0130歷史今天 慈濟功德會第二次冬令發放
1970年1月30日，慈濟功德會第二次冬令發放，在甫落成的靜思精舍舉行。當年物資並不充裕，卻準備了食油、麵條、衣物、鞋子、現金與生活用品，幫助兩百多位貧困鄉親度過寒冬。從自己刻苦，到把溫暖送出去，慈濟的冬令發放，從這一天開始，一年一年延續。不只是物資的給予，更是一分「寧可自己受寒，也不願眾生受凍」的心意，走過時間，也走進人心。
1970年1月30日，慈濟功德會第二次冬令發放，於甫落成的靜思精舍舉行，以食油、麵條、衣物、鞋子、現金、日用品等賑濟貧民200餘人。
當天的一張照片，方金香在33年後，2003年第一次看到，當時她在花蓮靜思堂，接受導覽志工培訓。
慈濟志工 方金香(2015)：「那個照片應該是59年(1970年)的照片，弟弟5歲，媽媽45、46歲，因為當時家境很窮，然後爸爸又中風在床，我知道我們家是一級貧民，我們就長期接受外界的這種救濟品。」
1970年，上人成立慈濟功德會第五年，當時他和弟子生活相當克難。
而再往回推前一年，1969年2月9日，慈濟功德會第一次於普明寺，舉辦冬令發放，寧可自己受寒，也不願眾生受凍的悲心，推開慈善的大門。
證嚴上人開示(2004.1.15)：「我們當初的克難，我們要蓋的棉被，包括我在內，要蓋的棉被，就去撿人家的針織布，我們就把它挑開，就開始抽絲，整塊布我們就把它抽絲，變成了鬆鬆的，用這樣來做我們的棉被，可見那個時候的克難，那個時候，有一位在電力公司上班的，我們現在的老委員蔡秀梅，也就是靜瑩，她來看到了我們這樣的生活，她很不忍心。」
慈濟志工 蔡秀梅(2015)：「57(1968)年底，我有拿到(年終)獎金，有一天晚上寒流來，很冷，當時我有聽說，有聽說精舍師父，徒弟四位跟上人五位，我想說好，我去棉被店買棉被，就一去，本來說買個5件，我說棉被能不能算便宜一點，後來看到那個毛毯，毛毯好漂亮，摸起來又輕又熱，很溫暖，你可以算便宜一點嗎，他說妳如果買一打，我就算妳便宜一點。」
靜思精舍 德慈法師(2015)：「她就去買12條，說要讓我們蓋和鋪床，上人就是看到這毯子那麼漂亮，他就說我們出家人，就是刻苦一點沒有關係，因為這麼冷的天，阿公阿媽都那麼老了，沒棉被可蓋，我們也不忍心啦，我們不能拿來用，我們就拿來幫助低收入戶、老人家，就是這樣，當時才開始發放。」
證嚴上人開示(2004.1.15)：「冬令救濟是在民國58年(1969年)開始，我接到了這幾條棉被(毛毯)，但是算一算不夠，所以從那一年把這幾件放上去，再加買了幾件，我們就開始給棉被，還有開始給衣服，那就是真正地在冬令給物資，就是在那一年開始。」
花蓮長期照顧戶扶老攜幼而來，40戶照顧戶一同圍爐吃飯，共開20桌，雖然貧苦，也是一個大家庭，為家家戶戶添新衣，有年貨。
慈濟志工 蔡秀梅(2015)：「辦得大家那麼高興，上人也很高興，好，我們以後每年來舉辦，就冬令發放，冬令發放的由來，是上人的睿智與大慈悲心，是這樣，由來是這樣來的，不是我，我只有那個小小的一個，那個毛毯而已，要給上人，是上人的睿智與大慈悲心。」
從這一年開始，冬令發放便成為慈濟每年的歲末大事，除了生活物資，還會準備素齋宴讓大家一起圍爐，後來，還加入了義剪及義診。
這一股暖流，1971年的照片，志工關懷照顧戶，他穿著慈濟發放的衣服。
1972年花蓮玉里春節配給名冊，手寫茄克、童軍服、男大人服、女大人服、食油、米粉。
1975年8月妮娜颱風來襲，將精舍大殿屋瓦掀走了四分之三，也沒有錢修復，光禿禿的只剩下一條條凹糟，雖然如此，冬令發放照常舉行。
從花蓮到全台，從第一年的40戶，到2025年，全台59場冬令發放，邀請近2萬7個家庭過好年。
慈濟照顧戶 陳女士(2025)：「真的很溫馨，因為都有人這樣，可以關懷、可以了解。」
慈濟照顧戶 王女士(2025)：「家裡已經沒有長輩在，那像今年的圍爐，可能我們就是自己一家三口在家裡過，沒有那種像爸爸媽媽(在世)，在那邊呵護那種感覺，所以會讓我覺得好感動，好溫暖。」
慈濟關懷戶 呂先生(2025)：「心情滿不錯的，因為家裡只剩下我一個人孤孤單單的，見不到那麼多人。」
慈濟照顧戶 賴先生(2025)：「慈濟就是一個很大的一個家庭，希望有這些機會，我們有時間的話，也可以來參與志工。」
「歡迎大家回來精舍，我們的家，提早圍爐。」
慈濟志工 蔡月桂(2025)：「總共有9道菜，包含有精舍師父們的發糕、年糕、蘿蔔糕，真的都是用一分最虔誠，迎接家人回來的那種心情。」
