牆臨時擋土支撐打設等工程，2月1日至3月31日止，週一至週六實施交通管制，每日上午9點開始管制至10點整，10點以後採每小時整點放行10分鐘，中午12時至1時不管制，春節等國定連續假期也不施工管制，籲請用路人配合，自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
期貨鑽石獎 活動展開
為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，並健全期貨市場永續發展，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務，以及響應打造我國成為亞洲資產管理中心政策，期交所公告「第12屆期貨鑽石獎活動辦法」。工商時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
伊能靜發文暢談人生躍進 豪言2026馬年全力衝刺
伊能靜發文暢談人生躍進 豪言2026馬年全力衝刺娛樂星聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
施凱爾今會習近平 英中將攜手打擊人口販子供應鏈
法新社報導，就在英國首相施凱爾(Keir Starmer)訪問北京之際，唐寧街(Downing Street)表示，英國和中國今天(29日)將針對移民走私者利用的供應鏈簽署一項合作協議。 施凱爾28日抵達北京，成為自從2018年以來第一位訪中的英國首相。在多年來的緊張關係後，施凱爾此行旨在促進他所謂的、與這個亞洲大國的「務實」夥伴關係。 對這位英國工黨(Labour)領袖來說，非法移民議題具有高度敏感性，他已承諾要打擊人口販子並遏制移民潮來到英國，這個問題已激起對極右派日益升高的支持度。 去年有將近4.2萬移民從法國北部橫渡危險的英吉利海峽(English Channel)抵達英國，這是歷來第二高的年度數字。 施凱爾今天將在北京與中國國家主席習近平共進午餐，他也將和中國國務院總理李強會談。 隨著兩國領袖將舉行會談，唐寧街發表聲明說，人口走私者橫渡英吉利海峽所使用的小船發動機，有超過半數是在中國製造。 聲明指出，雙方將簽署的協議中，將呼籲情資共享、並和「中國的船隻零件製造商直接接觸」以確保他們「不被組織犯罪所利用」。 此外，這項協議也將尋求提升兩國在打擊販運「強效且危險的異硝氮烯(nit中央廣播電台 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
泰國未出現立百病毒病例 當局加強機場邊境防疫措施
（中央社記者李宗憲曼谷28日專電）印度確診立百病毒病例後，各國關注立百病毒疫情。泰國官員表示，目前尚未在國內發現立百病毒感染病例，呼籲民眾不必恐慌，政府會加強對機場和邊境的防疫措施，包括對國際旅客檢測體溫和詢問旅遊史等。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年關將近台中爆禽流感疫情 衛生局急喊不用恐慌：徹底加熱煮熟就能殺死病毒
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導台中豐原蛋雞場爆出雞隻大量死亡，並驗出H5N1禽流感陽性，讓民眾為之緊張。台中市衛生局表示，禽流感病毒不耐高溫，根據科...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尷尬？ 這座公園名英文字母「LP」超顯眼 鄉長說話了
彰化縣秀水鄉占地最大的龍騰公園，在兒童公園區新增一批兒童遊具設施，吸引許多人來遊玩。但入口處有公園的彩色英文字，很多人第一眼看到大寫的LP全愣住了，仔細看才發現原來是龍騰公園的英文「Longteng Park」。鄉長林英嘉表示，就是公園的英文名稱，不要想那麼多！自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台中太平火警延燒3戶 火勢猛烈濃煙竄天超嚇人
台中太平區永豐路108巷一戶民宅，今天清晨6點30分發生火警，台中市消防局獲報出動7個單位、近40名消防人員到場搶救，現場火勢猛烈、濃煙竄天，火勢並向一旁延燒，經消防人員全力灌救，火勢約40分鐘撲滅，造成3戶民宅受損，所幸沒有人員傷亡，詳細起火原因今天將由火調人員鑑識釐清。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
聯準會利率不變半導體續彈! 台指期夜盤輕取三萬三千大關無懸念
聯準會利率按兵不動，半導體與AI續強、費半領漲結構未變! 輝達執行長黃仁勳傳出今天將抵台，預期激勵台廠供應鏈，台積電期貨收1840元表現驚豔，台指期夜盤直攻33000點大關無懸念，台股今天有望接力表現太報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
對手傷退喬科維奇進澳網4強 第25座大滿貫金盃有望
（中央社墨爾本28日綜合外電報導）大會第5種子義大利小將穆薩提，今天在澳洲網球公開賽8強賽取得兩盤領先的情況下因傷退賽，塞爾維亞名將喬科維奇戲劇性晉級4強，繼續朝生涯第25座大滿貫賽金盃邁進。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
道奇球星「木屐」多才多藝！將斜槓出任明星週名人對抗賽的教練
體育中心／丁泰祥 報導道奇隊球星Mookie Betts，是一位擁有超強運動天賦的球員，除了棒球之外，籃球、美式足球、高爾夫、保齡球等運動都難不倒他，而NBA也已經宣布，Betts將出任下個月明星賽前的熱身活動-名人對抗賽，其中一支名人隊的教練。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
立百病毒致死率高達75％ 醫列3原因：不用太恐慌
立百病毒近日在印度與孟加拉爆出疫情，衛福部疾管署將立百病毒列為第五類法定傳染病，引起民眾關注。小兒科醫師傑登指出，立百病毒雖然致死率高，但不必太過恐慌，因為目前台灣並非疫區，且立百病毒沒有像COVID大規模擴散的能力，食物充分煮熟就沒有感染風險。若不得已要前往疫區，不可生食與接觸野生動物。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
太子集團2.0! 中資在台設"騰雲資訊"博弈洗錢 檢調拘提12人
社會中心／綜合報導過去把台灣當成博弈洗錢天堂的太子集團瓦解後，如今又出現翻版！檢調發現，中資在台成立騰雲資訊公司，經營海外博弈事業，再透過OBU帳戶，把錢匯入台灣洗錢，檢調昨天（27日）搜索拘提騰雲資訊在台負責人、會計、工程師等共12人，全案朝賭博、洗錢等罪偵辦。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 233則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 6 小時前 ・ 15則留言