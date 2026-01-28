0129歷史今天 台中達宏法師參訪靜思精舍

歷史今天，帶您回到55年前。1970年1月29日，台中達宏法師、達彥法師與林麗華，前往花蓮靜思精舍參訪，並參與翌日冬令發放，深入了解慈濟濟貧理念。返台中後，兩位法師帶領座下弟子，林麗華、陳貴玉、汪黃琇蘭等人，展開勸募與訪貧工作，慈濟在台中的因緣，就此展開。從「兩三五人」起步，志工一步一腳印，走入貧病孤老的生命現場，奠定慈濟台中分會的根基。回望來時路，歷史提醒我們，莫忘那些人，那些事。

1970年1月29日，台中達宏法師、達彥法師與林麗華，參訪靜思精舍，並參與隔天冬令發放，了解慈濟濟貧精神理念。

慈濟在台中，愛與善的循環，就起源於這。達宏法師、達彥法師在參與冬令發放後，回到台中帶領座下弟子，林麗華，陳貴玉，汪黃琇蘭等人，開始勸募、訪貧。

達宏法師(2009)：「看到花蓮師父，我就想說，他這樣也是很苦，也沒有人幫忙不行，我不管他是我的什麼人，反正他做的事情正確，我就跟他一起做。我都沒有出去化緣，但是遇到慈濟我就敢說。」

慈濟志工 林麗華(2008)：「如果是台中方面，都是騎摩托車去看，我騎摩托車載宏師父，貴玉載達彥師父。」

慈濟志工 薛淑貞(2015)：「當時去看個案，介紹慈濟，大家都不知道什麼是慈濟，我跟他說慈濟，廚房那個廚具嗎。」

慈濟種子順著因緣，跨越中央山脈來到台中。達宏與達彥法師，一段時間，暫住在達宏法師俗家弟弟家裡，言行身教，留下典範。

達宏法師俗家外甥 賴承郁(2025)：「下完課回來的時候，怎麼兩位法師也還沒有回來，所以他們比我早出門，然後比我晚還要回來，他們比我這種有升學壓力的學生，還要厲害。」

在達宏法師帶領下，台中地區志工，開始招募會員，志工們口中，也有了台中師父與花蓮師父的尊稱。志工挨家挨戶說慈濟。1976年，法師在北屯建立「香雲精舍」，定期發放食物和救濟金給貧困居民，慈濟在台中總算有了暫時的據點。

證嚴上人開示(2013.9.19)：「達宏法師，在台中的慈濟，沒有地方做會所時，他也一樣，把他的精舍，撥出來，讓我去的時候，可以在那裡掛單，委員們也可以集合在這裡，總而言之，他也是委員之一，他也有拿勸募簿，所以收來了會員，也成為委員，真是情啊，這種的道誼之情。」

達宏法師(2009)：「有在發放，加上委員收(勸募)，他們也向親戚朋友招募，花蓮師父如果來，他們就邀約一起來，約來一起看，然後人就愈來愈多。」

往北到竹南，往南到嘉義，都有他們關懷貧病孤老的足跡。

達宏法師(1997)：「我們那時候去看貧戶，說真的很辛苦，又下雨，又很黑，(走那個)路會害怕，從來沒有去看貧戶，到了山上，那時候都不知道，如果跌下去就是懸崖。」

慈濟志工 林美蘭(2011)：「他說在前面而已，結果繞一座山，下車還要走好幾個鐘頭，才到達目的地，所以那種沒有人喊辛苦，我們出去一看就訪視幾十件。」

由於辦理救濟及會員增加，香雲精舍空間不夠。志工尋覓地點，1986年3月10日，慈濟台中分會啟用，入口標誌，由印順導師寫下。

慈濟志工 林麗華(2008)：「所以師父一次在台中分會，剛開始開示時說，台中開始就是兩、三、五人，兩三五人就是兩位師父，三個在家人，就是兩、三(等於)五人。」

兩三五人，一步一腳印，志工隊伍開枝展葉，達宏法師也卸下擔子。

1992年10月，慈濟台中分會新會館正式落成，期許讓這慈濟躍動的心臟，更加強壯。上人與達宏法師、達彥法師，為新會館舉行啟鑰儀式。

2013年9月19日，"台中師父"達宏法師圓寂，享壽77歲。

慈濟志工 林麗華(2013)：「不只心痛，不可能不心痛，五十多年了。」

向先驅者致敬。2025年，中區慈濟人文真善美團隊，合力撰寫《兩三五人做慈濟》，早期在台中篳路藍縷的過程，歷歷在目。