靜思精舍 德如法師(2025)：「每年的圍爐和發放，新年頭舊年尾，真的是感恩，感恩過去大家平安。」
但願來年，會比此年更平安，冬令發放，也從台灣，延伸到海外。
慈濟南非分會執行長 黃騰緯(2025)：「一般來說每一年喔，我們(慈濟南非分會)大概會有5萬份左右的，這樣子的一個物資，會給5萬個家庭。」
泰國清邁村民(2025)：「最近天氣開始變冷，感覺比去年冷，家裡雖有棉被，但舊了，不太保暖，現在拿到這些毛毯，馬上就用得上。」
美國加州居民 斯克拉菲娜(2025)：「很高興今天孩子都能夠拿到禮物，謝謝。」
美國慈濟志工 劉慧蘋(2025)：「不僅大人來，小孩也都來了，所以，我覺得他是讓我們所有準備的志工，最大、最大的鼓勵，就是看到孩子們的笑容。」
對眾生苦難的關懷和理解，在佛陀故鄉尼泊爾，佛陀慈悲與智慧的精神，以慈濟冬令發放，承襲2500多年的願力。
尼泊爾慈濟照顧戶 阿都哈克(2024)：「奉茶儀式，讓我的孩子學習如何跟父母說話，如何對父母盡孝道，我很喜歡這個環節。」
尼泊爾慈濟照顧戶 拉賓德拉(2024)：「我非常喜歡慈濟，今天他們辦歲末祝福活動，我把存下來的米撲滿捐來這裡，我非常喜歡今天的活動，以後我希望自己可以多參與，然後也帶其他人一起來。」
尼泊爾家長(2024)：「我們家太窮，根本就沒有錢可以買制服給女兒，今天拿到了制服，我們也能鬆一口氣了。」
尼泊爾慈濟照顧戶 拉希卡(2024)：「之前我沒有制服可以穿，所以在校和在家都穿同一套衣服，現在我有兩套制服了，如果一套髒了拿去洗，就穿另一套，兩套交替著穿。」
更多 大愛新聞 報導：
馬太鞍溪洪災廢土 分類去化降低衝擊
爬山慘遭眼鏡蛇攻擊 劫後餘生投入環保
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 262則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 250則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 55則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 41則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 14 小時前 ・ 34則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 250則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 16則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 44則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 72則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 228則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2則留言
Mazda2、CX-3傳出今年將停產，CX-20可能全面接管小車市場
2014年問世的現行Mazda2、CX-3，銷售至今都已超過10年，雖然去年12月雙雙推出新年式車型，並未有改款計畫，但有日本媒體收到經銷端流出的消息，表示CX-3將於今年3月底停止生產，Mazda2也傳出有可能會在今年6月底停止生產，並提到訂單如果達到生產額度的上限將會停止接單，但是否會有後繼車？何時準備交棒？目前官方依然保密到家。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 12則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 17則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 21 小時前 ・ 31則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 40則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 26則留言