0130歷史今天 慈濟功德會第二次冬令發放

1970年1月30日，慈濟功德會第二次冬令發放，在甫落成的靜思精舍舉行。當年物資並不充裕，卻準備了食油、麵條、衣物、鞋子、現金與生活用品，幫助兩百多位貧困鄉親度過寒冬。從自己刻苦，到把溫暖送出去，慈濟的冬令發放，從這一天開始，一年一年延續。不只是物資的給予，更是一分「寧可自己受寒，也不願眾生受凍」的心意，走過時間，也走進人心。

1970年1月30日，慈濟功德會第二次冬令發放，於甫落成的靜思精舍舉行，以食油、麵條、衣物、鞋子、現金、日用品等賑濟貧民200餘人。

當天的一張照片，方金香在33年後，2003年第一次看到，當時她在花蓮靜思堂，接受導覽志工培訓。

慈濟志工 方金香(2015)：「那個照片應該是59年(1970年)的照片，弟弟5歲，媽媽45、46歲，因為當時家境很窮，然後爸爸又中風在床，我知道我們家是一級貧民，我們就長期接受外界的這種救濟品。」

1970年，上人成立慈濟功德會第五年，當時他和弟子生活相當克難。

而再往回推前一年，1969年2月9日，慈濟功德會第一次於普明寺，舉辦冬令發放，寧可自己受寒，也不願眾生受凍的悲心，推開慈善的大門。

證嚴上人開示(2004.1.15)：「我們當初的克難，我們要蓋的棉被，包括我在內，要蓋的棉被，就去撿人家的針織布，我們就把它挑開，就開始抽絲，整塊布我們就把它抽絲，變成了鬆鬆的，用這樣來做我們的棉被，可見那個時候的克難，那個時候，有一位在電力公司上班的，我們現在的老委員蔡秀梅，也就是靜瑩，她來看到了我們這樣的生活，她很不忍心。」

慈濟志工 蔡秀梅(2015)：「57(1968)年底，我有拿到(年終)獎金，有一天晚上寒流來，很冷，當時我有聽說，有聽說精舍師父，徒弟四位跟上人五位，我想說好，我去棉被店買棉被，就一去，本來說買個5件，我說棉被能不能算便宜一點，後來看到那個毛毯，毛毯好漂亮，摸起來又輕又熱，很溫暖，你可以算便宜一點嗎，他說妳如果買一打，我就算妳便宜一點。」

靜思精舍 德慈法師(2015)：「她就去買12條，說要讓我們蓋和鋪床，上人就是看到這毯子那麼漂亮，他就說我們出家人，就是刻苦一點沒有關係，因為這麼冷的天，阿公阿媽都那麼老了，沒棉被可蓋，我們也不忍心啦，我們不能拿來用，我們就拿來幫助低收入戶、老人家，就是這樣，當時才開始發放。」

證嚴上人開示(2004.1.15)：「冬令救濟是在民國58年(1969年)開始，我接到了這幾條棉被(毛毯)，但是算一算不夠，所以從那一年把這幾件放上去，再加買了幾件，我們就開始給棉被，還有開始給衣服，那就是真正地在冬令給物資，就是在那一年開始。」

花蓮長期照顧戶扶老攜幼而來，40戶照顧戶一同圍爐吃飯，共開20桌，雖然貧苦，也是一個大家庭，為家家戶戶添新衣，有年貨。

慈濟志工 蔡秀梅(2015)：「辦得大家那麼高興，上人也很高興，好，我們以後每年來舉辦，就冬令發放，冬令發放的由來，是上人的睿智與大慈悲心，是這樣，由來是這樣來的，不是我，我只有那個小小的一個，那個毛毯而已，要給上人，是上人的睿智與大慈悲心。」

從這一年開始，冬令發放便成為慈濟每年的歲末大事，除了生活物資，還會準備素齋宴讓大家一起圍爐，後來，還加入了義剪及義診。

這一股暖流，1971年的照片，志工關懷照顧戶，他穿著慈濟發放的衣服。

1972年花蓮玉里春節配給名冊，手寫茄克、童軍服、男大人服、女大人服、食油、米粉。

1975年8月妮娜颱風來襲，將精舍大殿屋瓦掀走了四分之三，也沒有錢修復，光禿禿的只剩下一條條凹糟，雖然如此，冬令發放照常舉行。

從花蓮到全台，從第一年的40戶，到2025年，全台59場冬令發放，邀請近2萬7個家庭過好年。

慈濟照顧戶 陳女士(2025)：「真的很溫馨，因為都有人這樣，可以關懷、可以了解。」

慈濟照顧戶 王女士(2025)：「家裡已經沒有長輩在，那像今年的圍爐，可能我們就是自己一家三口在家裡過，沒有那種像爸爸媽媽(在世)，在那邊呵護那種感覺，所以會讓我覺得好感動，好溫暖。」

慈濟關懷戶 呂先生(2025)：「心情滿不錯的，因為家裡只剩下我一個人孤孤單單的，見不到那麼多人。」

慈濟照顧戶 賴先生(2025)：「慈濟就是一個很大的一個家庭，希望有這些機會，我們有時間的話，也可以來參與志工。」

「歡迎大家回來精舍，我們的家，提早圍爐。」

慈濟志工 蔡月桂(2025)：「總共有9道菜，包含有精舍師父們的發糕、年糕、蘿蔔糕，真的都是用一分最虔誠，迎接家人回來的那種心情。」

靜思精舍 德如法師(2025)：「每年的圍爐和發放，新年頭舊年尾，真的是感恩，感恩過去大家平安。」

但願來年，會比此年更平安，冬令發放，也從台灣，延伸到海外。

慈濟南非分會執行長 黃騰緯(2025)：「一般來說每一年喔，我們(慈濟南非分會)大概會有5萬份左右的，這樣子的一個物資，會給5萬個家庭。」

泰國清邁村民(2025)：「最近天氣開始變冷，感覺比去年冷，家裡雖有棉被，但舊了，不太保暖，現在拿到這些毛毯，馬上就用得上。」

美國加州居民 斯克拉菲娜(2025)：「很高興今天孩子都能夠拿到禮物，謝謝。」

美國慈濟志工 劉慧蘋(2025)：「不僅大人來，小孩也都來了，所以，我覺得他是讓我們所有準備的志工，最大、最大的鼓勵，就是看到孩子們的笑容。」

對眾生苦難的關懷和理解，在佛陀故鄉尼泊爾，佛陀慈悲與智慧的精神，以慈濟冬令發放，承襲2500多年的願力。

尼泊爾慈濟照顧戶 阿都哈克(2024)：「奉茶儀式，讓我的孩子學習如何跟父母說話，如何對父母盡孝道，我很喜歡這個環節。」

尼泊爾慈濟照顧戶 拉賓德拉(2024)：「我非常喜歡慈濟，今天他們辦歲末祝福活動，我把存下來的米撲滿捐來這裡，我非常喜歡今天的活動，以後我希望自己可以多參與，然後也帶其他人一起來。」

尼泊爾家長(2024)：「我們家太窮，根本就沒有錢可以買制服給女兒，今天拿到了制服，我們也能鬆一口氣了。」

尼泊爾慈濟照顧戶 拉希卡(2024)：「之前我沒有制服可以穿，所以在校和在家都穿同一套衣服，現在我有兩套制服了，如果一套髒了拿去洗，就穿另一套，兩套交替著穿。」

