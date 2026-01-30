0131歷史今天 慈濟冬令救濟 贈新衣.學生制服
1978年1月31日，時逢農曆臘月，慈濟功德會辦理冬令救濟暨慈濟法會，為貧困家庭準備新衣，學生發給量身訂製的制服，並提供現款與生活物資，嘉惠超過一千一百人，現場還有義診、理髮與素齋圍爐。從一件衣服的尺寸開始，慈濟把尊重與體貼，縫進每一個細節。這分心意，也一路走到今天，隨著時代轉變，用更貼近生活的方式，陪伴需要的人走過寒冬。
1978年1月31日，慈濟功德會冬令救濟，每人各贈新衣一套、學生發給制服，以及現款和毛巾、食米等日用品，嘉惠1142人，現場有義診、理髮服務，中午設100素桌。
在這場冬令發放過後的一個多月，1978年3月3日，造福人群的匾額，掛在靜思精舍大殿內，由時任台灣省政府主席謝東閔敬贈。
造福人群，從小細節能看到，70年代，慈濟冬令發放，已有了客製化的概念，1974年的訪視記錄檔案，寫滿了數字，像肩寬15、袖長20、背長20，每個人的身型、特徵，都被詳實記錄，因為這一組組神秘密碼，正是冬令發放時，採購物資的依據。
證嚴上人開示(2002.2.5)：「因為那個時候，我每半年都要出去走一趟，在下半年，我就會去為他們量身，幫他們全家照相，照相、量身材要做什麼呢？就是要為他們做衣服，所以每年這個時候，就會對照他們的戶口，知道他們的年齡，知道他們身材胖瘦。」
而孩子的的新衣服，是學校的制服。
證嚴上人開示(2011.1.3)：「那個時候都是卡其的學生制服，而我們要選的就是「太子龍」，太子龍的學生制服，就有人會跟我說，「師父，我們已經這麼缺錢了，您都要買那麼好的給孩子穿。」我就跟他們說，我們不要心裡一直說是救濟，我們就要給，我所要的，是你所愛的，我所要的，才給他們，這都是要選擇好的，這都是在冬令救濟，從那個時候，我們那樣的困境，要嘛，就是要給好的，一直到現在。」
希望每一位來領取物資的，都能獲得最貼切的物品，黃木榮一家四口，1974年，曾是訪視檔案記錄的主角，相隔40年後，這是2014年的影像。
「開燈，這裡有燈了，伯伯，你看這張照片，你還記得嗎？」
「我記得，記得，我記得。」
「你以前去精舍是坐火車去。」
曾是慈濟照顧戶，金錢濟助，物資補助22年，直到孩子大了才終止，黃木榮印象很深刻，每個月領米的米單。
黃木榮阿公(2014)：「去領米，領米，領用的油，坐車啦！也去到那裡(精舍)吃飯，吃完飯，發米，發米，也到花蓮，那個米店，每一個月，米店領米，領米再搭火車回來，搭火車到鳳林，到鳳林，再用腳踏車回到家。」
靜思精舍 德慈法師(2006)：「米，我們是開米單給他們，去花蓮的輾米廠那邊領，因為米比較重，從我們這邊要扛到外面，所以我們頭一次發放就是看到，從我們這邊發米，有的一斗，有的二斗，我們這裡的斗算是大斗，一斗是23斤，要扛到外面大馬路坐車，有的老人家扛不動，所以我們那時候用車載，載到外面，最後才發現到，這樣太過粗重不好，上人很慈悲，就想說那改開米單，讓他們去花蓮輾米廠領，領完輾米廠的前面剛好有公車站牌，他們就剛好可以搭車。」
體貼入微的發放思惟，隨時代演進。
2005年，慈濟在美國，開啟一張卡取代現金的創新賑災模式，這一年美國遭遇卡崔娜颶風，慈濟志工向超市購買現值卡，發放給受災居民。
再調整為慈濟美國總會向銀行接洽，發行了印有慈濟標誌的visa現值卡，在卡崔娜颶風後一個月，瑞塔颶風接著來襲，慈濟德州分會，針對瑞塔颶風受災區波蒙特傑佛森郡1,393位警消人員，展開慈濟現值卡和家庭醫藥包的發放，現值卡印有「台灣佛教慈濟基金會」的(英文)字樣，為慈濟首創，並首次用於大型災難。
美國慈濟志工 曾慈慧(2014)：「第一張的現值卡是一個地球，然後是由上人親自設計的，那這一個現值卡的價值是300塊(美金)，那他的現值卡，就可以到不同的超級市場，都可以去買他們的緊急生活必需品，那我們的現值卡，就有100、300、500(美金)，用不同的方式來呈現出來。」
取代實體物資的補助，一卡購的概念，台灣，2018年，慈濟基金會與全聯實業公司合作，首度發行慈濟慈善物資卡，首批8千張，6月點收確認，8月嘉義大水，慈濟發放運用，不讓長者提重重物資回家，鄉親能自行採買，使用期限一年，限制不能購買菸、酒兩大類物品。
慈濟志工 謝惠芬(2018)：「就想說他應該是很餓了，我們的物資卡送到的時候，他就可以即時到超商去買，一些可以止餓的東西，水果、牛奶回來吃，就是這麼方便。」
嘉義布袋居民 蔡朝榮(2018)：「也不用出門(領錢)，不用帶錢，幫助很大，像這樣這幾天如果有缺什麼東西，剛好有這一張卡，可以過來這邊買東西很方便。」
2019年，慈濟也以慈善物資卡，首次運用冬令發放，取代過往約5公斤的物資包，依據家庭口數多寡發放金額，讓慈濟照顧戶能自行前往超市購買生活必需品。
截肢困境不認命 自力更生再站起
眼盲心不盲勇者 啟發受刑人生命智慧
