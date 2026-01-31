0201歷史今天 慈濟吉隆坡支會升格分會

歷史的今天，2006年2月1日，慈濟吉隆坡正式由支會升格為分會。

這一步，走了不只一天，而是從一念感恩開始。

從早年關懷雙溪毛糯養老院，到沙巴原民義診、國際難民教育、義診中心成立，再到靜思堂與慈濟國際學校落成，慈濟在雪隆地區，四大志業齊步走，扎根社區，也走向世界。

2006年2月1日慈濟吉隆坡，由支會升格為分會，這一路有台灣經驗相伴。

慈濟雪隆分會執行長 簡慈露(2013)：「包括比如說跟照顧戶，他搬家，台灣慈濟道侶都有寫，搬家就要為照顧戶貼春聯、貼門聯，然後搓湯圓、慶生，我們都是這樣依樣畫葫蘆這樣學習，然後說有辦兒童班的課程，如果稍有描述，我們就馬上，就是這樣複製過來，就去做。」

廣告 廣告

分會負責人簡慈露與夫婿劉濟雨，是他們把慈濟帶到了吉隆坡，尤其在1996年自費購入百坪公寓，成立會所，讓志工們有了家，心更堅定。

「10月20日，對馬來西亞吉隆坡的慈濟人來說，是歷史性的一刻，因為在這一天，吉隆坡聯絡處就開始啟用了。」

兩人長年在馬來西亞設廠經商，回台探親時，有因緣閱讀到慈濟道侶，深受感動，1992年來到精舍參訪，在上人祝福下，於南馬展開慈善志業，當時沒有人願意踏進去的雙溪毛糯養老院，是慈濟在吉隆坡關懷的第一個機構。

時任慈濟吉隆坡社工組組長 林香蓮(1997)：「台灣的師姊說，我們應該是從慈善開始，從慈善開始，第一個辦法就是從病痛來先下手，所以我們就開始來到這個痲瘋院。痲瘋院開始我們來的時候，好多師兄師姊都非常害怕，因為什麼，大家就覺得，哇，這個病，使他們覺得，到底可不可以接近。」

釐清誤解，拜訪的腳步更加勤快，從一個月的一次，到一星期一次，直至今日，關懷依舊在，這位譚婆婆是當年(痲瘋院)第一個加入慈濟的會員。

時任慈濟吉隆坡訪視組組長 王越娟(1997)：「因為她比較健談，我們就跟她談天，談起來竹筒歲月，她聽了以後覺得滿感動的，所以她想說我們一天存一毛錢，一個月有三塊錢，就學我們早期上人的弟子。」

雙溪毛糯痲瘋院院友 譚路士(1997)：「幫助我的人那麼多，但我所能做的那麼少，不能夠不做，所以慈濟人真的讓我感動，不嫌棄我這個人。」

善的效應，推動著他們持續向前，尤其在聯絡處成立後，四大志業齊步走，定期舉辦義診和發放，關懷的腳步，更是深入到偏遠的沙巴原民部落。

2003年，比打士生命關懷之家成立，住在深山裡的孕婦，臨盆前，都需遠途跋涉，下山待產，生命關懷之家就設置在診所對面，讓他們能安心等待新生命到來，10年後重新整修，2014年啟用時，近百位的媽媽，帶著孩子來祝賀。

村民 露西(2014)：「(剛才那個手工的禮物) 是 (是妳自己做的嗎)，很感激他們兩位及所有慈濟人，歡喜看到剛才影片中，您們助人的方式。」

2005年與聯合國難民署(UNHCR)合作，援助國際難民，除了醫療和物資，設立教育中心，提供難民孩童基礎教育，目前已設置5所。

時任難民署慈濟專案協調員 謝添榮(2008)：「這個計畫最終目的是，我們要讓這些所謂失學的兒童們，有能夠一個最基本的教育計畫，他們能夠讀、能夠寫、能夠算，最重要的是他們要有一個生存的能力。」

2007年吉隆坡義診中心成立，全方位守護貧病患者。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪(2007)：「今天的啟業，我們在馬來西亞，就已經有六所義診中心，吉隆坡的服務是相當地齊全，有中西醫，也有牙醫。」

2010年吉隆坡靜思堂動土，2014年完工啟用，土地由實業家捐贈，建設基金則由當地志工，接力義賣，籌募善款。

慈濟志工 陳金香(2010)：「因為我們等待這個靜思堂等了很久了嘛，所以一聽到說，靜思堂肯定有了土地(2006)，就很高興就想到說，我們要趕快來募款。」

慈濟志工 戴雅蓮(2010)：「放在那邊不敢戴又擔心，就把它賣掉換金錢來捐，靜思堂都是我們的一個家。」

隨著志工人數增長，以及會務範圍遍及雪蘭莪州，在2010年，正名為慈濟雪隆分會。

慈濟雪隆分會執行長 簡慈露(2011)：「我覺得我們應該很感恩，也應該是向社會大眾做一個回報，我們希望我們這麼多的會眾，是帶著社會一股力量，出了一股暖流。」

30多年來，會員人數已有上萬人，受證委員超過3千人，能做的事，也越來越多。

2014年馬航MH370空難，造成239人罹難，第一時間，慈濟在機場設立服務處，協助翻譯，安撫人心。

家屬 Jessie Tan(2014)：「我們什麼都不懂，應該怎麼辦，應該怎麼做，在我們最傷心的時候，我們不懂怎麼做，他們的陪伴，一直建議我們，一直開導我們，一直講把心定下來，事情還不知道答案的話，先把心定下來先。」

慈濟志工 賴龍民(2014)：「人痛我悲，上人時常有教我們，跟我們講，可是我們感覺不到，假如我們有去做關懷的話，有人給我們這樣子東西，真的我們就會感覺到，原來這會是真的很難受。」

2020年慈濟國際學校完工，招收學生，包括幼稚園、小學和中學，1千多位來賓和孩子們一起開學，見證教育志業在吉隆坡扎根。

「師父早安，(恭喜你們 學校開學了)。」

吉隆坡慈濟國際學校小學部學生 李駿濤(2020)：「很好，(有多好呢) 100分，(為什麼呢) 我很喜歡(學校)。」

吉隆坡慈濟國際學校中學部學生 陳贏政(2020)：「這是我夢寐以求，想進的中學，慈濟含有人文，教我們怎樣做人的道理，有劍橋課程教學，以前小學，都是沒有這些課程。」

2021年新冠肺炎疫情爆發，發送防疫物資不遺餘力，同時推動守望相助扶困計畫，幫助貧窮家庭，度過難關。

慈濟雪隆分會職工 陳姍姍(2022)：「我們也是有開放我們的慈善專線，我們在短短的幾個月內，已經有5千多位打電話過來，他來提報，希望說能夠得到，慈濟的一個幫助，甚至我們也在推動，為期三個月的食物幫助，就是食物的一個幫助，也將近3萬戶的家庭來做申請。」

更多 大愛新聞 報導：

愛的陪伴翻轉生命 手心向下熱心助人

環保先鋒做到最後 七旬媽的踏實日常

